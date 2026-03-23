San Juan del Río, 23 de marzo de 2026. — Dos mil árboles de palo dulce, pata de cabra y jacaranda fueron plantados este sábado en Paseo Central como parte del arranque del Ciclo de Reforestaciones 2026, una campaña que reunió a vecinos, estudiantes, voluntarios del Concejo Ambiental y trabajadores de al menos 20 empresas con operaciones en el municipio.
La jornada marca el inicio de un programa que se extenderá hasta septiembre en distintas zonas de la demarcación, periodo que las autoridades ambientales consideran óptimo para la siembra.
Participantes plantan ejemplares de palo dulce y jacaranda en Paseo Central de San Juan del Río.
San Juan del Río ha perdido cobertura vegetal en los últimos años por el crecimiento de la mancha urbana sobre predios ejidales al sur y poniente del municipio, un fenómeno que la reforestación con especies nativas busca contrarrestar parcialmente.
El director de Medio Ambiente y Ecología, Gildardo Ríos Terrazas, precisó que las tres especies seleccionadas se desarrollan de forma natural en la región, lo que eleva su tasa de supervivencia frente a variedades ornamentales que requieren riego constante.
Participantes plantan ejemplares de palo dulce y jacaranda en Paseo Central de San Juan del Río.
"Es oportuna la siembra de árboles", señaló al referirse al calendario de lluvias que arranca en las próximas semanas.
Participantes plantan ejemplares de palo dulce y jacaranda en Paseo Central de San Juan del Río.
La elección de Paseo Central responde a que el corredor peatonal conecta varias colonias del primer cuadro y registra alta afluencia. Además de la plantación, los organizadores buscan fomentar entre los sanjuanenses el cuidado de los ejemplares una vez concluida la jornada de reforestación en San Juan del Río, pues la sobrevivencia de los árboles depende del mantenimiento durante sus primeros meses.
Participantes plantan ejemplares de palo dulce y jacaranda en Paseo Central de San Juan del Río.
Ríos Terrazas indicó que las siguientes jornadas se programarán en coordinación con las empresas participantes y los comités vecinales de cada zona, aunque no precisó cuántos ejemplares se plantarán en total al cierre del ciclo ni el presupuesto asignado al programa.