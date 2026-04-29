San Juan del Río, 29 de abril de 2026. —El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia reconoció que la flotilla de camiones recolectores de basura opera con desperfectos por el uso de 24 horas y ordenó al titular de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora, precisar cuántas unidades están activas en este momento.
El alcalde indicó que el municipio debería contar con al menos 14 camiones en servicio diario para cubrir sus rutas, y que siempre hay alguna unidad entrando o saliendo del taller.
"Son máquinas que llevan un desgaste prácticamente continuo; tienen una vida útil muy corta", señaló Cabrera Valencia, quien atribuyó la situación a que el servicio opera las 24 horas durante los siete días de la semana.
El mandatario reconoció que el engranaje entre la Secretaría de Servicios Públicos, responsable de las rutas, y la Secretaría de Administración, a cargo del mantenimiento vehicular, debe funcionar todos los días para mantener la cobertura.
El alcalde precisó que la ampliación de rutas de recolección en colonias y comunidades del municipio ha implicado mayor desgaste de las unidades disponibles.
Más cobertura con el mismo parque vehicular eleva la presión sobre cada camión y acorta los intervalos entre reparaciones. El municipio entregó cinco nuevas unidades recolectoras en enero de 2025 orientadas a mejorar el servicio en la zona oriente, aunque Cabrera Valencia no precisó cuántas de esas unidades se mantienen operativas actualmente.
El mantenimiento, responsabilidad de Administración Municipal
Cabrera Valencia aclaró que el mantenimiento de los vehículos no depende de Servicios Públicos sino de la Secretaría de Administración, lo que implica una coordinación entre áreas que el propio alcalde describió como indispensable para que la flota responda todos los días.
La instrucción al secretario Mora fue directa: aportar el número exacto de unidades en operación antes del cierre de la jornada.