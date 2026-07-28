Querétaro instala grupo para atender desnutrición aguda infantil

IMSS, ISSSTE, DIF y SESEQ coordinarán la detección, tratamiento y seguimiento de menores con desnutrición aguda.

Representantes de instituciones estatales y federales al concluir la instalación del grupo de nutrición infantil.

Autoridades estatales y federales formalizaron el grupo encargado de coordinar la atención de la desnutrición aguda infantil.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de julio de 2026.- Autoridades estatales y federales instalaron el Grupo Interinstitucional Estatal “Nutriendo Futuros Saludables”, que coordinará la detección, atención y seguimiento de niñas y niños de seis a 59 meses diagnosticados con desnutrición aguda moderada o grave.

La estrategia contempla el suministro de Alimentos Terapéuticos Listos para el Consumo como parte del manejo integral de los pacientes, además de mecanismos para registrar los casos, vigilar la continuidad del tratamiento y evaluar su evolución nutricional.

Durante la sesión de instalación, la secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, señaló que la intervención desde la primera infancia busca prevenir afectaciones en el desarrollo de los menores y disminuir riesgos de enfermedades crónicas no transmisibles durante la edad adulta.

El grupo deberá establecer criterios y orientaciones operativas para implementar la estrategia en el territorio estatal. También buscará facilitar el intercambio de información y el aprovechamiento de los recursos disponibles en cada institución.

En la coordinación participan representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Sistema Estatal DIF y los Servicios de Salud del Estado de Querétaro.

El nuevo esquema se incorpora a otras acciones de atención infantil desarrolladas en la entidad, como la ampliación del tamizaje neonatal, que permitió detectar patologías cardiacas congénitas en recién nacidos.

La coordinación institucional también forma parte de los acuerdos sanitarios impulsados por Querétaro en el Consejo Nacional de Salud y Bienestar, donde se establecieron metas relacionadas con prevención, vacunación y reducción de la mortalidad materno-infantil.

La información proporcionada no especificó cuántos casos de desnutrición aguda infantil se encuentran actualmente registrados en Querétaro, el presupuesto asignado, las unidades médicas que entregarán los alimentos terapéuticos ni el calendario para comenzar su distribución.

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