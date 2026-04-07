Querétaro, 7 de abril de 2026. — Un juez de control dictó una pena de nueve años de prisión contra José Carmen "N" tras encontrarlo penalmente responsable de siete robos cometidos en tiendas de conveniencia y farmacias del estado de Querétaro, donde amenazaba con un cuchillo a los empleados para apoderarse del dinero en efectivo de las cajas.
La resolución se obtuvo mediante procedimiento abreviado, luego de que el imputado aceptara su participación en cada uno de los hechos investigados por la Fiscalía General del Estado.
La autoridad ministerial documentó que el sujeto operaba siempre bajo el mismo modus operandi: ingresaba a los establecimientos, exhibía el arma blanca y exigía la entrega inmediata del efectivo.
Los siete eventos se concentraron en negocios de venta al menudeo, un sector que ha registrado afectaciones recurrentes por robos a comercios en Querétaro durante los meses recientes.
Para sustentar la imputación, la Fiscalía General del Estado integró una carpeta con videograbaciones de los comercios, análisis de información y comparativas que permitieron vincular al acusado con la totalidad de los asaltos.
Ese material probatorio fue determinante para que la representación social sostuviera la acusación en cada uno de los siete casos.
Durante la audiencia de procedimiento abreviado, José Carmen "N" admitió su responsabilidad en los hechos, lo que abrió la vía para una resolución sin necesidad de juicio oral.
Esta figura procesal permite reducir los tiempos de resolución a cambio del reconocimiento expreso del imputado sobre los delitos que se le atribuyen.
Además de la pena privativa de libertad, el juzgador impuso multa y el pago de reparación del daño en favor de los establecimientos afectados.
La sentencia establece que el condenado no tendrá acceso a beneficios sustitutivos de la pena, por lo que deberá cumplir el total del tiempo de prisión dictado en un centro penitenciario del estado.