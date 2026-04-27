Querétaro, 27 de abril de 2026. — Un sujeto que entró armado a un establecimiento comercial sobre Boulevard Bernardo Quintana, en la colonia Pathé, fue vinculado a proceso por robo calificado tras los hechos registrados el 10 de marzo de 2026.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que el imputado amagó con un arma de fuego a un empleado del comercio para despojarlo de sus pertenencias personales y de mercancía del local.

La detención se concretó con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, que puso al acusado a disposición del Ministerio Público tras los actos de investigación de la dependencia estatal.

En audiencia inicial, el juez de control calificó como legal la detención, dictó el auto de vinculación a proceso e impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar al considerar que el sujeto representa un riesgo para la víctima y para la comunidad.

La autoridad judicial también otorgó dos meses para que la Fiscalía complete la investigación complementaria.

El caso se suma a una serie de fallos recientes por robo con violencia que la institución ha conseguido en colonias del municipio capital, donde el modus operandi de amagar con arma de fuego a empleados o transeúntes se ha repetido en distintos puntos.

La dependencia no precisó el monto de la mercancía sustraída ni el nombre del establecimiento afectado, datos que tampoco aparecen en el comunicado oficial.

Patrón de robos con violencia en zonas comerciales

El asalto en Pathé replica una mecánica que la Fiscalía ha llevado ante los jueces en otras zonas comerciales de la capital. Boulevard Bernardo Quintana es una de las arterias de mayor flujo vehicular y comercial de Querétaro, lo que la convierte en un corredor recurrente para denuncias de robo a establecimientos.

La incidencia delictiva en ese tipo de puntos ha derivado en sentencias condenatorias mediante procedimiento abreviado cuando la evidencia videográfica y testimonial resulta contundente.

¿Qué pena enfrenta el robo calificado con arma de fuego en Querétaro?

El Código Penal del estado contempla penas de cuatro a 10 años de prisión por robo calificado, rango que se incrementa cuando concurren agravantes como el uso de arma de fuego, la reincidencia o la acumulación de carpetas.

Casos similares con uso de arma contra víctimas en zonas comerciales han derivado en condenas relevantes recientemente en la capital, como ocurrió con la sentencia de cinco años por el robo de un reloj Rolex en Juriquilla, también resuelta mediante procedimiento abreviado.

Los datos sobre incidencia delictiva del estado quedan registrados en los reportes mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, organismo federal que concentra las estadísticas oficiales por entidad y por tipo de delito.

Hasta el momento de la redacción, la dependencia no ha dado a conocer la identidad del acusado, si enfrenta otras carpetas previas en su contra, ni si el arma de fuego utilizada en el asalto fue asegurada durante las diligencias.