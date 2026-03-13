Sentencian a "El Jarocho" por robo con violencia en Plaza Pabellón

Rogelio "N" recibe 4 años y 6 meses de prisión tras declararse culpable en procedimiento abreviado.

Fachada de Plaza Pabellón en Querétaro donde ocurrió el robo calificado con violencia por el que fue sentenciado Rogelio N

Rogelio "N", alias "El Jarocho", fue sentenciado a prisión por robo calificado con violencia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro — 13 de marzo de 2026. —Un hombre conocido como "El Jarocho" fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión por robo calificado con violencia, luego de amenazar con un cuchillo a una mujer en el estacionamiento de Plaza Pabellón para apoderarse de su vehículo.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que Rogelio "N" se declaró culpable en procedimiento abreviado y deberá pagar multa y reparación del daño a favor de la víctima.

Los hechos se remontan al 30 de julio de 2025, cuando la afectada llegó a bordo de su auto al estacionamiento del centro comercial. Al regresar, el ahora sentenciado se ofreció a ayudarla a sacar la unidad y se colocó en el asiento del conductor. El robo calificado en Plaza Pabellón ocurrió en un punto de alta afluencia vehicular, lo que permitió a las autoridades recabar evidencia clave para la investigación.

Ya al volante, Rogelio "N" sacó un cuchillo, exigió dinero a la víctima y la golpeó en el rostro. También le provocó una lesión en la mano. La mujer logró abrir la puerta trasera para escapar del vehículo; el agresor aprovechó ese momento para huir con la unidad.

Pruebas y sentencia por robo con violencia en Querétaro

La Fiscalía precisó que durante la investigación se recabaron entrevistas, un informe de la Policía de Investigación del Delito y dictámenes periciales en medicina forense, mecánica y hojalatería. La víctima fue canalizada a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para recibir acompañamiento.

Tras declararse culpable, el órgano jurisdiccional impuso al sentenciado 4 años y 6 meses de prisión, el pago de multa y reparación del daño a favor de la afectada. Además, se le suspendieron derechos civiles y políticos y recibió amonestación en privado, según detalló la dependencia.

¿Qué pena recibió "El Jarocho" por el robo en Plaza Pabellón?

La sentencia incluye prisión efectiva, sanción económica y la obligación de resarcir a la víctima. El caso se resolvió por la vía de procedimiento abreviado, mecanismo que agiliza la resolución cuando el imputado acepta su responsabilidad ante el juez.

seguridad criminalidad sucesos

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