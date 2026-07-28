Querétaro, 28 de julio de 2026.- Autoridades estatales y federales instalaron el Grupo Interinstitucional Estatal “Nutriendo Futuros Saludables”, que coordinará la detección, atención y seguimiento de niñas y niños de seis a 59 meses diagnosticados con desnutrición aguda moderada o grave.
La estrategia contempla el suministro de Alimentos Terapéuticos Listos para el Consumo como parte del manejo integral de los pacientes, además de mecanismos para registrar los casos, vigilar la continuidad del tratamiento y evaluar su evolución nutricional.
Durante la sesión de instalación, la secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, señaló que la intervención desde la primera infancia busca prevenir afectaciones en el desarrollo de los menores y disminuir riesgos de enfermedades crónicas no transmisibles durante la edad adulta.
El grupo deberá establecer criterios y orientaciones operativas para implementar la estrategia en el territorio estatal. También buscará facilitar el intercambio de información y el aprovechamiento de los recursos disponibles en cada institución.
En la coordinación participan representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Sistema Estatal DIF y los Servicios de Salud del Estado de Querétaro.
El nuevo esquema se incorpora a otras acciones de atención infantil desarrolladas en la entidad, como la ampliación del tamizaje neonatal, que permitió detectar patologías cardiacas congénitas en recién nacidos.
La coordinación institucional también forma parte de los acuerdos sanitarios impulsados por Querétaro en el Consejo Nacional de Salud y Bienestar, donde se establecieron metas relacionadas con prevención, vacunación y reducción de la mortalidad materno-infantil.
La información proporcionada no especificó cuántos casos de desnutrición aguda infantil se encuentran actualmente registrados en Querétaro, el presupuesto asignado, las unidades médicas que entregarán los alimentos terapéuticos ni el calendario para comenzar su distribución.