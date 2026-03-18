Desbordamiento en refinería Olmeca deja cinco muertos en Tabasco

Pemex confirma que lluvias del frente frío 41 desbordaron residuos inflamables fuera del perímetro.

Columna de humo sobre la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, tras incendio por aguas aceitosas desbordadas por lluvias del frente frío 41

El incendio se concentró en la barda perimetral del predio uno de almacenamiento de hidrocarburos; la infraestructura interna no resultó dañada, informó Pemex.

Foto; Redes Sociales.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 18, 2026
Mariana Torres García

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Tabasco, 18 de marzo, 2026.— Cinco personas perdieron la vida la madrugada del miércoles cuando un incendio consumió las inmediaciones de la refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, luego de que las lluvias del frente frío número 41 provocaron el desbordamiento de aguas aceitosas fuera del perímetro de la instalación.

Entre las víctimas se encuentra una trabajadora de Petróleos Mexicanos; los otros cuatro eran empleados de una empresa de servicios externa que transitaban en un vehículo por la vialidad federal adyacente cuando se produjo la ignición del líquido.

La refinería Olmeca —conocida también como Dos Bocas— registró precipitaciones de hasta 98.5 milímetros en zonas cercanas a la planta, según datos de la Conagua.

Esas acumulaciones extraordinarias saturaron los sistemas de contención y forzaron el desbordamiento de las denominadas aguas aceitosas, mezclas de agua con residuos de hidrocarburos —gasolina, diésel y aceites industriales— generadas durante los procesos de refinación.

Alrededor de las 6:00 horas, personal de vigilancia detectó el fuego a lo largo de la barda perimetral del predio uno de almacenamiento de hidrocarburos.

Pemex precisó que las llamas no traspasaron el muro ni alcanzaron la infraestructura interna de la planta, por lo que las operaciones de la refinería continuaron sin interrupción. El cuerpo de emergencias de la empresa extinguió el incendio en el exterior.

Pemex activa protocolo de salvaguardia tras el siniestro

Personal del área de salvaguardia estratégica de Pemex colabora con las autoridades competentes para determinar las causas exactas del incidente y descartar factores adicionales al desbordamiento.

La empresa indicó que los cuatro trabajadores externos que perdieron la vida circulaban en un vehículo por la carretera federal contigua al momento en que el líquido se incendió, lo que impidió cualquier posibilidad de evacuación.

¿Qué son las aguas aceitosas y por qué representan un riesgo de incendio?

Las aguas aceitosas son efluentes industriales generados durante el manejo de combustibles y los procesos de refinación; contienen hidrocarburos con bajo punto de ignición que, al acumularse sobre superficies exteriores sin ventilación adecuada, pueden prenderse con una chispa o por contacto con superficies calientes.

En contextos de lluvias intensas, el desbordamiento de estos líquidos hacia zonas públicas amplifica considerablemente el riesgo para personas y vehículos ajenos a la instalación.

Pemex expresó sus condolencias a los familiares de las cinco víctimas e informó que brinda atención integral a las personas lesionadas en coordinación con las autoridades de salud de Tabasco.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido información sobre el número de heridos ni sobre las condiciones en que se encuentran.

sucesosseguridadpemextabasco

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