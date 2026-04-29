Cabrera Valencia admite fallas en flota de recolección y ordena cifra exacta de camiones operativos en San Juan del Río

Cabrera Valencia reconoce desgaste permanente de las unidades e instruye al secretario Ernesto Mora a precisar las que están activas.

Camión recolector de basura del municipio de San Juan del Río durante operación de limpia en colonia, Querétaro 2026

El alcalde Roberto Cabrera Valencia instruyó al secretario Ernesto Mora a informar cuántas unidades de la flota recolectora están operativas en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de abril de 2026. —El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia reconoció que la flotilla de camiones recolectores de basura opera con desperfectos por el uso de 24 horas y ordenó al titular de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora, precisar cuántas unidades están activas en este momento.

El alcalde indicó que el municipio debería contar con al menos 14 camiones en servicio diario para cubrir sus rutas, y que siempre hay alguna unidad entrando o saliendo del taller.

"Son máquinas que llevan un desgaste prácticamente continuo; tienen una vida útil muy corta", señaló Cabrera Valencia, quien atribuyó la situación a que el servicio opera las 24 horas durante los siete días de la semana.

El mandatario reconoció que el engranaje entre la Secretaría de Servicios Públicos, responsable de las rutas, y la Secretaría de Administración, a cargo del mantenimiento vehicular, debe funcionar todos los días para mantener la cobertura.

El alcalde precisó que la ampliación de rutas de recolección en colonias y comunidades del municipio ha implicado mayor desgaste de las unidades disponibles.

Más cobertura con el mismo parque vehicular eleva la presión sobre cada camión y acorta los intervalos entre reparaciones. El municipio entregó cinco nuevas unidades recolectoras en enero de 2025 orientadas a mejorar el servicio en la zona oriente, aunque Cabrera Valencia no precisó cuántas de esas unidades se mantienen operativas actualmente.

El mantenimiento, responsabilidad de Administración Municipal

Cabrera Valencia aclaró que el mantenimiento de los vehículos no depende de Servicios Públicos sino de la Secretaría de Administración, lo que implica una coordinación entre áreas que el propio alcalde describió como indispensable para que la flota responda todos los días.

La instrucción al secretario Mora fue directa: aportar el número exacto de unidades en operación antes del cierre de la jornada.

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