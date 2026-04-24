Querétaro, Qro., 24 de abril de 2026. — Doce lugares de golpe. La capital queretana saltó del sitio 26 al 14 en el ranking nacional de percepción de seguridad del INEGI, con 64.5% de habitantes que se sintieron seguros en su ciudad durante el primer trimestre de 2026. Así lo revelan los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) difundidos este viernes por el instituto, que midió a 91 zonas urbanas del país —no 92 como manejó el boletín municipal— entre enero y marzo.
El brinco es de 12.5 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, cuando Querétaro cerraba diciembre con 52% de percepción de seguridad.
La capital queretana escaló 12 lugares en la ENSU del INEGI correspondiente al primer trimestre de 2026. rotativo.com.mx
A nivel nacional el escenario también mejoró, pero con otra magnitud: el porcentaje de mexicanos que consideró inseguro vivir en su ciudad bajó de 63.8% a 61.5%, apenas 2.3 puntos. La capital queretana se movió cinco veces más rápido que la media del país.
Con esta cifra, Querétaro queda 26 puntos arriba del promedio nacional de percepción de seguridad (38.5%) y se coloca como una de las cuatro capitales estatales mejor evaluadas de la ENSU, además de ser la de mayor tamaño poblacional dentro de ese grupo.
La capital queretana escaló 12 lugares en la ENSU del INEGI correspondiente al primer trimestre de 2026. rotativo.com.mx
El INEGI incluyó a la capital queretana entre las 15 áreas urbanas del país que registraron cambios estadísticamente significativos a la baja en percepción de inseguridad frente a diciembre de 2025, junto con Torreón, Saltillo y San Pedro Garza García, que encabezaron las reducciones.
La capital queretana escaló 12 lugares en la ENSU del INEGI correspondiente al primer trimestre de 2026. rotativo.com.mx
El contexto del año pasado ayuda a dimensionar. En marzo de 2025 la ciudad había dado otro salto grande —del sitio 57 al 13— cuando el indicador pasó de 33.9% a 60.2% de percepción de seguridad.
Luego, entre septiembre y diciembre de 2025, el tablero se movió en sentido contrario y la percepción de inseguridad subió de 44.8% a 48%. Los datos de marzo de 2026 revierten esa tendencia y devuelven a la capital al tercio superior del ranking.
La capital queretana escaló 12 lugares en la ENSU del INEGI correspondiente al primer trimestre de 2026. rotativo.com.mx
El detalle que los boletines locales no suelen contrastar está en las otras columnas del reporte del INEGI. Mientras Querétaro capital celebra su salto, Irapuato cerró el trimestre con 92.1% de percepción de inseguridad, Guadalajara con 90.2% y Ecatepec con 87.6%.
A nivel nacional, 67.2% de las mujeres dijo sentirse insegura en su ciudad, frente a 54.6% de los hombres, una brecha de 12.6 puntos que la ENSU mantiene por quinto trimestre consecutivo.