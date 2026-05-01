PAN San Juan del Río respalda a Maru Campos: "quisiéramos que hubiera más Maru Campos en otros estados"

Bibiana Rodríguez Montes acusa "permisividad" en gobiernos morenistas frente al narcotráfico.

Bibiana Rodríguez Montes, dirigente del PAN San Juan del Río, durante entrevista en la que respaldó el trabajo de Maru Campos en Chihuahua

Bibiana Rodríguez Montes, presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN San Juan del Río, durante la entrevista en la que respaldó el operativo antidrogas en Chihuahua.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 1 de mayo de 2026. — "Quisiéramos que hubiera más Maru Campos en otros estados". Con esa frase, Bibiana Rodríguez Montes, presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en San Juan del Río, fijó la postura local del partido sobre los operativos antidrogas que la gobernadora panista de Chihuahua ha encabezado y que han desatado un debate nacional, después de que la administración estadounidense señalara públicamente al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como presunto "narcogobernador".

La dirigente argumentó que las acciones de Campos Galván dejaron fuera de circulación más de mil millones de dosis de droga, según la cifra que el propio gobierno chihuahuense ha sostenido en sus comunicaciones oficiales. Rodríguez Montes presentó esa cifra como medida del impacto preventivo del trabajo en Chihuahua.

"Eso significa que muchos niños no sean envenenados, que baje la violencia en nuestro país", planteó.

La postura del PAN sanjuanense contrasta el desempeño del gobierno chihuahuense con el de entidades gobernadas por Morena. Rodríguez Montes mencionó por nombre a Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Michoacán como estados donde, a su juicio, "siguen operando el narcotráfico y ningún gobernador se atreve a hacer algo".

El planteamiento se inscribe en la narrativa que la dirigencia estatal panista ha sostenido en los últimos meses sobre el contraste entre los modelos de seguridad de gobiernos panistas y morenistas, una lectura que también ha empujado el alcalde Felipe Fernando Macías Olvera desde la capital queretana.

José Francisco Landeras Layseca, coordinador de la bancada panista en el cabildo de San Juan del Río, leyó el episodio en clave de inflexión política nacional.

A su juicio, la acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya es "la gota que derramó el vaso" para Morena. "Esto ya va en caída libre y la presidenta lo sabe", afirmó al referirse al equilibrio que la mandataria Claudia Sheinbaum debe sostener con figuras del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en una analogía que comparó con la relación entre Ernesto Zedillo y Carlos Salinas hace tres décadas.

El cabildante panista anticipó que en próximas semanas podrían surgir más casos de gobernadores morenistas señalados.

Las declaraciones del PAN sanjuanense ocurren en el contexto del caso CIA-Chihuahua, donde el Senado debatió a finales de abril si Maru Campos incurrió en traición a la patria por la presencia de agentes estadounidenses en un operativo en la sierra de Morelos, Chihuahua.

La Fiscalía General de la República abrió dos carpetas de investigación por ese expediente. La gobernadora no acudió a comparecer ante las comisiones del Senado y argumentó que su presencia comprometería diligencias confidenciales en curso. La postura del PAN sanjuanense respalda explícitamente el manejo de Campos Galván.

Rodríguez Montes sostuvo que las críticas internas dentro del panismo nacional contra la gobernadora chihuahuense no han prosperado. "He escuchado muchos respaldos de los senadores del Partido Acción Nacional y de los diputados de Acción Nacional, y el mismo presidente nacional Jorge Romero lo ha dicho", afirmó.

La dirigente local presentó el caso de Chihuahua como ejemplo de un modelo de coordinación operativa que, según expuso, debería replicarse en otros estados.

Hasta el momento, la dirigencia nacional de Morena no ha emitido postura sobre las declaraciones del PAN sanjuanense. La administración federal ha sostenido en su mensaje oficial que las relaciones con Estados Unidos en materia de seguridad se mantienen dentro del marco de cooperación bilateral.

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