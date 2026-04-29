Querétaro capital, 29 de abril de 2026. — Agentes de la Policía de Investigación del Delito recibieron y trasladaron a un hombre identificado como Gerardo "N" tras su captura en la Ciudad de México, donde fue localizado con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal en cumplimiento de una orden de aprehensión por fraude genérico cometido en Querétaro.
La Fiscalía General del Estado no precisó el monto de los daños atribuidos al imputado ni la cantidad de víctimas relacionadas con la carpeta de investigación que sustentó el mandamiento judicial.
Una vez recibido por los agentes ministeriales, Gerardo "N" fue puesto a disposición del juez de control que emitió la orden.
La detención sigue la metodología de persecución extraterritorial que la Fiscalía de Querétaro ha consolidado en los últimos meses: localizar en otras entidades a imputados que abandonaron el estado tras la presunta comisión del delito.
En febrero pasado, la misma dependencia detuvo a Karla "N" en Mazatlán, Sinaloa, por fraude maquinado cometido en San Juan del Río, en coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía de Sinaloa.
Gerardo "N" enfrenta el proceso bajo presunción de inocencia.