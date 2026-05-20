76 contralores ciudadanos vigilan obras en San Juan del Río

San Juan del Río, 19 de mayo de 2026. — Setenta y seis vecinos de San Juan del Río integrados en 36 comités de contraloría social vigilaron durante el ejercicio el desarrollo y la mejora de obras públicas en 24 colonias y comunidades del municipio.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia entregó reconocimientos a los integrantes de estos mecanismos ciudadanos en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal, ubicada en el Centro Histórico de la demarcación.

Los comités de contraloría social son mecanismos de participación ciudadana mediante los cuales vecinos organizados supervisan que las obras y programas públicos se ejecuten conforme a lo establecido.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezó la entrega de reconocimientos a los 36 comités de contraloría social sanjuanenses. rotativo.com.mx

La cifra reportada por la administración municipal —76 contralores en 36 comités— equivale a un promedio de poco más de dos personas por comité ciudadano activo.

El municipio no precisó la inversión total que vigilaron los comités durante el ejercicio ni el número de obras supervisadas por cada uno.

Vecinos de 24 colonias y comunidades recibieron constancia por su labor de supervisión de obra pública municipal durante el ejercicio. rotativo.com.mx

Durante el acto, Cabrera Valencia señaló que a través de estos mecanismos se fortalece el trabajo conjunto entre gobierno y vecinos. "Vamos a seguir de la mano de ustedes en estas colonias, en esta zona Oriente, en estas zonas industriales, en el Centro Histórico y en nuestras hermosas comunidades, Trabajando por San Juan", expresó el alcalde sanjuanense durante la entrega.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social municipal, Ana Eugenia Patiño Correa, detalló que los comités validaron obras en materia de imagen urbana, rescate de identidad, rehabilitaciones y dignificación de espacios.

Vecinos de 24 colonias y comunidades recibieron constancia por su labor de supervisión de obra pública municipal durante el ejercicio. rotativo.com.mx

Las 24 colonias y comunidades representadas incluyen Centro, El Molino, Las Haciendas, Perales, Senegal de las Palomas, Barrio de la Concepción, El Rodeo, San Sebastián de las Barrancas Norte, Casa Blanca, Solares Banthí, La Paz, Nuevo Parque Industrial, Valle de Oro, Lomas de San Juan, Paso de Mata, Paseo Central, Banthí, Santa Cruz Escandón, Vista Hermosa, Colonia Deportiva, Barrio de San Isidro, Rancho Banthí, San Pedro Ahuacatlán y Cazadero.

Contraloría social opera en 24 colonias de San Juan del Río

La cobertura territorial reportada concentra colonias del centro histórico, zona oriente, núcleos rurales y nuevos parques industriales. Patiño Correa indicó que el orden y la supervisión de los comités permitieron dar certeza de que cada acción realizada se llevó a cabo con claridad.

Vecinos de 24 colonias y comunidades recibieron constancia por su labor de supervisión de obra pública municipal durante el ejercicio. rotativo.com.mx

La administración no detalló el listado de obras específicas validadas por cada comité ni el periodo de vigilancia que abarcó el ejercicio reconocido.

En el evento acompañaron al alcalde el subsecretario de la Contraloría del estado de Querétaro, Sergio Patiño Correa, y la secretaria del Órgano Interno de Control municipal, Nelly Martínez Trejo, además de representantes de los comités reconocidos.