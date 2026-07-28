San Juan del Río, 28 de julio de 2026.- La violencia familiar o doméstica es el delito del que más carpetas de investigación existen en la Fiscalía, señaló el alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, al explicar por qué su administración concentra parte del trabajo de desarrollo social en pláticas de salud mental y valores dirigidas a familias.
Durante una conferencia de prensa sobre los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, el presidente municipal sostuvo que ese fenómeno es el que más le preocupa entre los reportes delictivos y vinculó su prevención con el fortalecimiento de la integración familiar desde las escuelas.
La titular de la dependencia, Ana Eugenia Patiño Correa, detalló que el área de desarrollo humano ha impartido pláticas comunitarias y escolares enfocadas en salud mental, prevención de adicciones, autocuidado y valores que han alcanzado a 11 mil 956 alumnos y 2 mil 802 padres de familia, en coordinación con la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro y la Secretaría de Educación.
La funcionaria explicó que las propias escuelas solicitan las intervenciones y que, cuando en las sesiones se detectan focos rojos, los casos se canalizan de manera personalizada hacia psicólogos mediante la vinculación con la Secretaría de Salud estatal, con seguimiento de la propia dependencia municipal. El esquema, dijo, busca atender de forma integral a alumnos, padres y maestros, y no limitarse a una plática aislada.
El señalamiento del alcalde coincide con la carga que el delito representa a nivel estatal: la violencia familiar figura de manera recurrente entre las causas de las detenciones recientes derivadas de órdenes de aprehensión que ejecuta la Fiscalía General del Estado. En el ámbito municipal, la Secretaría de Desarrollo Social ya reportaba en 2025 más de 50 intervenciones escolares en primarias y secundarias sobre salud mental y prevención de adicciones.
El alcalde no precisó cifras de carpetas ni el periodo de referencia de su señalamiento.