Atrapan a dos con 16 bolsas de cristal en camioneta robada en El Pedregal, SJR

La SSPM siguió al vehículo tras una alerta del C4 sobre una NP300 vinculada a un robo; al inspeccionarlo encontraron droga y detuvieron a cinco personas en total.

Elementos de la SSPM de San Juan del Río durante la detención de dos hombres con presunta metanfetamina en la colonia El Pedregal tras seguimiento a camioneta NP300 con reporte de robo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río durante el operativo en la colonia El Pedregal donde aseguraron 16 bolsas de presunta metanfetamina.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 29 de abril de 2026. — Atrapan a dos hombres con 16 bolsas de presunta metanfetamina en la colonia El Pedregal de San Juan del Río, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) rastrearon una camioneta NP300 que coincidía con las características de un vehículo involucrado en un robo, reportado previamente al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4).

Elementos de la SSPM de San Juan del R\u00edo durante la detenci\u00f3n de dos hombres con presunta metanfetamina en la colonia El Pedregal tras seguimiento a camioneta NP300 con reporte de robo Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río durante el operativo en la colonia El Pedregal donde aseguraron 16 bolsas de presunta metanfetamina. rotativo.com.mx

Al darle alcance e inspeccionar la unidad, los oficiales encontraron entre las pertenencias de los dos ocupantes 16 bolsas plásticas engrapadas con una sustancia granulada cristalina con características propias de la metanfetamina.

Elementos de la SSPM de San Juan del R\u00edo durante la detenci\u00f3n de dos hombres con presunta metanfetamina en la colonia El Pedregal tras seguimiento a camioneta NP300 con reporte de robo Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río durante el operativo en la colonia El Pedregal donde aseguraron 16 bolsas de presunta metanfetamina. rotativo.com.mx

Durante la detención, uno de los masculinos intentó fugarse. Tres personas más —dos hombres y una mujer— se presentaron en el lugar e intentaron obstaculizar el arresto, por lo que también fueron detenidas por desobediencia y resistencia de particulares.

Elementos de la SSPM de San Juan del R\u00edo durante la detenci\u00f3n de dos hombres con presunta metanfetamina en la colonia El Pedregal tras seguimiento a camioneta NP300 con reporte de robo Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río durante el operativo en la colonia El Pedregal donde aseguraron 16 bolsas de presunta metanfetamina. rotativo.com.mx

La intervención cerró con cinco arrestados en total. En casos similares recientes, la SSPM ha actuado bajo el mismo esquema de seguimiento vehicular para desarticular puntos de distribución de droga en el municipio.

Los dos ocupantes originales de la camioneta fueron detenidos por delitos contra la salud. La unidad vehicular fue asegurada. Tanto los cinco detenidos como el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado en la demarcación de San Juan del Río para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

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