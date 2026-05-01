San Juan del Río, 1 de mayo de 2026. — "Quisiéramos que hubiera más Maru Campos en otros estados". Con esa frase, Bibiana Rodríguez Montes, presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en San Juan del Río, fijó la postura local del partido sobre los operativos antidrogas que la gobernadora panista de Chihuahua ha encabezado y que han desatado un debate nacional, después de que la administración estadounidense señalara públicamente al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como presunto "narcogobernador".

La dirigente argumentó que las acciones de Campos Galván dejaron fuera de circulación más de mil millones de dosis de droga, según la cifra que el propio gobierno chihuahuense ha sostenido en sus comunicaciones oficiales. Rodríguez Montes presentó esa cifra como medida del impacto preventivo del trabajo en Chihuahua.

"Eso significa que muchos niños no sean envenenados, que baje la violencia en nuestro país", planteó.

La postura del PAN sanjuanense contrasta el desempeño del gobierno chihuahuense con el de entidades gobernadas por Morena. Rodríguez Montes mencionó por nombre a Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Michoacán como estados donde, a su juicio, "siguen operando el narcotráfico y ningún gobernador se atreve a hacer algo".

El planteamiento se inscribe en la narrativa que la dirigencia estatal panista ha sostenido en los últimos meses sobre el contraste entre los modelos de seguridad de gobiernos panistas y morenistas, una lectura que también ha empujado el alcalde Felipe Fernando Macías Olvera desde la capital queretana.

José Francisco Landeras Layseca, coordinador de la bancada panista en el cabildo de San Juan del Río, leyó el episodio en clave de inflexión política nacional.

A su juicio, la acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya es "la gota que derramó el vaso" para Morena. "Esto ya va en caída libre y la presidenta lo sabe", afirmó al referirse al equilibrio que la mandataria Claudia Sheinbaum debe sostener con figuras del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en una analogía que comparó con la relación entre Ernesto Zedillo y Carlos Salinas hace tres décadas.

El cabildante panista anticipó que en próximas semanas podrían surgir más casos de gobernadores morenistas señalados.

Las declaraciones del PAN sanjuanense ocurren en el contexto del caso CIA-Chihuahua, donde el Senado debatió a finales de abril si Maru Campos incurrió en traición a la patria por la presencia de agentes estadounidenses en un operativo en la sierra de Morelos, Chihuahua.

La Fiscalía General de la República abrió dos carpetas de investigación por ese expediente. La gobernadora no acudió a comparecer ante las comisiones del Senado y argumentó que su presencia comprometería diligencias confidenciales en curso. La postura del PAN sanjuanense respalda explícitamente el manejo de Campos Galván.

Rodríguez Montes sostuvo que las críticas internas dentro del panismo nacional contra la gobernadora chihuahuense no han prosperado. "He escuchado muchos respaldos de los senadores del Partido Acción Nacional y de los diputados de Acción Nacional, y el mismo presidente nacional Jorge Romero lo ha dicho", afirmó.

La dirigente local presentó el caso de Chihuahua como ejemplo de un modelo de coordinación operativa que, según expuso, debería replicarse en otros estados.

Hasta el momento, la dirigencia nacional de Morena no ha emitido postura sobre las declaraciones del PAN sanjuanense. La administración federal ha sostenido en su mensaje oficial que las relaciones con Estados Unidos en materia de seguridad se mantienen dentro del marco de cooperación bilateral.