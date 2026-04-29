San Juan del Río, Querétaro, 29 de abril de 2026. — Atrapan a dos hombres con 16 bolsas de presunta metanfetamina en la colonia El Pedregal de San Juan del Río, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) rastrearon una camioneta NP300 que coincidía con las características de un vehículo involucrado en un robo, reportado previamente al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4).
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río durante el operativo en la colonia El Pedregal donde aseguraron 16 bolsas de presunta metanfetamina. rotativo.com.mx
Al darle alcance e inspeccionar la unidad, los oficiales encontraron entre las pertenencias de los dos ocupantes 16 bolsas plásticas engrapadas con una sustancia granulada cristalina con características propias de la metanfetamina.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río durante el operativo en la colonia El Pedregal donde aseguraron 16 bolsas de presunta metanfetamina. rotativo.com.mx
Durante la detención, uno de los masculinos intentó fugarse. Tres personas más —dos hombres y una mujer— se presentaron en el lugar e intentaron obstaculizar el arresto, por lo que también fueron detenidas por desobediencia y resistencia de particulares.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río durante el operativo en la colonia El Pedregal donde aseguraron 16 bolsas de presunta metanfetamina. rotativo.com.mx
La intervención cerró con cinco arrestados en total. En casos similares recientes, la SSPM ha actuado bajo el mismo esquema de seguimiento vehicular para desarticular puntos de distribución de droga en el municipio.
Los dos ocupantes originales de la camioneta fueron detenidos por delitos contra la salud. La unidad vehicular fue asegurada. Tanto los cinco detenidos como el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado en la demarcación de San Juan del Río para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.