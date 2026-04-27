Vinculan a proceso a sujeto por robo armado en Bernardo Quintana, Querétaro

Imputado amagó con arma de fuego a empleado para robar pertenencias y mercancía.

Boulevard Bernardo Quintana Querétaro, donde sujeto cometió robo armado a comercio en colonia Pathé

El imputado fue presentado ante un juez de control que dictó la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de abril de 2026. — Un sujeto que entró armado a un establecimiento comercial sobre Boulevard Bernardo Quintana, en la colonia Pathé, fue vinculado a proceso por robo calificado tras los hechos registrados el 10 de marzo de 2026.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que el imputado amagó con un arma de fuego a un empleado del comercio para despojarlo de sus pertenencias personales y de mercancía del local.

La detención se concretó con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, que puso al acusado a disposición del Ministerio Público tras los actos de investigación de la dependencia estatal.

En audiencia inicial, el juez de control calificó como legal la detención, dictó el auto de vinculación a proceso e impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar al considerar que el sujeto representa un riesgo para la víctima y para la comunidad.

La autoridad judicial también otorgó dos meses para que la Fiscalía complete la investigación complementaria.

El caso se suma a una serie de fallos recientes por robo con violencia que la institución ha conseguido en colonias del municipio capital, donde el modus operandi de amagar con arma de fuego a empleados o transeúntes se ha repetido en distintos puntos.

La dependencia no precisó el monto de la mercancía sustraída ni el nombre del establecimiento afectado, datos que tampoco aparecen en el comunicado oficial.

Patrón de robos con violencia en zonas comerciales

El asalto en Pathé replica una mecánica que la Fiscalía ha llevado ante los jueces en otras zonas comerciales de la capital. Boulevard Bernardo Quintana es una de las arterias de mayor flujo vehicular y comercial de Querétaro, lo que la convierte en un corredor recurrente para denuncias de robo a establecimientos.

La incidencia delictiva en ese tipo de puntos ha derivado en sentencias condenatorias mediante procedimiento abreviado cuando la evidencia videográfica y testimonial resulta contundente.

¿Qué pena enfrenta el robo calificado con arma de fuego en Querétaro?

El Código Penal del estado contempla penas de cuatro a 10 años de prisión por robo calificado, rango que se incrementa cuando concurren agravantes como el uso de arma de fuego, la reincidencia o la acumulación de carpetas.

Casos similares con uso de arma contra víctimas en zonas comerciales han derivado en condenas relevantes recientemente en la capital, como ocurrió con la sentencia de cinco años por el robo de un reloj Rolex en Juriquilla, también resuelta mediante procedimiento abreviado.

Los datos sobre incidencia delictiva del estado quedan registrados en los reportes mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, organismo federal que concentra las estadísticas oficiales por entidad y por tipo de delito.

Hasta el momento de la redacción, la dependencia no ha dado a conocer la identidad del acusado, si enfrenta otras carpetas previas en su contra, ni si el arma de fuego utilizada en el asalto fue asegurada durante las diligencias.

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