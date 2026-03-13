Querétaro — 13 de marzo de 2026. —Un hombre conocido como "El Jarocho" fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión por robo calificado con violencia, luego de amenazar con un cuchillo a una mujer en el estacionamiento de Plaza Pabellón para apoderarse de su vehículo.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que Rogelio "N" se declaró culpable en procedimiento abreviado y deberá pagar multa y reparación del daño a favor de la víctima.
Los hechos se remontan al 30 de julio de 2025, cuando la afectada llegó a bordo de su auto al estacionamiento del centro comercial. Al regresar, el ahora sentenciado se ofreció a ayudarla a sacar la unidad y se colocó en el asiento del conductor. El robo calificado en Plaza Pabellón ocurrió en un punto de alta afluencia vehicular, lo que permitió a las autoridades recabar evidencia clave para la investigación.
Ya al volante, Rogelio "N" sacó un cuchillo, exigió dinero a la víctima y la golpeó en el rostro. También le provocó una lesión en la mano. La mujer logró abrir la puerta trasera para escapar del vehículo; el agresor aprovechó ese momento para huir con la unidad.
Pruebas y sentencia por robo con violencia en Querétaro
La Fiscalía precisó que durante la investigación se recabaron entrevistas, un informe de la Policía de Investigación del Delito y dictámenes periciales en medicina forense, mecánica y hojalatería. La víctima fue canalizada a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para recibir acompañamiento.
Tras declararse culpable, el órgano jurisdiccional impuso al sentenciado 4 años y 6 meses de prisión, el pago de multa y reparación del daño a favor de la afectada. Además, se le suspendieron derechos civiles y políticos y recibió amonestación en privado, según detalló la dependencia.
¿Qué pena recibió "El Jarocho" por el robo en Plaza Pabellón?
La sentencia incluye prisión efectiva, sanción económica y la obligación de resarcir a la víctima. El caso se resolvió por la vía de procedimiento abreviado, mecanismo que agiliza la resolución cuando el imputado acepta su responsabilidad ante el juez.