Violencia familiar, el delito con más carpetas: alcalde de San Juan del Río

El municipio impulsa pláticas de salud mental, prevención de adicciones y valores que han alcanzado a 11 mil 956 alumnos y 2 mil 802 padres.

Imagen ilustrativa de violencia familiar: una mujer con hematomas en el rostro abraza a una niña con un peluche en un rincón, mientras un hombre de espaldas las señala con el dedo.

Imagen ilustrativa. La violencia familiar es el delito del que más carpetas de investigación existen en la Fiscalía, señaló el alcalde de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de julio de 2026.- La violencia familiar o doméstica es el delito del que más carpetas de investigación existen en la Fiscalía, señaló el alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, al explicar por qué su administración concentra parte del trabajo de desarrollo social en pláticas de salud mental y valores dirigidas a familias.

Durante una conferencia de prensa sobre los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, el presidente municipal sostuvo que ese fenómeno es el que más le preocupa entre los reportes delictivos y vinculó su prevención con el fortalecimiento de la integración familiar desde las escuelas.

La titular de la dependencia, Ana Eugenia Patiño Correa, detalló que el área de desarrollo humano ha impartido pláticas comunitarias y escolares enfocadas en salud mental, prevención de adicciones, autocuidado y valores que han alcanzado a 11 mil 956 alumnos y 2 mil 802 padres de familia, en coordinación con la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro y la Secretaría de Educación.

La funcionaria explicó que las propias escuelas solicitan las intervenciones y que, cuando en las sesiones se detectan focos rojos, los casos se canalizan de manera personalizada hacia psicólogos mediante la vinculación con la Secretaría de Salud estatal, con seguimiento de la propia dependencia municipal. El esquema, dijo, busca atender de forma integral a alumnos, padres y maestros, y no limitarse a una plática aislada.

El señalamiento del alcalde coincide con la carga que el delito representa a nivel estatal: la violencia familiar figura de manera recurrente entre las causas de las detenciones recientes derivadas de órdenes de aprehensión que ejecuta la Fiscalía General del Estado. En el ámbito municipal, la Secretaría de Desarrollo Social ya reportaba en 2025 más de 50 intervenciones escolares en primarias y secundarias sobre salud mental y prevención de adicciones.

El alcalde no precisó cifras de carpetas ni el periodo de referencia de su señalamiento.

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