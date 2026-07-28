Construcción del Distribuidor Vial Kukulcán alcanza 33% en Cancún

La obra de 1.92 kilómetros tendrá una inversión de 484 millones de pesos y concluirá a finales de octubre.

Vista aérea de las obras del Distribuidor Vial Kukulcán junto a edificios y vialidades de Cancún.

Los trabajos del Distribuidor Vial Kukulcán registran un avance de 33 por ciento.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 28, 2026
Mariana Torres García

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Quintana Roo, 28 de julio de 2026.- La construcción del Distribuidor Vial Kukulcán registra un avance de 33 por ciento y deberá concluir a finales de octubre de 2026, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La obra tendrá una longitud de 1.92 kilómetros y requerirá una inversión de 484 millones de pesos. De acuerdo con la dependencia federal, durante su ejecución generará 2 mil 890 empleos y beneficiará a un millón 320 mil habitantes.

El paso superior permitirá conectar directamente la zona urbana de Cancún con el Puente Vehicular Nichupté, además de mejorar el tránsito hacia la Zona Hotelera y el Aeropuerto Internacional de Cancún.

La SICT estima que esta conexión reducirá los tiempos de traslado para residentes, trabajadores y visitantes de la región, que recibe aproximadamente 10 millones de turistas cada año.

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Los trabajos se concentran actualmente en el levantamiento de columnas, la cimentación asfáltica, la compactación del terreno y la construcción de pilas y zapatas. También se coloca acero de refuerzo en diferentes segmentos del distribuidor.

Paralelamente, se intervienen las redes subterráneas de agua potable y drenaje ubicadas dentro de la zona del proyecto, con el propósito de liberar las áreas donde continuará la construcción de la estructura vial.

Las obras comenzaron en abril de 2026. La dependencia prevé que el distribuidor quede terminado a finales de octubre, siempre que se mantenga el calendario informado.

El proyecto se integra al sistema vial asociado con el Puente Nichupté, que el Gobierno federal había incluido desde 2025 entre sus obras prioritarias de infraestructura para Cancún.

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