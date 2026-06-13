San Juan del Río, Querétaro, 13 de junio de 2026.- El operativo A.R.M.A. concluyó en Querétaro con la detención de siete personas y el rescate de una mujer privada de la libertad, luego del robo con violencia que un grupo armado cometió en una empresa del municipio de Colón.
La intervención se sostuvo en el intercambio inmediato de información entre la Policía Municipal de Colón, la Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, que armaron una línea de seguimiento con análisis de información, monitoreo tecnológico y trazabilidad de los vehículos usados por los presuntos responsables.
¿Cuántos detenidos dejó el operativo A.R.M.A. en Querétaro?
El despliegue cerró con siete personas aseguradas. Tres hombres fueron ubicados sobre la carretera federal 57, a bordo de una camioneta y una motocicleta vinculadas con los hechos, por elementos de San Juan del Río. Las otras cuatro se detuvieron mediante coordinación con autoridades de Ciudad de México y el Estado de México, donde además se localizó y resguardó a la víctima.
Los siete detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, que definirá su situación jurídica. rotativo.com.mx
El caso se activó tras el reporte de la irrupción de un grupo armado en una empresa de Colón. Los agresores cometieron un robo armado Colón y privaron de la libertad a una mujer, lo que disparó de inmediato los protocolos de coordinación previstos en el operativo y un despliegue interinstitucional para identificar y seguir a los probables responsables.
¿Cómo se ubicó a los responsables del robo en Colón?
Con la información aportada por la Policía Municipal de Colón, la Policía Estatal sostuvo el seguimiento a través de las capacidades tecnológicas del sistema de seguridad estatal y reforzó el intercambio con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y corporaciones de entidades vecinas. Ese cruce de datos amplió el cerco más allá de los límites del estado, en sintonía con otros operativos de seguridad aplicados en la entidad.
Sobre la carretera federal 57 fueron localizadas la camioneta y la motocicleta vinculadas con el robo en una empresa de Colón. rotativo.com.mx
La coordinación interestatal permitió ubicar a las cuatro personas restantes y poner a salvo a la mujer, que recibió atención inmediata de las autoridades. El esquema repite el patrón de respuesta conjunta de las corporaciones frente a los robos con violencia en la región.
Las siete personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.