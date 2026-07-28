Querétaro, 28 de julio de 2026.- Becas para desarrollar talento en inteligencia artificial y ciberseguridad, actividades deportivas, educación financiera, emprendimiento y prevención en centros nocturnos integrarán la agenda del Mes de la Juventud en Querétaro.
La secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez, presentó el calendario general acompañada por representantes de los institutos municipales de la juventud, que desarrollarán actividades adicionales en sus respectivas demarcaciones durante agosto.
“Como cada año, no queremos celebrar únicamente un día; queremos celebrar todo el Mes de la Juventud”, expresó la funcionaria durante la presentación.
Premio Estatal y actividades para jóvenes
La agenda contempla la entrega del Premio Estatal de la Juventud, reconocimiento del Gobierno del Estado dirigido a jóvenes que destacan por sus actividades, proyectos o aportaciones a la comunidad.
También se realizarán actividades culturales, deportivas y ambientales, entre ellas una nueva edición del Social Run y un Bazar de Emprendimiento Juvenil para exponer proyectos, productos y servicios desarrollados por jóvenes queretanos.
La dependencia ya utilizó el formato de la Social Run de SEJUVE en marzo, cuando una edición dirigida a mujeres reunió a más de 400 participantes procedentes de los 18 municipios.
Becas en inteligencia artificial y ciberseguridad
En coordinación con Santander, la SEJUVE ofrecerá actividades de educación financiera. Además, anunció una alianza con el Krach Institute para lanzar becas relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y otras disciplinas tecnológicas emergentes.
El comunicado no precisa el número de becas disponibles, los requisitos de acceso, la duración de los programas ni las fechas de registro. Esa información deberá publicarse posteriormente en los canales oficiales de la dependencia.
La Secretaría de la Juventud también ha presentado otros programas juveniles de Querétaro relacionados con emprendimiento, participación social y bienestar ante autoridades de diferentes estados del país.
Prevención en bares y centros nocturnos
Durante agosto se reforzarán las activaciones de la estrategia “No te la juegues” en bares y centros nocturnos, como parte de las acciones de prevención y bienestar integral dirigidas a la población joven.
Virginia Hernández adelantó que en los próximos días también será presentada una nueva estrategia de prevención relacionada con desastres naturales, aunque no se detallaron sus objetivos, alcance ni forma de operación.
Las sedes, fechas, horarios, convocatorias y mecanismos de registro de las actividades serán difundidos mediante las redes sociales oficiales de la Secretaría de la Juventud.