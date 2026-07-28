Abren registro al Transporte Escolar; atiende a 418 alumnos en Colón

El servicio opera con cuatro camionetas que recorren diariamente 22 rutas y cerca de 747 kilómetros en el municipio.

Luis Nava conversa con asistentes al registro del Programa de Transporte Escolar en Colón.

Luis Nava señaló que el transporte gratuito busca evitar que la movilidad interrumpa la continuidad escolar.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 28 de julio de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro inició en Colón la recepción de documentos para la inscripción al Programa de Transporte Escolar, servicio que actualmente beneficia a 418 estudiantes de 13 planteles educativos del municipio.

El programa opera con cuatro camionetas que diariamente cubren 22 rutas, recorren cerca de 747 kilómetros y brindan servicio en 22 comunidades de Colón.

La dependencia estatal indicó que el objetivo es facilitar la permanencia de niñas, niños y jóvenes en las aulas, especialmente en comunidades donde las distancias y los gastos de traslado pueden dificultar la continuidad escolar.

Luis Nava habla con micr\u00f3fono durante el inicio del registro al Programa de Transporte Escolar en Col\u00f3n. El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, encabezó en Colón el inicio de la recepción de documentos para Transporte Escolar. rotativo.com.mx

El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, encabezó el inicio del registro acompañado por el presidente municipal de Colón, Gaspar Trueba Moncada, así como por autoridades educativas y estatales.

“No queremos que dejen de estudiar; queremos que sus hijas, sus hijos tengan los elementos necesarios para prepararse”, expresó Nava durante el encuentro con las familias.

Personal recibe documentos de familias para la inscripci\u00f3n al Programa de Transporte Escolar en Col\u00f3n. Familias entregaron documentación para inscribir a estudiantes al Programa de Transporte Escolar. rotativo.com.mx

El funcionario señaló que proporcionar transporte seguro y gratuito también representa un apoyo económico para los hogares, al reducir los gastos diarios relacionados con el traslado de estudiantes.

Como antecedente, el programa de transporte escolar gratuito en Querétaro atendía en diciembre de 2025 a más de 10 mil estudiantes de 810 comunidades en los 18 municipios del estado.

Luis Nava dirige un mensaje a familias y estudiantes durante la recepci\u00f3n de documentos en Col\u00f3n. La SEDESOQ informó que el programa beneficia a 418 estudiantes de 13 planteles educativos en Colón. rotativo.com.mx

La recepción de documentos también comenzó recientemente en San Juan del Río y Tequisquiapan, donde más de mil 172 estudiantes pueden acceder al servicio durante el siguiente periodo escolar.

La información difundida para el registro en Colón no precisó la fecha límite, los documentos requeridos ni los horarios y lugares habilitados para completar el trámite.

sedesoq gobierno colon luis nava

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