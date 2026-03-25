El Marqués, 25 de marzo de 2026. — Dos personas fueron detenidas y diversas dosis de marihuana, metanfetamina y cocaína quedaron aseguradas tras la ejecución de cateos en dos inmuebles del municipio de El Marqués.
El operativo, derivado de investigaciones por delitos contra la salud, forma parte de la estrategia interinstitucional Sinergia por Querétaro que coordina la Fiscalía General del Estado.
El municipio marquesino ha sido escenario de operativos similares en meses recientes, conforme las autoridades estatales intensifican las acciones contra puntos de venta de narcóticos al menudeo en la zona metropolitana.
Personal de la Fiscalía y la Policía de Investigación del Delito encabezó las diligencias con respaldo de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal y la corporación municipal de El Marqués.
En los dos inmuebles intervenidos, los agentes localizaron bolsas con hierba verde seca con características de marihuana, sustancia granulada cristalina presuntamente metanfetamina y polvo blanco sólido con apariencia de cocaína.
También fue asegurado dinero en efectivo y otros indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.
Rescatan dos caninos durante cateos por drogas en El Marqués
Uno de los hallazgos colaterales del operativo fue la localización de dos caninos al interior de uno de los inmuebles cateados.
Los animales fueron entregados al Instituto Municipal de Protección Animal de El Marqués para recibir atención y resguardo, según informó la dependencia estatal.
Las dos personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente.
La Fiscalía no precisó si se solicitará vinculación a proceso ni reveló la identidad de los imputados. Las investigaciones por delitos contra la salud en esta zona del estado continúan abiertas.