Colón, 28 de julio de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro inició en Colón la recepción de documentos para la inscripción al Programa de Transporte Escolar, servicio que actualmente beneficia a 418 estudiantes de 13 planteles educativos del municipio.
El programa opera con cuatro camionetas que diariamente cubren 22 rutas, recorren cerca de 747 kilómetros y brindan servicio en 22 comunidades de Colón.
La dependencia estatal indicó que el objetivo es facilitar la permanencia de niñas, niños y jóvenes en las aulas, especialmente en comunidades donde las distancias y los gastos de traslado pueden dificultar la continuidad escolar.
El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, encabezó en Colón el inicio de la recepción de documentos para Transporte Escolar. rotativo.com.mx
El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, encabezó el inicio del registro acompañado por el presidente municipal de Colón, Gaspar Trueba Moncada, así como por autoridades educativas y estatales.
“No queremos que dejen de estudiar; queremos que sus hijas, sus hijos tengan los elementos necesarios para prepararse”, expresó Nava durante el encuentro con las familias.
Familias entregaron documentación para inscribir a estudiantes al Programa de Transporte Escolar. rotativo.com.mx
El funcionario señaló que proporcionar transporte seguro y gratuito también representa un apoyo económico para los hogares, al reducir los gastos diarios relacionados con el traslado de estudiantes.
Como antecedente, el programa de transporte escolar gratuito en Querétaro atendía en diciembre de 2025 a más de 10 mil estudiantes de 810 comunidades en los 18 municipios del estado.
La SEDESOQ informó que el programa beneficia a 418 estudiantes de 13 planteles educativos en Colón. rotativo.com.mx
La recepción de documentos también comenzó recientemente en San Juan del Río y Tequisquiapan, donde más de mil 172 estudiantes pueden acceder al servicio durante el siguiente periodo escolar.
La información difundida para el registro en Colón no precisó la fecha límite, los documentos requeridos ni los horarios y lugares habilitados para completar el trámite.