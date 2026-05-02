San Juan del Río, 2 de mayo de 2026. —Un juez de control vinculó a proceso a Erick "N" por robo a comercio y le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar, luego de que el imputado asaltara una tienda de conveniencia en avenida Constituyentes, colonia Centro de San Juan del Río, con un objeto que aparentaba ser arma de fuego e ingresara al área de cajas para sustraer mercancía y teléfonos celulares, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro. La autoridad judicial otorgó dos meses para integrar la carpeta de investigación complementaria.
De acuerdo con los datos de prueba, el imputado entró al establecimiento, se aproximó al área de cajas y pidió cajetillas de cigarros. Acto seguido, sacó el objeto similar a un arma de fuego y lo colocó sobre el mostrador para intimidar al personal.
Después accedió a las cajas, guardó mercancía y dispositivos móviles en una mochila y abandonó el local. La mecánica recuerda casos similares registrados en el municipio durante 2025.
Tras la denuncia, la Fiscalía abrió carpeta de investigación y la Policía de Investigación del Delito (PID) ejecutó diligencias para esclarecer los hechos e identificar al probable responsable. Con los elementos reunidos, el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión, que fue cumplimentada y derivó en la presentación de Erick "N" ante el juez de control.
La gestión se inscribe en una serie de vinculaciones recientes por robo a comercio que la dependencia estatal ha conseguido en abril.
En audiencia inicial, el juez calificó como legal la detención, resolvió la vinculación a proceso por robo a comercio e impuso prisión preventiva justificada durante la investigación complementaria, fijada en dos meses.
Los robos contra el patrimonio concentraron 47 por ciento del total de carpetas abiertas en Querétaro durante el primer bimestre del año, según el Registro Nacional de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De los 9 mil 116 casos contabilizados en ese periodo, los delitos patrimoniales sumaron 4 mil 346 registros y se mantuvieron como el rubro de mayor volumen, pese a que el estado redujo en 173 carpetas la cifra del bimestre comparable de 2025. La Fiscalía Querétaro integra los datos del fuero común que el organismo federal publica cada mes.
Erick "N" permanecerá en prisión preventiva durante los dos meses del plazo procesal mientras el Ministerio Público integra la carpeta. La detención se suma a otras intervenciones recientes por robo de celulares en San Juan del Río atendidas por la coordinación entre Fiscalía, Policía Estatal y Policía Municipal. La dependencia no precisó si el imputado cuenta con antecedentes por delitos similares.