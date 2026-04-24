Querétaro capital escala 12 lugares en percepción de seguridad y se ubica en el sitio 14 entre 91 ciudades del país

La ENSU de INEGI coloca a la capital queretana entre las cuatro capitales mejor evaluadas del país en el primer trimestre.

Percepción de seguridad en Querétaro capital sube 12 lugares en ENSU INEGI primer trimestre 2026

La capital queretana escaló 12 lugares en la ENSU del INEGI correspondiente al primer trimestre de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Qro., 24 de abril de 2026. — Doce lugares de golpe. La capital queretana saltó del sitio 26 al 14 en el ranking nacional de percepción de seguridad del INEGI, con 64.5% de habitantes que se sintieron seguros en su ciudad durante el primer trimestre de 2026. Así lo revelan los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) difundidos este viernes por el instituto, que midió a 91 zonas urbanas del país —no 92 como manejó el boletín municipal— entre enero y marzo.

El brinco es de 12.5 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, cuando Querétaro cerraba diciembre con 52% de percepción de seguridad.

Percepci\u00f3n de seguridad en Quer\u00e9taro capital sube 12 lugares en ENSU INEGI primer trimestre 2026 La capital queretana escaló 12 lugares en la ENSU del INEGI correspondiente al primer trimestre de 2026. rotativo.com.mx

A nivel nacional el escenario también mejoró, pero con otra magnitud: el porcentaje de mexicanos que consideró inseguro vivir en su ciudad bajó de 63.8% a 61.5%, apenas 2.3 puntos. La capital queretana se movió cinco veces más rápido que la media del país.

Con esta cifra, Querétaro queda 26 puntos arriba del promedio nacional de percepción de seguridad (38.5%) y se coloca como una de las cuatro capitales estatales mejor evaluadas de la ENSU, además de ser la de mayor tamaño poblacional dentro de ese grupo.

Percepci\u00f3n de seguridad en Quer\u00e9taro capital sube 12 lugares en ENSU INEGI primer trimestre 2026 La capital queretana escaló 12 lugares en la ENSU del INEGI correspondiente al primer trimestre de 2026. rotativo.com.mx

El INEGI incluyó a la capital queretana entre las 15 áreas urbanas del país que registraron cambios estadísticamente significativos a la baja en percepción de inseguridad frente a diciembre de 2025, junto con Torreón, Saltillo y San Pedro Garza García, que encabezaron las reducciones.

Percepci\u00f3n de seguridad en Quer\u00e9taro capital sube 12 lugares en ENSU INEGI primer trimestre 2026 La capital queretana escaló 12 lugares en la ENSU del INEGI correspondiente al primer trimestre de 2026. rotativo.com.mx

El contexto del año pasado ayuda a dimensionar. En marzo de 2025 la ciudad había dado otro salto grande —del sitio 57 al 13— cuando el indicador pasó de 33.9% a 60.2% de percepción de seguridad.

Luego, entre septiembre y diciembre de 2025, el tablero se movió en sentido contrario y la percepción de inseguridad subió de 44.8% a 48%. Los datos de marzo de 2026 revierten esa tendencia y devuelven a la capital al tercio superior del ranking.

Percepci\u00f3n de seguridad en Quer\u00e9taro capital sube 12 lugares en ENSU INEGI primer trimestre 2026 La capital queretana escaló 12 lugares en la ENSU del INEGI correspondiente al primer trimestre de 2026. rotativo.com.mx

El detalle que los boletines locales no suelen contrastar está en las otras columnas del reporte del INEGI. Mientras Querétaro capital celebra su salto, Irapuato cerró el trimestre con 92.1% de percepción de inseguridad, Guadalajara con 90.2% y Ecatepec con 87.6%.

A nivel nacional, 67.2% de las mujeres dijo sentirse insegura en su ciudad, frente a 54.6% de los hombres, una brecha de 12.6 puntos que la ENSU mantiene por quinto trimestre consecutivo.

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