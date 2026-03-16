Panel "Mujeres que lideran" reúne voces femeninas en San Juan del Río

El evento incluyó la ponencia "El arte de ser quien debo ser", a cargo de Aida Bueno.

Panel Mujeres que lideran voces que impulsan San Juan del Río Día Internacional de la Mujer 2026

Liliana San Martín y Eridani Ríos durante el panel sobre liderazgo femenino en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 16 de marzo de 2026. —En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, San Juan del Río fue sede del panel "Mujeres que lideran: voces que impulsan San Juan", un espacio donde participantes compartieron experiencias y reflexiones sobre el papel del liderazgo femenino en la comunidad sanjuanense. El encuentro incluyó la ponencia "El arte de ser quien debo ser", a cargo de Aida Bueno.

Panel Mujeres que lideran voces que impulsan San Juan del R\u00edo D\u00eda Internacional de la Mujer 2026 Liliana San Martín durante el panel sobre liderazgo femenino en San Juan del Río.

Entre las participantes del panel estuvieron Liliana San Martín y Eridani Ríos, quienes coincidieron en que el liderazgo entre mujeres se construye desde la colaboración y el respaldo mutuo, no desde la competencia.

Panel Mujeres que lideran voces que impulsan San Juan del R\u00edo D\u00eda Internacional de la Mujer 2026 Participantes del panel "Mujeres que lideran: voces que impulsan San Juan" en San Juan del Río.

Liliana San Martín señaló que el evento representó "un privilegio" y destacó que los retos actuales también abren la oportunidad de servir desde la posición que cada mujer ocupa. A su vez, indicó que el objetivo es "sumar capacidades, talentos y voluntades".

Panel Mujeres que lideran voces que impulsan San Juan del R\u00edo D\u00eda Internacional de la Mujer 2026 Participantes del panel "Mujeres que lideran: voces que impulsan San Juan" en San Juan del Río.

Por su parte, la ponencia de Aida Bueno abordó el valor de la identidad individual, con un mensaje centrado en que cada mujer posee una historia y una voz propias que merecen ser escuchadas, según las participantes del encuentro.

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