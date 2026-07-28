Querétaro, 28 de julio de 2026.- La percepción de inseguridad en la ciudad de Querétaro pasó de 46.2 por ciento en junio de 2025 a 36.1 por ciento en junio de 2026, una reducción de 10.1 puntos porcentuales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.

El indicador colocó a Querétaro por debajo del promedio nacional de 59.8 por ciento. La medición corresponde al área urbana de la capital y no representa un dato para la totalidad del estado.

Martín Arango, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, atribuyó la reducción a la planeación gubernamental, la inversión en seguridad, la coordinación institucional y el respaldo a las corporaciones policiales.

El dirigente sostuvo que las administraciones estatales y municipales encabezadas por el PAN han colocado la protección de las familias en el centro de sus decisiones y afirmó que los indicadores son resultado de una estrategia sostenida.

“Mientras otros presumen mañaneras, en Acción Nacional no presumimos, damos resultados de sus gobiernos estatales y municipales, y podemos decir con la frente en alto que le estamos cumpliendo a la ciudadanía, que estamos cuidando Querétaro”, declaró.

Arango agregó que cifras de incidencia delictiva muestran una disminución de 45 por ciento en el robo con violencia y de 22 por ciento en el robo sin violencia. El comunicado partidista no especificó el periodo, el universo ni la base utilizada para efectuar esas comparaciones.

También aseguró que Querétaro se mantiene por debajo del promedio nacional en diversos delitos de alto impacto y relacionó esos resultados con el fortalecimiento institucional, el respaldo a las policías y la aplicación del Estado de derecho.

La reducción en la percepción de inseguridad ya había mostrado avances durante el primer trimestre de 2026, cuando el INEGI incluyó a la capital entre las áreas urbanas con cambios significativos a la baja.

En materia de coordinación, autoridades estatales, municipales y federales han realizado reuniones de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, con participación de alcaldes, mandos de seguridad, Ejército, Guardia Nacional y fiscalías.

El presidente estatal del PAN afirmó además que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental coloca a Querétaro entre las entidades mejor evaluadas en combate a la corrupción, confianza gubernamental y desempeño policial. También citó el índice del World Justice Project para sostener que la entidad encabeza la evaluación nacional en Estado de derecho.

Arango contrastó estos indicadores con la estrategia de seguridad de los gobiernos de Morena, a los que acusó de justificar los problemas nacionales y proteger a integrantes de su movimiento mediante un “manto de impunidad”.

“Mientras Morena gobierna para proteger a los suyos, aquí en Querétaro los gobiernos de Acción Nacional gobiernan para cuidar a las familias, mejorar su calidad de vida y construir confianza”, señaló.

Finalmente, aseguró que el partido mantendrá el respaldo a las políticas estatales y municipales de seguridad y afirmó que no pondrá en riesgo los resultados alcanzados.