El Marqués, 23 de marzo de 2026. — El diputado federal Mario Calzada respondió a los señalamientos expuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre presuntas irregularidades en concesiones de agua vinculadas a su familia, y aseguró que su título fue otorgado conforme a la normatividad vigente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y se encuentra debidamente registrado.
La respuesta del legislador se produce el mismo día en que el gobierno federal exhibió en la conferencia matutina cinco títulos de concesión que sumarían 628 mil metros cúbicos, originalmente asignados para riego agrícola pero presuntamente desviados a fines comerciales y recreativos.
Más temprano, el gobernador Mauricio Kuri González también se pronunció sobre el caso y respaldó la aplicación de la ley, aunque precisó que la resolución compete a instancias federales.
Mediante un comunicado emitido desde El Marqués, Calzada indicó que su concesión ampara uso agrícola, de servicios, industrial y pecuario, y que inspecciones realizadas por la autoridad competente han constatado el cumplimiento de las condiciones del título.
Calzada ofrece colaborar con autoridades federales en El Marqués
El diputado manifestó lo que calificó como "disposición absoluta" para atender cualquier requerimiento de información que las autoridades le formulen.
No obstante, el comunicado no aborda de manera específica los señalamientos sobre la presunta comercialización de agua mediante pipas ni el suministro a desarrollos inmobiliarios o instalaciones recreativas que la presidenta Sheinbaum detalló durante la mañanera.
Tampoco precisa si el título al que hace referencia es uno de los cinco exhibidos por el gobierno federal o se trata de una concesión distinta, ni aclara la relación entre los usos que declara —agrícola, servicios, industrial y pecuario— y los volúmenes señalados como irregulares.
¿Qué falta por aclarar sobre las concesiones de agua de la familia Calzada?
El comunicado deja sin respuesta varias de las preguntas centrales del caso: el número exacto de títulos a nombre de la familia, los volúmenes específicos de cada uno, las fechas de otorgamiento y si alguno fue objeto de las clausuras previas que tanto Kuri González como la información federal sobre Conagua han mencionado.
La verificación de estos datos corresponderá a las instancias federales que ya iniciaron operativos en la entidad.
Cabe señalar que Conagua no ha emitido postura oficial respecto al comunicado del diputado ni ha confirmado públicamente los resultados de las inspecciones a las que Calzada hace referencia.