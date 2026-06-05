Sheinbaum reprueba al alcalde de Metepec y pide a Harfuch revisar el caso

La presidenta calificó de soberbia la entrada de Fernando Flores al club La Asunción e instruyó al titular de Seguridad analizar si hubo faltas a la ley.

El alcalde de Metepec, Fernando Flores, durante una comparecencia pública tras la difusión del video en el club deportivo.

Sheinbaum calificó de soberbia la actuación del alcalde de Metepec, Fernando Flores.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 05, 2026
Mariana Torres García

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Metepec, Estado de México, 5 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum reprobó el actuar del alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, e instruyó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, revisar el caso para determinar si el edil cometió faltas a la ley.

La mandataria reaccionó así a la difusión de un video en el que el presidente municipal aparece ingresando al Club Deportivo La Asunción acompañado de escoltas armados, en medio de un forcejeo con personas que intentaban impedir el acceso.

El núcleo del cuestionamiento presidencial: no solo la posible irregularidad legal, sino la forma; Sheinbaum centró su crítica en la "soberbia" y la falta de humildad del funcionario.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el alcalde de Metepec?

"La entrada a este lugar fue con una enorme soberbia y totalmente falta de humildad", expresó la presidenta, quien sostuvo que todo servidor público debe conducirse con sencillez. "Cualquier servidor público debe ser humilde", insistió.

La mandataria agregó que pidió al titular de Seguridad analizar el caso y que, aunque el alcalde ofreció después una explicación, corresponde revisar en términos de la ley si hubo alguna falta.

Qué se ve en el video del club La Asunción

Las imágenes muestran al edil ingresando al inmueble junto a un grupo de personas y escoltas con armas a la vista, mientras varios asistentes intentan frenar el paso. En la secuencia, una mujer es empujada y un hombre resulta golpeado.

El alcalde ofreció una disculpa pública en redes sociales tras la difusión del material. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) abrió una investigación de oficio para analizar posibles vulneraciones al derecho a la integridad y la seguridad personal.

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