Querétaro, 30 Abril 2026.- Dos hombres que amenazaron con machetes a una persona para despojarla de dinero en efectivo dentro de una estación de Gas LP sobre Paseo Querétaro permanecerán en prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación en su contra por el delito de robo calificado.
Se trata de Alexis "N" y Juan Diego "N", vinculados a proceso luego de la audiencia inicial celebrada ante el juez de control, quien también calificó de legal su detención y fijó dos meses para el desahogo de la investigación complementaria.
De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, ambos imputados se encontraban en la gasera de Paseo Querétaro, en la capital del estado, cuando exhibieron los machetes y exigieron a la víctima la entrega de dinero en efectivo. Una vez consumada la exigencia, intentaron retirarse del lugar.
La intervención oportuna de la Policía Municipal de Querétaro permitió la detención de los dos sujetos, que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.
En la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional resolvió la vinculación a proceso por robo calificado e impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar.
La Fiscalía precisó que uno de los imputados acumula diversos registros previos por delitos como narcomenudeo, robo en distintas modalidades, allanamiento de domicilio, amenazas, armas prohibidas y daños dolosos.