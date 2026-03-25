Cateos en El Marqués dejan dos detenidos y decomiso de drogas

Fiscalía asegura tres tipos de narcóticos y dinero en efectivo tras operativo coordinado.

Operativo de cateo por drogas en El Marqués Querétaro con participación de Fiscalía y fuerzas de seguridad

Elementos de seguridad durante el operativo de cateo en inmuebles de El Marqués, Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 25 de marzo de 2026. — Dos personas fueron detenidas y diversas dosis de marihuana, metanfetamina y cocaína quedaron aseguradas tras la ejecución de cateos en dos inmuebles del municipio de El Marqués.

El operativo, derivado de investigaciones por delitos contra la salud, forma parte de la estrategia interinstitucional Sinergia por Querétaro que coordina la Fiscalía General del Estado.

El municipio marquesino ha sido escenario de operativos similares en meses recientes, conforme las autoridades estatales intensifican las acciones contra puntos de venta de narcóticos al menudeo en la zona metropolitana.

Personal de la Fiscalía y la Policía de Investigación del Delito encabezó las diligencias con respaldo de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal y la corporación municipal de El Marqués.

En los dos inmuebles intervenidos, los agentes localizaron bolsas con hierba verde seca con características de marihuana, sustancia granulada cristalina presuntamente metanfetamina y polvo blanco sólido con apariencia de cocaína.

También fue asegurado dinero en efectivo y otros indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.

Rescatan dos caninos durante cateos por drogas en El Marqués

Uno de los hallazgos colaterales del operativo fue la localización de dos caninos al interior de uno de los inmuebles cateados.

Los animales fueron entregados al Instituto Municipal de Protección Animal de El Marqués para recibir atención y resguardo, según informó la dependencia estatal.

Las dos personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente.

La Fiscalía no precisó si se solicitará vinculación a proceso ni reveló la identidad de los imputados. Las investigaciones por delitos contra la salud en esta zona del estado continúan abiertas.

seguridad criminalidad sucesos fiscalía

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