PAN atribuye baja en percepción de inseguridad al modelo de Querétaro

Martín Arango sostuvo que la coordinación y el fortalecimiento policial explican la reducción reportada por el INEGI.

Martín Arango, dirigente estatal del PAN en Querétaro, sostiene un micrófono durante una conferencia de prensa en la sede partidista.

Martín Arango atribuyó a los gobiernos panistas la reducción de la percepción de inseguridad registrada en la capital queretana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de julio de 2026.- La percepción de inseguridad en la ciudad de Querétaro pasó de 46.2 por ciento en junio de 2025 a 36.1 por ciento en junio de 2026, una reducción de 10.1 puntos porcentuales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.

El indicador colocó a Querétaro por debajo del promedio nacional de 59.8 por ciento. La medición corresponde al área urbana de la capital y no representa un dato para la totalidad del estado.

Martín Arango, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, atribuyó la reducción a la planeación gubernamental, la inversión en seguridad, la coordinación institucional y el respaldo a las corporaciones policiales.

El dirigente sostuvo que las administraciones estatales y municipales encabezadas por el PAN han colocado la protección de las familias en el centro de sus decisiones y afirmó que los indicadores son resultado de una estrategia sostenida.

“Mientras otros presumen mañaneras, en Acción Nacional no presumimos, damos resultados de sus gobiernos estatales y municipales, y podemos decir con la frente en alto que le estamos cumpliendo a la ciudadanía, que estamos cuidando Querétaro”, declaró.

Arango agregó que cifras de incidencia delictiva muestran una disminución de 45 por ciento en el robo con violencia y de 22 por ciento en el robo sin violencia. El comunicado partidista no especificó el periodo, el universo ni la base utilizada para efectuar esas comparaciones.

También aseguró que Querétaro se mantiene por debajo del promedio nacional en diversos delitos de alto impacto y relacionó esos resultados con el fortalecimiento institucional, el respaldo a las policías y la aplicación del Estado de derecho.

La reducción en la percepción de inseguridad ya había mostrado avances durante el primer trimestre de 2026, cuando el INEGI incluyó a la capital entre las áreas urbanas con cambios significativos a la baja.

En materia de coordinación, autoridades estatales, municipales y federales han realizado reuniones de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, con participación de alcaldes, mandos de seguridad, Ejército, Guardia Nacional y fiscalías.

El presidente estatal del PAN afirmó además que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental coloca a Querétaro entre las entidades mejor evaluadas en combate a la corrupción, confianza gubernamental y desempeño policial. También citó el índice del World Justice Project para sostener que la entidad encabeza la evaluación nacional en Estado de derecho.

Arango contrastó estos indicadores con la estrategia de seguridad de los gobiernos de Morena, a los que acusó de justificar los problemas nacionales y proteger a integrantes de su movimiento mediante un “manto de impunidad”.

“Mientras Morena gobierna para proteger a los suyos, aquí en Querétaro los gobiernos de Acción Nacional gobiernan para cuidar a las familias, mejorar su calidad de vida y construir confianza”, señaló.

Finalmente, aseguró que el partido mantendrá el respaldo a las políticas estatales y municipales de seguridad y afirmó que no pondrá en riesgo los resultados alcanzados.

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