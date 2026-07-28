Desarrollo Social de San Juan del Río reporta 98 mil beneficiarios desde 2024

La dependencia ejerce alrededor de seis millones de pesos anuales y sostiene sus programas con cooperación vecinal, según la titular Ana Eugenia Patiño.

Mujer con lentes y blusa de cuadros habla con micrófono en mano y documentos sobre el regazo durante una conferencia de prensa.

Ana Eugenia Patiño Correa, secretaria de Desarrollo Social de San Juan del Río, durante la presentación del balance de programas de la dependencia.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 28 de julio de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Social de San Juan del Río estima en 98 mil 16 las personas beneficiadas por sus programas y acciones entre octubre de 2024 y la fecha, informó su titular, Ana Eugenia Patiño Correa, durante una conferencia de prensa del gobierno municipal encabezada por el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

Patiño Correa, quien asumió la titularidad de la dependencia en enero de este año, detalló que el programa Construyendo un Mejor San Juan, orientado a vivienda y espacios comunitarios, ha llegado a 153 personas en 53 comunidades y 17 colonias, mientras que Color para un Mejor San Juan, de mantenimiento de infraestructura básica, suma 109 beneficiarios y la intervención de 90 espacios públicos y 46 privados.

En materia de salud, la funcionaria refirió jornadas de atención médica preventiva con medicamento gratuito en 43 comunidades sin centro de salud, con 2 mil 354 personas atendidas. Añadió la entrega de mil 358 laptops con recurso gestionado por diputados locales, una canasta alimentaria de bajo costo que ha alcanzado a mil 760 familias con 4 mil 458 productos, y un donativo de verduras que, de acuerdo con la dependencia, ha beneficiado a 62 mil 493 personas en 72 comunidades y 42 colonias.

La secretaria reportó además la instalación de 133 comités de contraloría social en 2025 para vigilar obra pública, el mejoramiento de 56 espacios públicos desde enero de ese año y la atención directa de 8 mil 207 personas en oficinas y canales digitales.

Sobre la rehabilitación de caminos de saca e infraestructura hidroagrícola, Patiño Correa indicó que la maquinaria municipal ha intervenido 350 kilómetros en 120 espacios de 22 comunidades. Cabrera Valencia precisó que el municipio destina un millón de pesos al movimiento del equipo y que los productores aportan el combustible, sin que exista una cuantificación de esa cooperación.

El alcalde confirmó que el presupuesto anual de la dependencia ronda los seis millones de pesos y sostuvo que el esquema descansa en la participación comunitaria: faenas, cooperaciones y materiales como pintura, impermeabilizante y cemento aplicados en capillas, escuelas y canchas. La dependencia no detalló el criterio de selección de los espacios privados intervenidos.

Las jornadas en la comunidad, que se realizan lunes, miércoles y viernes con la presencia del alcalde, han cubierto 50 comunidades, según la funcionaria. En noviembre de 2025, la entonces titular Bibiana Rodríguez Montes reportó más de 20 mil beneficiarios en el primer año de la actual gestión, con una inversión entonces de 32.5 millones de pesos concentrada en becas.

infraestructura gobierno obras publicas

Reciente

Autoridades y menores posan frente al panel del curso de verano Aguas con el Agua.
San Juan del Río

JAPAM inicia curso de verano sobre cuidado del agua para 100 niñas y niños

La cuarta edición reúne a participantes de 5 a 13 años en actividades ambientales, culturales, artísticas y deportivas.

Dos hombres permanecen bajo custodia de policías municipales de Colón frente a una patrulla durante un operativo nocturno.
Querétaro

Aseguran a dos por presunto robo en predio de San Ildefonso, Colón

Una llamada al 911 permitió ubicar a dos personas cuando presuntamente sustraían objetos de un inmueble junto a la carretera 100.

Vehículos del DIF Estatal Querétaro circulan en convoy por una carretera mojada durante el traslado de ayuda humanitaria.
Querétaro

Querétaro entrega 17 toneladas de ayuda para damnificados en Venezuela

El cargamento incluye alimentos, artículos de higiene, pañales, insumos de limpieza y productos de primeros auxilios.

Martín Arango, dirigente estatal del PAN en Querétaro, sostiene un micrófono durante una conferencia de prensa en la sede partidista.
Querétaro

PAN atribuye baja en percepción de inseguridad al modelo de Querétaro

Martín Arango sostuvo que la coordinación y el fortalecimiento policial explican la reducción reportada por el INEGI.