Vinculan a proceso a dúo que amagó con machetes a una persona en gasera de Paseo Querétaro

Alexis "N" y Juan Diego "N" enfrentarán dos meses de investigación complementaria por robo calificado; la captura se dio con apoyo de la Policía Municipal de Querétaro.

Imputados por amagar con machetes en gasera de Paseo Querétaro durante audiencia inicial.

La Fiscalía obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva justificada contra Alexis "N" y Juan Diego "N" por el robo cometido con machetes en una estación de Gas LP de Paseo Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 Abril 2026.- Dos hombres que amenazaron con machetes a una persona para despojarla de dinero en efectivo dentro de una estación de Gas LP sobre Paseo Querétaro permanecerán en prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación en su contra por el delito de robo calificado.

Se trata de Alexis "N" y Juan Diego "N", vinculados a proceso luego de la audiencia inicial celebrada ante el juez de control, quien también calificó de legal su detención y fijó dos meses para el desahogo de la investigación complementaria.

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, ambos imputados se encontraban en la gasera de Paseo Querétaro, en la capital del estado, cuando exhibieron los machetes y exigieron a la víctima la entrega de dinero en efectivo. Una vez consumada la exigencia, intentaron retirarse del lugar.

La intervención oportuna de la Policía Municipal de Querétaro permitió la detención de los dos sujetos, que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

En la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional resolvió la vinculación a proceso por robo calificado e impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

La Fiscalía precisó que uno de los imputados acumula diversos registros previos por delitos como narcomenudeo, robo en distintas modalidades, allanamiento de domicilio, amenazas, armas prohibidas y daños dolosos.

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