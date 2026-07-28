Querétaro, 28 de julio de 2026.- El Sistema Estatal DIF de Querétaro entregó a la Embajada de Venezuela 17 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a la población afectada por los sismos registrados durante junio en ese país.
El cargamento fue distribuido en 29 tarimas con alimentos no perecederos y enlatados, artículos de higiene personal, pañales, papel higiénico, materiales de limpieza e insumos de primeros auxilios.
El director general del SEDIF, Óscar Gómez Niembro, informó que los productos fueron reunidos mediante aportaciones realizadas por empresas, dependencias gubernamentales, escuelas y organismos que participaron en la colecta.
La ayuda reunida mediante aportaciones ciudadanas, institucionales y empresariales fue organizada en 29 tarimas. rotativo.com.mx
La movilización se efectuó en coordinación con la Oficina de Representación del Gobierno del Estado de Querétaro en la Ciudad de México, encabezada por Paloma Palacios González, y con el Ejército Mexicano, que apoyó en los requerimientos logísticos necesarios para concretar la entrega.
El 13 de julio, el organismo había informado que la colecta para Venezuela acumulaba 17.5 toneladas. El comunicado correspondiente a la entrega precisó que fueron trasladadas 17 toneladas mediante el convoy queretano.
El SEDIF ha participado anteriormente en campañas de asistencia ante desastres, entre ellas el envío de víveres para los damnificados en Guerrero después del huracán Otis y una colecta para las personas afectadas por los sismos de Turquía y Siria.