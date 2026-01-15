Querétaro conmemora 300 años del inicio de construcción del Acueducto

El gobierno municipal presentará programa de actividades culturales que incluye libro del cronista Lauro Jiménez y eventos conmemorativos para celebrar la obra hidráulica más importante de la Nueva España.

Acueducto de Querétaro, construido hace 300 años como la obra hidráulica más importante de la Nueva España.

Ene 15, 2026
Querétaro, 15 de enero de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, anunció que en próximas fechas se darán a conocer las actividades conmemorativas por los 300 años del inicio de la construcción del Acueducto de Querétaro, uno de los principales símbolos de identidad de la ciudad.

Esta obra, conocida como el Acueducto de Los Arcos, representó en su época la infraestructura hidráulica más importante de la Nueva España y fortalece la identidad cultural de los queretanos hasta el presente.

La construcción de esta magna obra estuvo a cargo del benefactor de la ciudad, Don Juan Antonio de Urrutia y Arana, Marqués de la Villa del Villar del Águila, quien inició los trabajos en 1726, explicó el alcalde.

El acueducto permitió el desarrollo y la prosperidad de la capital queretana al consolidarla como una de las ciudades más relevantes del país durante la época colonial.

"Hoy se cumplen 300 años del inicio de la construcción de nuestros majestuosos arcos", aseguró Macías. El mandatario municipal destacó que el acueducto, integrado por 74 arcos, representa un motivo de orgullo para los queretanos tanto por su valor arquitectónico como por el legado histórico que constituye.

Las autoridades municipales adelantaron que el programa de festejos incluirá diversas actividades culturales y conmemorativas, entre ellas la presentación de un libro a cargo del cronista de la ciudad, Lauro Jiménez Jiménez, además de otros eventos que se anunciarán próximamente. La inversión y alcance de estas actividades se darán a conocer en próximas fechas por el gobierno municipal.

El cronista Jiménez destacó que la construcción del acueducto hace tres siglos marcó un parteaguas para Querétaro, ya que permitió el suministro de agua limpia a lo largo de más de nueve kilómetros, desde La Cañada hasta el centro de la ciudad, lo que contribuyó de manera decisiva a su crecimiento y desarrollo durante la época colonial y consolidó a la ciudad como un referente arquitectónico e histórico.

