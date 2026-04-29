Capturan en CDMX a hombre buscado por fraude cometido en Querétaro; lo trasladan al estado

La Fiscalía queretana y la SSPC federal coordinaron la localización y traslado del imputado.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía de Querétaro, que ejecutaron la orden de aprehensión por fraude genérico contra Gerardo "N" en coordinación con la SSPC federal

Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado de Querétaro recibió al imputado Gerardo "N", traído desde la Ciudad de México tras el cumplimiento de una orden de aprehensión por fraude genérico.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro capital, 29 de abril de 2026. — Agentes de la Policía de Investigación del Delito recibieron y trasladaron a un hombre identificado como Gerardo "N" tras su captura en la Ciudad de México, donde fue localizado con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal en cumplimiento de una orden de aprehensión por fraude genérico cometido en Querétaro.

La Fiscalía General del Estado no precisó el monto de los daños atribuidos al imputado ni la cantidad de víctimas relacionadas con la carpeta de investigación que sustentó el mandamiento judicial.

Una vez recibido por los agentes ministeriales, Gerardo "N" fue puesto a disposición del juez de control que emitió la orden.

La detención sigue la metodología de persecución extraterritorial que la Fiscalía de Querétaro ha consolidado en los últimos meses: localizar en otras entidades a imputados que abandonaron el estado tras la presunta comisión del delito.

En febrero pasado, la misma dependencia detuvo a Karla "N" en Mazatlán, Sinaloa, por fraude maquinado cometido en San Juan del Río, en coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía de Sinaloa.

Gerardo "N" enfrenta el proceso bajo presunción de inocencia.

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