Reforestan camellón del Centro Expositor con 200 árboles en San Juan del Río

La jornada sumó a trabajadores de empresas locales, vecinos y voluntariado para sembrar especies nativas en uno de los accesos principales de la ciudad.

Voluntarios y personal del Gobierno Municipal plantan árboles nativos en el camellón frente al Centro Expositor de San Juan del Río.

Trabajadores de empresas locales, vecinos y voluntariado plantaron especies de pata de cabra, jacaranda y palo dulce durante la jornada ambiental.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de junio de 2026.- Más de 100 personas, entre trabajadores de empresas instaladas en el municipio, vecinos, voluntariado y personal del Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Roberto Cabrera Valencia, reforestaron el camellón ubicado frente al Centro Expositor de San Juan del Río.

El director de Medio Ambiente y Ecología, Gildardo Ríos Terrazas, explicó que la jornada busca mitigar los efectos del cambio climático y fomentar entre la población una cultura de cuidado ambiental. La dependencia forma parte de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Los 200 ejemplares plantados pertenecen a tres especies nativas y responden al esfuerzo municipal por recuperar áreas verdes en un punto de alta afluencia, sobre uno de los accesos que conecta el flujo hacia el recinto de exposiciones.

Voluntarios y personal del Gobierno Municipal plantan \u00e1rboles nativos en el camell\u00f3n frente al Centro Expositor de San Juan del R\u00edo. La dirección de Medio Ambiente prevé nuevas siembras en distintas zonas del municipio conforme avance el ciclo de reforestación durante el año. rotativo.com.mx

¿Cuántos árboles se sembraron y de qué especies?

En total se plantaron 200 árboles de pata de cabra, jacaranda y palo dulce, seleccionadas por su adaptación al clima de la región. Con ellas se busca restaurar el ecosistema del corredor y avanzar en la recuperación de cobertura vegetal urbana, afectada por el crecimiento de la mancha de la ciudad.

La intervención se suma al Ciclo de Reforestaciones 2026, que arrancó en marzo en Paseo Central con la siembra de 2 mil árboles y se extenderá en distintas zonas del municipio hasta septiembre, periodo que las autoridades ambientales consideran óptimo para la plantación.

La participación de personal de empresas instaladas en San Juan del Río ha sido una constante del programa, que integra al sector productivo junto con vecinos y voluntariado en cada salida. Las tres especies coinciden con las que el Concejo Ambiental ha empleado en sus campañas locales, centradas en flora que requiere menor riego y resiste las condiciones del Bajío.

El esquema replica el de las jornadas comunitarias que el gobierno municipal ha llevado a localidades como Santa Isabel El Coto, donde la reforestación se combinó con servicios y mantenimiento de espacios públicos.

Ríos Terrazas señaló que la sobrevivencia de los ejemplares dependerá del mantenimiento durante los primeros meses, por lo que la dirección prevé coordinar el cuidado con las empresas y los comités vecinales de la zona conforme avance el ciclo durante el resto del año.

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