AICM cierra obras a 22 días del Mundial 2026 en CDMX

Inversión de 8 mil 500 millones en el AICM avanza sin fecha pública de cierre definitivo.

Pasajeros caminan junto a obras de remodelación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026

El AICM concentra 8 mil 500 millones de pesos en obras de renovación que deben terminar antes del Mundial 2026.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 20, 2026
Mariana Torres García

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México, 20 de mayo de 2026. —Veintidós días separan al Estadio Ciudad de México del silbatazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y las obras de infraestructura que debían recibir al torneo todavía conviven con pasajeros, andamios y banquetas levantadas.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México concentra una intervención de 8 mil 500 millones de pesos cuya fecha exacta de cierre no ha sido informada de manera pública, mientras la jefa de Gobierno Clara Brugada llega a la última semana de mayo con tramos de la red vial y el Metro capitalino aún sin terminar.

El cronograma deportivo no admite ajuste. La FIFA confirmó que la inauguración será el jueves 11 de junio a las 13:00 horas tiempo del centro, con México y Sudáfrica reeditando el partido inaugural que jugaron en 2010.

Antes del silbatazo, el organismo organizará una ceremonia que arrancará a las 11:30, noventa minutos previos al inicio, según el comunicado oficial difundido por la Federación Internacional de Futbol Asociación.

La inversión federal destinada a movilidad e infraestructura en las tres entidades anfitrionas suma mil 500 millones de pesos, según información publicada por Obras Expansión y retomada este martes por Infobae. La cifra cubre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mexicanas del torneo.

En la capital regiomontana, las nuevas líneas 4 y 6 del Metro reportan 83% de avance físico global, con estructuras terminadas en estaciones como La Fe, Torre Administrativa y Churubusco, donde actualmente se instalan sistemas eléctricos y acabados finales.

Calzada Flotante sin fecha y AICM con compromiso de “esconder” trabajos

El corredor peatonal iluminado conocido como Calzada Flotante, que el gobierno capitalino proyectó sobre Avenida Tlalpan y San Antonio Abad como ruta turística rumbo al estadio, sigue sin fecha pública de conclusión ni desglose oficial de inversión.

La obra ha generado malestar vecinal por la reducción de carriles y los retrasos visibles en la zona.

En el AICM, las autoridades prevén concretar los trabajos antes de fin de mes con el compromiso de suspender los frentes visibles antes del 11 de junio para no afectar a los pasajeros internacionales que aterrizarán durante el torneo.

Las adecuaciones incluyen renovación de salas, drenaje, ventilación, zonas de espera, señalización, fachadas y procesos migratorios.

¿Qué pasa si las obras no cierran a tiempo?

Hasta el momento, el gobierno de la Ciudad de México no ha presentado un cronograma público con fechas de entrega por obra ni un plan de contingencia para los tramos que no alcancen el 11 de junio.

La Calzada Flotante y varias estaciones del Metro permanecen cerradas o con trabajos inconclusos. Las dependencias federales y capitalinas no han emitido postura sobre los plazos de cierre individuales de cada frente.

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