Shakira regresa al Mundial 16 años después con "Dai Dai"

México, 20 de mayo de 2026. —Dieciséis años después de "Waka Waka", Shakira regresó al universo mundialista con "Dai Dai", el tema oficial de la Copa del Mundo 2026 que estrenó el pasado 14 de mayo en colaboración con el nigeriano Burna Boy. La colombiana anunció el lanzamiento desde sus redes sociales con la frase "la Copa del Mundo empieza ahora", y confirmó que las regalías del sencillo se destinarán al FIFA Global Citizen Education Fund.

La canción se grabó en el Estadio Maracaná y combina afrobeats, reguetón, dance pop y ritmos caribeños en una producción que la propia FIFA describió como reflejo de "la energía, pasión y espíritu global" del torneo, según CNN. El coro principal repite la idea de "vamos" en cinco idiomas: "dai" en italiano, "ikou" en japonés, "dale" en español, "allez" en francés y "let's go" en inglés.

"Dai Dai" repasa generaciones del futbol y nombra países anfitriones

La letra menciona a Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé y Salah, y enumera países protagonistas del balompié como Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Sudáfrica, España, México, Japón, Corea y Países Bajos. La presencia de México en el listado coincide con el papel del país como coanfitrión del torneo junto con Estados Unidos y Canadá, en la edición que ampliará por primera vez la competencia a 48 selecciones.

El Mundial arrancará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, y cerrará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde Shakira compartirá el espectáculo de medio tiempo de la final con Madonna y BTS, según confirmó FIFA. La Selección Mexicana rumbo al Mundial cierra la lista de 26 convocados antes del 2 de junio bajo la dirección de Javier Aguirre.

La tercera canción mundialista de Shakira llega con un antecedente cargado: "Waka Waka (This Time for Africa)", lanzada para Sudáfrica 2010 junto a Freshlyground, acumuló más de 950 millones de reproducciones en YouTube y se mantuvo 42 semanas en el primer puesto del Latin Digital Song Sales de Billboard. Para Brasil 2014, la artista colombiana presentó "Dare (La La La)" con Carlinhos Brown.

¿Cuándo y dónde sonará "Dai Dai" durante el Mundial 2026?

El tema oficial acompañará las transmisiones de FIFA durante las seis semanas del torneo y se integrará al álbum oficial del Mundial 2026, que incluye colaboraciones de artistas de los tres países anfitriones como Jelly Roll con Carín León en "Lighter", Los Ángeles Azules con Belinda en "Por Ella", y Jessie Reyez con Elyanna en "Illuminate". En Querétaro, las canciones del torneo formarán parte del cartel sonoro de la Zona Fest en el Corregidora, que abrirá el 11 de junio con cupo de 10 mil personas por jornada.

Burna Boy, nacido en Port Harcourt, Nigeria, en 1991, ganó un Grammy a Mejor Álbum de Música Mundial en 2021 por Twice as Tall y es uno de los exponentes mayores del afrobeats contemporáneo. Para Shakira, la colaboración representa su cuarto vínculo musical con un Mundial si se cuenta "Hips Don't Lie", interpretada en la clausura de Alemania 2006 sin ser el tema oficial.