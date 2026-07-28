Querétaro alista Mes de la Juventud con becas, deporte y emprendimiento

La agenda contempla el Premio Estatal, Social Run, un bazar juvenil y becas en inteligencia artificial y ciberseguridad.

Representantes de la SEJUVE y de institutos municipales muestran carteles del Mes de la Juventud 2026 en Querétaro.

Autoridades estatales y municipales presentaron la agenda de actividades que se desarrollará durante agosto por el Mes de la Juventud.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de julio de 2026.- Becas para desarrollar talento en inteligencia artificial y ciberseguridad, actividades deportivas, educación financiera, emprendimiento y prevención en centros nocturnos integrarán la agenda del Mes de la Juventud en Querétaro.

La secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez, presentó el calendario general acompañada por representantes de los institutos municipales de la juventud, que desarrollarán actividades adicionales en sus respectivas demarcaciones durante agosto.

“Como cada año, no queremos celebrar únicamente un día; queremos celebrar todo el Mes de la Juventud”, expresó la funcionaria durante la presentación.

Premio Estatal y actividades para jóvenes

La agenda contempla la entrega del Premio Estatal de la Juventud, reconocimiento del Gobierno del Estado dirigido a jóvenes que destacan por sus actividades, proyectos o aportaciones a la comunidad.

También se realizarán actividades culturales, deportivas y ambientales, entre ellas una nueva edición del Social Run y un Bazar de Emprendimiento Juvenil para exponer proyectos, productos y servicios desarrollados por jóvenes queretanos.

La dependencia ya utilizó el formato de la Social Run de SEJUVE en marzo, cuando una edición dirigida a mujeres reunió a más de 400 participantes procedentes de los 18 municipios.

Becas en inteligencia artificial y ciberseguridad

En coordinación con Santander, la SEJUVE ofrecerá actividades de educación financiera. Además, anunció una alianza con el Krach Institute para lanzar becas relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y otras disciplinas tecnológicas emergentes.

El comunicado no precisa el número de becas disponibles, los requisitos de acceso, la duración de los programas ni las fechas de registro. Esa información deberá publicarse posteriormente en los canales oficiales de la dependencia.

La Secretaría de la Juventud también ha presentado otros programas juveniles de Querétaro relacionados con emprendimiento, participación social y bienestar ante autoridades de diferentes estados del país.

Prevención en bares y centros nocturnos

Durante agosto se reforzarán las activaciones de la estrategia “No te la juegues” en bares y centros nocturnos, como parte de las acciones de prevención y bienestar integral dirigidas a la población joven.

Virginia Hernández adelantó que en los próximos días también será presentada una nueva estrategia de prevención relacionada con desastres naturales, aunque no se detallaron sus objetivos, alcance ni forma de operación.

Las sedes, fechas, horarios, convocatorias y mecanismos de registro de las actividades serán difundidos mediante las redes sociales oficiales de la Secretaría de la Juventud.

juventud deportes emprendimiento

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