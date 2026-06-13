Detienen a siete en el operativo A.R.M.A. y rescatan a una mujer en Querétaro

El intercambio de información entre corporaciones de Colón, San Juan del Río y dos estados permitió ubicar a los responsables y resguardar a la víctima.

Elementos policiales resguardan una camioneta asegurada sobre la carretera federal 57 durante el operativo A.R.M.A. en Querétaro.

Los siete detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, que definirá su situación jurídica.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, Querétaro, 13 de junio de 2026.- El operativo A.R.M.A. concluyó en Querétaro con la detención de siete personas y el rescate de una mujer privada de la libertad, luego del robo con violencia que un grupo armado cometió en una empresa del municipio de Colón.

La intervención se sostuvo en el intercambio inmediato de información entre la Policía Municipal de Colón, la Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, que armaron una línea de seguimiento con análisis de información, monitoreo tecnológico y trazabilidad de los vehículos usados por los presuntos responsables.

¿Cuántos detenidos dejó el operativo A.R.M.A. en Querétaro?

El despliegue cerró con siete personas aseguradas. Tres hombres fueron ubicados sobre la carretera federal 57, a bordo de una camioneta y una motocicleta vinculadas con los hechos, por elementos de San Juan del Río. Las otras cuatro se detuvieron mediante coordinación con autoridades de Ciudad de México y el Estado de México, donde además se localizó y resguardó a la víctima.

Elementos policiales resguardan una camioneta asegurada sobre la carretera federal 57 durante el operativo A.R.M.A. en Quer\u00e9taro. Los siete detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, que definirá su situación jurídica. rotativo.com.mx

El caso se activó tras el reporte de la irrupción de un grupo armado en una empresa de Colón. Los agresores cometieron un robo armado Colón y privaron de la libertad a una mujer, lo que disparó de inmediato los protocolos de coordinación previstos en el operativo y un despliegue interinstitucional para identificar y seguir a los probables responsables.

¿Cómo se ubicó a los responsables del robo en Colón?

Con la información aportada por la Policía Municipal de Colón, la Policía Estatal sostuvo el seguimiento a través de las capacidades tecnológicas del sistema de seguridad estatal y reforzó el intercambio con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y corporaciones de entidades vecinas. Ese cruce de datos amplió el cerco más allá de los límites del estado, en sintonía con otros operativos de seguridad aplicados en la entidad.

Elementos policiales resguardan una camioneta asegurada sobre la carretera federal 57 durante el operativo A.R.M.A. en Quer\u00e9taro. Sobre la carretera federal 57 fueron localizadas la camioneta y la motocicleta vinculadas con el robo en una empresa de Colón. rotativo.com.mx

La coordinación interestatal permitió ubicar a las cuatro personas restantes y poner a salvo a la mujer, que recibió atención inmediata de las autoridades. El esquema repite el patrón de respuesta conjunta de las corporaciones frente a los robos con violencia en la región.

Las siete personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

seguridad criminalidad sucesos operativo fiscalía

Reciente

Urna y boleta electoral en una mesa de votación, escena que ilustra la intención de voto rumbo a la gubernatura de Querétaro.
Querétaro

Nava y Macías aventajan a Nieto rumbo a la gubernatura de Querétaro 2027

La medición de Rubrum coloca a los dos aspirantes del PAN por encima del morenista Santiago Nieto en ambos careos directos.

Voluntarios y personal del Gobierno Municipal plantan árboles nativos en el camellón frente al Centro Expositor de San Juan del Río.
San Juan del Río

Reforestan camellón del Centro Expositor con 200 árboles en San Juan del Río

La jornada sumó a trabajadores de empresas locales, vecinos y voluntariado para sembrar especies nativas en uno de los accesos principales de la ciudad.

Directiva de CANACINTRA San Juan del Río durante la mesa de trabajo con empresas afiliadas sobre la jornada de 40 horas.
San Juan del Río

CANACINTRA San Juan del Río reúne a empresas por la reducción de jornada laboral

El organismo industrial analizó con sus afiliadas cómo reorganizar turnos y procesos rumbo a la jornada máxima de 40 horas semanales.

Asistentes durante una conferencia del Primer Congreso Tierra Cristera en la Casa de la Cultura de Colón, Querétaro.
Cultura

El Congreso Tierra Cristera ofrece seis actividades gratuitas este sábado en Colón

La Casa de la Cultura concentra cuatro conferencias y un taller gastronómico, mientras el tranvía cristero parte de la Plaza de Soriano.