El colapso ocurre dos meses después de que el propio alcalde Josué "Chepe" Guerrero Trápala anunciara, al asumir la presidencia del Cabildo Metropolitano, un Protocolo Metropolitano para la Temporada de Lluvias como una de sus cuatro prioridades de gestión para los próximos seis meses.

Ese protocolo contemplaba la homologación de los Atlas de Riesgo y el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana entre Querétaro, El Marqués, Huimilpan y Corregidora.

"Desgraciadamente la lluvia, el granizo y el viento provocaron el colapso del techumbre de la cancha. Desde el primer momento Protección Civil, Seguridad Pública y Servicios Públicos atendieron el reporte y acordonaron la zona para evitar accidentes. Hoy estamos supervisando y les adelanto que vamos a volver a construir el arcotecho y haremos varias mejoras al parque aprovechando la intervención", declaró Guerrero Trápala desde el lugar del derrumbe.

El arcotecho de la cancha de basquetbol de Tierra y Libertad cedió ante los vientos y el granizo; el municipio anunció su reconstrucción rotativo.com.mx

De acuerdo con el reporte oficial, las dos viviendas con ingreso de agua en la colonia El Paraíso y otras dos en Filosofal fueron atendidas por cuerpos de emergencia municipales. El árbol que cayó sobre Paseo Constituyentes, a la altura de la colonia Cruz de Fuego, dañó dos vehículos.

La Dirección de Protección Civil, encabezada por Omar Lugo, coordinó la atención en cada punto junto con brigadas de distintas dependencias municipales.

El gobierno municipal destacó el funcionamiento de los diez cárcamos con los que cuenta Corregidora, con un avance del 90% en las labores de limpieza y mantenimiento, lo que —según la administración— permitió evitar afectaciones mayores en las colonias Pirámides, Paseos del Bosque, Puerta Real y Pueblo Nuevo, ubicadas en zonas de alto riesgo.

El contraste aquí tiene peso: en julio de 2024, durante la administración anterior de Roberto Sosa, los cárcamos de Corregidora no funcionaron por falta de energía eléctrica y generaron inundaciones de consideración en Paseos del Bosque, Pirámides, Puerta Real y la carretera cuota a Celaya.

El alcalde de Corregidora, Josué "Chepe" Guerrero Trápala, supervisó el retiro de la estructura colapsada este sábado en Tierra y Libertad rotativo.com.mx

El Plan de Contingencias "Temporada de Lluvias 2026" del municipio contempla brigadas de distintas dependencias y coordinación con los tres niveles de gobierno para atención inmediata en caso de afectaciones mayores.

Sin embargo, la administración no ha precisado el monto proyectado para la reconstrucción del arcotecho de Tierra y Libertad, ni el calendario de mejoras adicionales anunciadas por el alcalde para ese parque.

El edil tampoco ha informado si otros arcotechos similares en colonias del municipio serán sometidos a revisión estructural ante la temporada de lluvias que apenas comienza.

Lluvias dejan afectaciones en cuatro colonias de Corregidora

El operativo de atención desplegado este sábado se dio horas antes de que se cumplieran dos meses de gestión de Guerrero Trápala al frente del Cabildo Metropolitano, plataforma desde la que coordina acciones conjuntas con los alcaldes de la zona metropolitana y desde la cual, el pasado 17 de marzo, recibió del gobernador Mauricio Kuri el compromiso de 50 millones de pesos en obra pública para la demarcación. El alcalde figura además entre los aspirantes panistas a la gubernatura de Querétaro rumbo a 2027.

¿Cuáles fueron las zonas más afectadas por las lluvias en Corregidora?

Las afectaciones se concentraron en cinco puntos del municipio: la colonia Tierra y Libertad con el colapso del arcotecho, las colonias El Paraíso y Filosofal con ingreso de agua a viviendas, Paseo Constituyentes en Cruz de Fuego con un árbol caído que dañó dos vehículos, el fraccionamiento Puerta Real con un domo afectado, y los accesos del Libramiento Surponiente y el distribuidor Candiles con arrastre de material. No se reportaron lesionados en ninguno de los incidentes.