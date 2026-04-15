Querétaro, 15 de abril de 2026. —Sergio "N" recibió una condena de tres años de prisión por dos robos calificados con arma de fuego cometidos en octubre de 2024 en colonias del municipio de Querétaro, tras declararse culpable en audiencia de procedimiento abreviado. La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que el sentenciado amagó a peatones y a trabajadores de una empresa de bebidas en hechos separados, donde despojó a las víctimas de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. La autoridad judicial impuso año y medio por cada carpeta acumulada.
El primer hecho ocurrió el 5 de octubre de 2024 en la colonia Los Robles, cuando el imputado interceptó a dos personas que caminaban por la vía pública y, bajo amenaza con arma de fuego, las despojó de sus celulares y efectivo, según la carpeta de investigación. El patrón se repitió 24 días después, cuando los blancos fueron empleados de una distribuidora de bebidas. La sentencia se suma a una racha reciente de fallos condenatorios por robo con violencia en la entidad, como la condena de ocho años a Juan Antonio "N" por asaltar ocho tiendas de conveniencia.
El segundo evento, el 29 de octubre de 2024, fue contra trabajadores de una empresa repartidora en la colonia San Pedrito Peñuelas. Ahí, Sergio "N" no solo amagó con el arma: realizó una detonación para intimidar a las víctimas antes de apoderarse de efectivo y diversos aparatos electrónicos. La mecánica recuerda a otros fallos recientes en la entidad por robo violento contra repartidores y conductores de plataformas, donde el Ministerio Público también recurrió al procedimiento abreviado.
La identificación del imputado se logró mediante labores de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía y reconocimientos por fotografía aplicados a las víctimas durante las entrevistas ministeriales, de acuerdo con la dependencia. Esa metodología ha permitido a la institución acumular carpetas con un mismo modus operandi, como ocurrió en la sentencia contra dos hombres por robo con violencia en San Juan del Río, también resuelta por procedimiento abreviado.
Además de los tres años de prisión, el juez impuso multa económica, suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación en privado y reparación del daño en etapa de ejecución. Esta última obliga a Sergio "N" a restituir los equipos, los teléfonos celulares y el dinero en efectivo despojados a las víctimas en ambos hechos. La Fiscalía no precisó si el sentenciado enfrenta otras carpetas abiertas en su contra ni si el arma de fuego utilizada en los asaltos fue asegurada durante la investigación.