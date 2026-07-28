San Juan del Río, 28 de julio de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Social de San Juan del Río estima en 98 mil 16 las personas beneficiadas por sus programas y acciones entre octubre de 2024 y la fecha, informó su titular, Ana Eugenia Patiño Correa, durante una conferencia de prensa del gobierno municipal encabezada por el alcalde Roberto Cabrera Valencia.
Patiño Correa, quien asumió la titularidad de la dependencia en enero de este año, detalló que el programa Construyendo un Mejor San Juan, orientado a vivienda y espacios comunitarios, ha llegado a 153 personas en 53 comunidades y 17 colonias, mientras que Color para un Mejor San Juan, de mantenimiento de infraestructura básica, suma 109 beneficiarios y la intervención de 90 espacios públicos y 46 privados.
En materia de salud, la funcionaria refirió jornadas de atención médica preventiva con medicamento gratuito en 43 comunidades sin centro de salud, con 2 mil 354 personas atendidas. Añadió la entrega de mil 358 laptops con recurso gestionado por diputados locales, una canasta alimentaria de bajo costo que ha alcanzado a mil 760 familias con 4 mil 458 productos, y un donativo de verduras que, de acuerdo con la dependencia, ha beneficiado a 62 mil 493 personas en 72 comunidades y 42 colonias.
La secretaria reportó además la instalación de 133 comités de contraloría social en 2025 para vigilar obra pública, el mejoramiento de 56 espacios públicos desde enero de ese año y la atención directa de 8 mil 207 personas en oficinas y canales digitales.
Sobre la rehabilitación de caminos de saca e infraestructura hidroagrícola, Patiño Correa indicó que la maquinaria municipal ha intervenido 350 kilómetros en 120 espacios de 22 comunidades. Cabrera Valencia precisó que el municipio destina un millón de pesos al movimiento del equipo y que los productores aportan el combustible, sin que exista una cuantificación de esa cooperación.
El alcalde confirmó que el presupuesto anual de la dependencia ronda los seis millones de pesos y sostuvo que el esquema descansa en la participación comunitaria: faenas, cooperaciones y materiales como pintura, impermeabilizante y cemento aplicados en capillas, escuelas y canchas. La dependencia no detalló el criterio de selección de los espacios privados intervenidos.
Las jornadas en la comunidad, que se realizan lunes, miércoles y viernes con la presencia del alcalde, han cubierto 50 comunidades, según la funcionaria. En noviembre de 2025, la entonces titular Bibiana Rodríguez Montes reportó más de 20 mil beneficiarios en el primer año de la actual gestión, con una inversión entonces de 32.5 millones de pesos concentrada en becas.