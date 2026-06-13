Reforestan camellón del Centro Expositor con 200 árboles en San Juan del Río

San Juan del Río, 13 de junio de 2026.- Más de 100 personas, entre trabajadores de empresas instaladas en el municipio, vecinos, voluntariado y personal del Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Roberto Cabrera Valencia, reforestaron el camellón ubicado frente al Centro Expositor de San Juan del Río.
El director de Medio Ambiente y Ecología, Gildardo Ríos Terrazas, explicó que la jornada busca mitigar los efectos del cambio climático y fomentar entre la población una cultura de cuidado ambiental. La dependencia forma parte de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Los 200 ejemplares plantados pertenecen a tres especies nativas y responden al esfuerzo municipal por recuperar áreas verdes en un punto de alta afluencia, sobre uno de los accesos que conecta el flujo hacia el recinto de exposiciones.
La dirección de Medio Ambiente prevé nuevas siembras en distintas zonas del municipio conforme avance el ciclo de reforestación durante el año. rotativo.com.mx
¿Cuántos árboles se sembraron y de qué especies?
En total se plantaron 200 árboles de pata de cabra, jacaranda y palo dulce, seleccionadas por su adaptación al clima de la región. Con ellas se busca restaurar el ecosistema del corredor y avanzar en la recuperación de cobertura vegetal urbana, afectada por el crecimiento de la mancha de la ciudad.
La intervención se suma al Ciclo de Reforestaciones 2026, que arrancó en marzo en Paseo Central con la siembra de 2 mil árboles y se extenderá en distintas zonas del municipio hasta septiembre, periodo que las autoridades ambientales consideran óptimo para la plantación.
La participación de personal de empresas instaladas en San Juan del Río ha sido una constante del programa, que integra al sector productivo junto con vecinos y voluntariado en cada salida. Las tres especies coinciden con las que el Concejo Ambiental ha empleado en sus campañas locales, centradas en flora que requiere menor riego y resiste las condiciones del Bajío.
El esquema replica el de las jornadas comunitarias que el gobierno municipal ha llevado a localidades como Santa Isabel El Coto, donde la reforestación se combinó con servicios y mantenimiento de espacios públicos.
Ríos Terrazas señaló que la sobrevivencia de los ejemplares dependerá del mantenimiento durante los primeros meses, por lo que la dirección prevé coordinar el cuidado con las empresas y los comités vecinales de la zona conforme avance el ciclo durante el resto del año.