Tres años de prisión a Sergio "N" por dos asaltos armados en Querétaro

Sergio "N" se declaró culpable en procedimiento abreviado y deberá restituir teléfonos y dinero a las víctimas.

Sentencia por robo calificado en Querétaro contra Sergio "N" por dos asaltos con arma de fuego
Sergio "N" se declaró culpable en audiencia de procedimiento abreviado por dos robos calificados cometidos en Querétaro capital.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de abril de 2026. —Sergio "N" recibió una condena de tres años de prisión por dos robos calificados con arma de fuego cometidos en octubre de 2024 en colonias del municipio de Querétaro, tras declararse culpable en audiencia de procedimiento abreviado. La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que el sentenciado amagó a peatones y a trabajadores de una empresa de bebidas en hechos separados, donde despojó a las víctimas de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. La autoridad judicial impuso año y medio por cada carpeta acumulada.

El primer hecho ocurrió el 5 de octubre de 2024 en la colonia Los Robles, cuando el imputado interceptó a dos personas que caminaban por la vía pública y, bajo amenaza con arma de fuego, las despojó de sus celulares y efectivo, según la carpeta de investigación. El patrón se repitió 24 días después, cuando los blancos fueron empleados de una distribuidora de bebidas. La sentencia se suma a una racha reciente de fallos condenatorios por robo con violencia en la entidad, como la condena de ocho años a Juan Antonio "N" por asaltar ocho tiendas de conveniencia.

El segundo evento, el 29 de octubre de 2024, fue contra trabajadores de una empresa repartidora en la colonia San Pedrito Peñuelas. Ahí, Sergio "N" no solo amagó con el arma: realizó una detonación para intimidar a las víctimas antes de apoderarse de efectivo y diversos aparatos electrónicos. La mecánica recuerda a otros fallos recientes en la entidad por robo violento contra repartidores y conductores de plataformas, donde el Ministerio Público también recurrió al procedimiento abreviado.

La identificación del imputado se logró mediante labores de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía y reconocimientos por fotografía aplicados a las víctimas durante las entrevistas ministeriales, de acuerdo con la dependencia. Esa metodología ha permitido a la institución acumular carpetas con un mismo modus operandi, como ocurrió en la sentencia contra dos hombres por robo con violencia en San Juan del Río, también resuelta por procedimiento abreviado.

Además de los tres años de prisión, el juez impuso multa económica, suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación en privado y reparación del daño en etapa de ejecución. Esta última obliga a Sergio "N" a restituir los equipos, los teléfonos celulares y el dinero en efectivo despojados a las víctimas en ambos hechos. La Fiscalía no precisó si el sentenciado enfrenta otras carpetas abiertas en su contra ni si el arma de fuego utilizada en los asaltos fue asegurada durante la investigación.

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