Cae presunto asaltante de tienda con arma falsa en San Juan del Río

Erick "N" amenazó al personal con un arma falsa y huyó con mercancía y celulares.

Establecimiento comercial en avenida Constituyentes de San Juan del Río donde se cometió el robo con aparente arma de fuego.

La Fiscalía Querétaro identificó a Erick "N" como presunto responsable del asalto a una tienda en colonia Centro de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 2 de mayo de 2026. —Un juez de control vinculó a proceso a Erick "N" por robo a comercio y le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar, luego de que el imputado asaltara una tienda de conveniencia en avenida Constituyentes, colonia Centro de San Juan del Río, con un objeto que aparentaba ser arma de fuego e ingresara al área de cajas para sustraer mercancía y teléfonos celulares, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro. La autoridad judicial otorgó dos meses para integrar la carpeta de investigación complementaria.

De acuerdo con los datos de prueba, el imputado entró al establecimiento, se aproximó al área de cajas y pidió cajetillas de cigarros. Acto seguido, sacó el objeto similar a un arma de fuego y lo colocó sobre el mostrador para intimidar al personal.

Después accedió a las cajas, guardó mercancía y dispositivos móviles en una mochila y abandonó el local. La mecánica recuerda casos similares registrados en el municipio durante 2025.

Tras la denuncia, la Fiscalía abrió carpeta de investigación y la Policía de Investigación del Delito (PID) ejecutó diligencias para esclarecer los hechos e identificar al probable responsable. Con los elementos reunidos, el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión, que fue cumplimentada y derivó en la presentación de Erick "N" ante el juez de control.

La gestión se inscribe en una serie de vinculaciones recientes por robo a comercio que la dependencia estatal ha conseguido en abril.

En audiencia inicial, el juez calificó como legal la detención, resolvió la vinculación a proceso por robo a comercio e impuso prisión preventiva justificada durante la investigación complementaria, fijada en dos meses.

Los robos contra el patrimonio concentraron 47 por ciento del total de carpetas abiertas en Querétaro durante el primer bimestre del año, según el Registro Nacional de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De los 9 mil 116 casos contabilizados en ese periodo, los delitos patrimoniales sumaron 4 mil 346 registros y se mantuvieron como el rubro de mayor volumen, pese a que el estado redujo en 173 carpetas la cifra del bimestre comparable de 2025. La Fiscalía Querétaro integra los datos del fuero común que el organismo federal publica cada mes.

Erick "N" permanecerá en prisión preventiva durante los dos meses del plazo procesal mientras el Ministerio Público integra la carpeta. La detención se suma a otras intervenciones recientes por robo de celulares en San Juan del Río atendidas por la coordinación entre Fiscalía, Policía Estatal y Policía Municipal. La dependencia no precisó si el imputado cuenta con antecedentes por delitos similares.

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