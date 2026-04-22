Abogados de familia Olvera rechazan defender al presunto feminicida de Perla Citlali y denuncian cateos ilegales de Fiscalía Querétaro

El Grupo Diamante Bufete Jurídico presentó documentos y testimonios sobre operativos del 13 de marzo que, según la defensa, afectaron a 18 personas inocentes.

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El abogado Javier Cervantes Ruiz del Grupo Diamante Bufete Jurídico encabezó la conferencia de prensa en el Portal de Reyes de San Juan del Río, donde rechazó ser defensor del presunto feminicida.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de abril de 2026. — Los abogados de la familia del presunto feminicida de la odontóloga Perla Citlali Martínez Zúñiga rechazaron en conferencia de prensa este miércoles ser defensores del imputado y denunciaron que la Fiscalía General del Estado de Querétaro sometió a 18 personas —entre ellas cinco menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad— a cateos que calificaron de ilegales, detenciones arbitrarias y presunta extorsión institucional.

El abogado Javier Cervantes Ruiz, del Grupo Diamante Bufete Jurídico, fue enfático: "En ningún momento somos defensa del investigado."

La defensa relató que el 13 de marzo de 2026, a las tres de la madrugada, elementos de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía catearon seis domicilios vinculados a los Olvera Hernández y otras familias relacionadas, asegurando además 12 centros laborales y seis vehículos.

Según el testimonio de Claudia Licea Cortés, una de las afectadas presentes en el evento, durante los operativos agentes les dijeron de forma directa: "Díganos dónde están y dejamos de hacer todo esto."

La defensa calificó esa frase como extorsión institucional. Al momento de la redacción, la Fiscalía General del Estado de Querétaro no ha emitido postura sobre estos señalamientos.

Uno de los testimonios más impactantes de la conferencia fue el de una menor con discapacidad visual a quien, según la defensa, le decomisaron los dispositivos tecnológicos con los que realiza sus terapias, y cuyo perro de apoyo fue puesto bajo resguardo de la autoridad y entregado muerto.

La defensa también denunció que el hijo del presunto feminicida, un niño de cinco años, permaneció 15 días retenido en el DIF estatal. Solo tras la intervención de instancias federales —la Secretaría de Gobernación y el DIF Nacional— fue entregado a su familia.


Abogados familia Olvera conferencia prensa denuncia cateos ilegales Fiscal\u00eda Quer\u00e9taro caso Perla Citlali San Juan del R\u00edo El abogado Javier Cervantes Ruiz del Grupo Diamante Bufete Jurídico encabezó la conferencia de prensa en el Portal de Reyes de San Juan del Río, donde rechazó ser defensor del presunto feminicida. rotativo.com.mx

Lo que la defensa admite sobre el prófugo

Sobre el paradero de Karol Hussein Olvera Hernández, el presunto feminicida que lleva 14 meses prófugo con alerta roja de Interpol, la propia familia fue directa ante los medios: "No conozco el paradero." Tanto el abogado Cervantes Ruiz como los familiares reconocieron que el imputado es un adulto de casi 38 años que debe asumir las consecuencias de sus propios actos.

"Él eligió los vínculos que quiso tener y los contextos donde se quiso desarrollar. Corresponde a él y únicamente a él asumir las consecuencias de sus actos", señaló una de las integrantes de la familia presente en el evento.

La defensa también aclaró que el caso de Alexis Olvera, hermano gemelo del presunto feminicida detenido en marzo, se resolvió mediante suspensión condicional del proceso —una salida alterna que no implica declaración de culpabilidad— y no mediante sentencia condenatoria.

La defensa solicitó al gobernador Mauricio Kuri y al Fiscal General que intervengan para auditar las carpetas de investigación con perspectiva de derechos humanos, devolver los inmuebles asegurados y separar la investigación del imputado de las acciones contra sus familiares.

Presentaron documentos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y solicitaron a la Fiscalía General de la República que atraiga el expediente.

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