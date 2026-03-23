Siembran 2 mil árboles en Paseo Central de San Juan del Río

Ciudadanos y 20 empresas participan en jornada de reforestación con especies nativas.

Voluntarios siembran árboles durante reforestación en Paseo Central de San Juan del Río 2026

Participantes plantan ejemplares de palo dulce y jacaranda en Paseo Central de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de marzo de 2026. — Dos mil árboles de palo dulce, pata de cabra y jacaranda fueron plantados este sábado en Paseo Central como parte del arranque del Ciclo de Reforestaciones 2026, una campaña que reunió a vecinos, estudiantes, voluntarios del Concejo Ambiental y trabajadores de al menos 20 empresas con operaciones en el municipio.

La jornada marca el inicio de un programa que se extenderá hasta septiembre en distintas zonas de la demarcación, periodo que las autoridades ambientales consideran óptimo para la siembra.

Voluntarios siembran \u00e1rboles durante reforestaci\u00f3n en Paseo Central de San Juan del R\u00edo 2026 Participantes plantan ejemplares de palo dulce y jacaranda en Paseo Central de San Juan del Río.

San Juan del Río ha perdido cobertura vegetal en los últimos años por el crecimiento de la mancha urbana sobre predios ejidales al sur y poniente del municipio, un fenómeno que la reforestación con especies nativas busca contrarrestar parcialmente.

El director de Medio Ambiente y Ecología, Gildardo Ríos Terrazas, precisó que las tres especies seleccionadas se desarrollan de forma natural en la región, lo que eleva su tasa de supervivencia frente a variedades ornamentales que requieren riego constante.

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"Es oportuna la siembra de árboles", señaló al referirse al calendario de lluvias que arranca en las próximas semanas.

Voluntarios siembran \u00e1rboles durante reforestaci\u00f3n en Paseo Central de San Juan del R\u00edo 2026 Participantes plantan ejemplares de palo dulce y jacaranda en Paseo Central de San Juan del Río.

La elección de Paseo Central responde a que el corredor peatonal conecta varias colonias del primer cuadro y registra alta afluencia. Además de la plantación, los organizadores buscan fomentar entre los sanjuanenses el cuidado de los ejemplares una vez concluida la jornada de reforestación en San Juan del Río, pues la sobrevivencia de los árboles depende del mantenimiento durante sus primeros meses.

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Ríos Terrazas indicó que las siguientes jornadas se programarán en coordinación con las empresas participantes y los comités vecinales de cada zona, aunque no precisó cuántos ejemplares se plantarán en total al cierre del ciclo ni el presupuesto asignado al programa.

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