Cae red de smoke shops en Querétaro: 12 cateos, 6 detenidos

Gomitas, bebidas y aceites con presunto THC quedan bajo resguardo ministerial tras operativo simultáneo.

Operativo Sinergia con cateos simultáneos en 12 smoke shops de Querétaro, El Marqués y Corregidora

Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado ejecuta cateos en smoke shops bajo la estrategia Sinergia por Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de mayo de 2026. —Doce smoke shops cayeron en una sola jornada. Gomitas, bebidas, aceites y hierba con CBD y THC quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado tras cateos simultáneos en establecimientos comerciales de Querétaro, El Marqués y Corregidora, con un saldo de seis personas detenidas y ocho inmuebles asegurados, en un giro de la estrategia Sinergia que hasta ahora se había concentrado en domicilios particulares.

Operativo Sinergia con cateos simult\u00e1neos en 12 smoke shops de Quer\u00e9taro, El Marqu\u00e9s y Corregidora Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado ejecuta cateos en smoke shops bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx

El despliegue intervino nueve colonias del municipio de Querétaro —Millenio III, Plaza Universidad, Bosques del Acueducto, Loma Bonita, Centro, Santa Mónica, Santa Fe Juriquilla, San Javier y Cerrito Colorado—, un inmueble en El Mirador, El Marqués, y dos puntos más en Corregidora, en las zonas de Tejeda y El Pueblito. La Fiscalía precisó que los cateos derivaron de carpetas abiertas por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo.

Entre lo decomisado figuran productos comestibles —gomitas y bebidas— que presuntamente contienen sustancias ilícitas, hierba seca con características similares a la marihuana, aceites y diversos productos con CBD y THC.

Operativo Sinergia con cateos simult\u00e1neos en 12 smoke shops de Quer\u00e9taro, El Marqu\u00e9s y Corregidora Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado ejecuta cateos en smoke shops bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx

La autoridad también aseguró documentos, equipos DVR y dinero en efectivo, material que será sometido a análisis pericial para integrarse a las carpetas correspondientes.

Smoke shops, nuevo objetivo de la estrategia

Operativo Sinergia con cateos simult\u00e1neos en 12 smoke shops de Quer\u00e9taro, El Marqu\u00e9s y Corregidora Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado ejecuta cateos en smoke shops bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx

El operativo de este miércoles marca el primer despliegue documentado de Sinergia centrado íntegramente en establecimientos comerciales tipo smoke shop, modalidad distinta a los cateos previos del mes que se ejecutaron contra domicilios particulares en cinco colonias de la zona metropolitana, con saldo de 10 detenidos y aseguramiento de metanfetamina y cocaína.

Operativo Sinergia con cateos simult\u00e1neos en 12 smoke shops de Quer\u00e9taro, El Marqu\u00e9s y Corregidora Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado ejecuta cateos en smoke shops bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx

Las diligencias estuvieron encabezadas por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito, con respaldo de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías municipales de Querétaro, El Marqués y Corregidora.

¿Por qué los smoke shops entran al radar de Sinergia?

Los smoke shops operan en una zona regulatoria gris: comercializan parafernalia para consumo de marihuana y productos derivados de cannabis con concentraciones variables de CBD y THC, este último restringido en México fuera de presentaciones autorizadas por COFEPRIS.

La presencia de gomitas y bebidas con presunto THC entre lo asegurado abre una línea de investigación distinta a la del narcomenudeo tradicional, centrado hasta ahora en metanfetamina, cocaína y marihuana en presentación cruda.

Operativo Sinergia con cateos simult\u00e1neos en 12 smoke shops de Quer\u00e9taro, El Marqu\u00e9s y Corregidora Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado ejecuta cateos en smoke shops bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx

Los seis detenidos y los ocho inmuebles asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente. La Fiscalía no precisó cuántos productos se aseguraron por categoría, no detalló si los smoke shops cateados forman parte de una misma red de distribución, y no informó si los detenidos enfrentarán cargos por delitos contra la salud, comercio ilegal de sustancias o ambos.

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