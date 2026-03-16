San Juan del Río, 16 de marzo de 2026. —En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, San Juan del Río fue sede del panel "Mujeres que lideran: voces que impulsan San Juan", un espacio donde participantes compartieron experiencias y reflexiones sobre el papel del liderazgo femenino en la comunidad sanjuanense. El encuentro incluyó la ponencia "El arte de ser quien debo ser", a cargo de Aida Bueno.
Liliana San Martín durante el panel sobre liderazgo femenino en San Juan del Río.
Entre las participantes del panel estuvieron Liliana San Martín y Eridani Ríos, quienes coincidieron en que el liderazgo entre mujeres se construye desde la colaboración y el respaldo mutuo, no desde la competencia.
Participantes del panel "Mujeres que lideran: voces que impulsan San Juan" en San Juan del Río.
Liliana San Martín señaló que el evento representó "un privilegio" y destacó que los retos actuales también abren la oportunidad de servir desde la posición que cada mujer ocupa. A su vez, indicó que el objetivo es "sumar capacidades, talentos y voluntades".
Participantes del panel "Mujeres que lideran: voces que impulsan San Juan" en San Juan del Río.
Por su parte, la ponencia de Aida Bueno abordó el valor de la identidad individual, con un mensaje centrado en que cada mujer posee una historia y una voz propias que merecen ser escuchadas, según las participantes del encuentro.