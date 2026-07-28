Querétaro entrega 17 toneladas de ayuda para damnificados en Venezuela

El cargamento incluye alimentos, artículos de higiene, pañales, insumos de limpieza y productos de primeros auxilios.

Vehículos del DIF Estatal Querétaro circulan en convoy por una carretera mojada durante el traslado de ayuda humanitaria.

Un convoy del DIF Estatal Querétaro trasladó 17 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a la población afectada por los sismos en Venezuela.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de julio de 2026.- El Sistema Estatal DIF de Querétaro entregó a la Embajada de Venezuela 17 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a la población afectada por los sismos registrados durante junio en ese país.

El cargamento fue distribuido en 29 tarimas con alimentos no perecederos y enlatados, artículos de higiene personal, pañales, papel higiénico, materiales de limpieza e insumos de primeros auxilios.

El director general del SEDIF, Óscar Gómez Niembro, informó que los productos fueron reunidos mediante aportaciones realizadas por empresas, dependencias gubernamentales, escuelas y organismos que participaron en la colecta.

Paquetes de agua, pa\u00f1ales y alimentos reunidos en un centro de acopio del DIF Estatal Quer\u00e9taro. La ayuda reunida mediante aportaciones ciudadanas, institucionales y empresariales fue organizada en 29 tarimas. rotativo.com.mx

La movilización se efectuó en coordinación con la Oficina de Representación del Gobierno del Estado de Querétaro en la Ciudad de México, encabezada por Paloma Palacios González, y con el Ejército Mexicano, que apoyó en los requerimientos logísticos necesarios para concretar la entrega.

El 13 de julio, el organismo había informado que la colecta para Venezuela acumulaba 17.5 toneladas. El comunicado correspondiente a la entrega precisó que fueron trasladadas 17 toneladas mediante el convoy queretano.

El SEDIF ha participado anteriormente en campañas de asistencia ante desastres, entre ellas el envío de víveres para los damnificados en Guerrero después del huracán Otis y una colecta para las personas afectadas por los sismos de Turquía y Siria.

venezuela sedif centro de acopio

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