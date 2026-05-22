Programa Viernes en San Francisco suma 80 atenciones en San Juan del Río

El programa itinerante acumula 25 ediciones en comunidades rurales de San Juan del Río.

Roberto Cabrera Valencia con líderes comunitarios de San Francisco durante jornada 25 en San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante el encuentro con liderazgos de San Francisco.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de mayo de 2026. --- Veinticinco jornadas comunitarias acumula el esquema itinerante con el que el gobierno de San Juan del Río traslada al gabinete completo a localidades rurales del municipio.

La décima realizada en viernes aterrizó este día en San Francisco, donde diez dependencias municipales instalaron mesas de atención simultáneas y reportaron más de 80 servicios directos a vecinos de la comunidad.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, acompañado por el gabinete, sostuvo un encuentro con los liderazgos de San Francisco antes del despliegue.

Roberto Cabrera Valencia con l\u00edderes comunitarios de San Francisco durante jornada 25 en San Juan del R\u00edo Diez dependencias municipales instalaron mesas de atención simultáneas con más de 80 servicios a vecinos de la localidad. rotativo.com.mx

La reunión, planteada por el alcalde bajo la lógica de corresponsabilidad entre vecinos y autoridades, abrió la dinámica que ha repetido formato desde Santa Rita en marzo, cuando el programa sumó su cuarta edición en viernes con más de 50 atenciones y la rehabilitación de una cancha de basquetbol.

Roberto Cabrera Valencia con l\u00edderes comunitarios de San Francisco durante jornada 25 en San Juan del R\u00edo Diez dependencias municipales instalaron mesas de atención simultáneas con más de 80 servicios a vecinos de la localidad. rotativo.com.mx

En las mesas instaladas participaron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las secretarías de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, Finanzas y Desarrollo Agropecuario, además de la Coordinación de Desarrollo Económico y una campaña de salud visual que operó de manera paralela.

Roberto Cabrera Valencia con l\u00edderes comunitarios de San Francisco durante jornada 25 en San Juan del R\u00edo Diez dependencias municipales instalaron mesas de atención simultáneas con más de 80 servicios a vecinos de la localidad. rotativo.com.mx

La Dirección de Obra Institucional, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, concentró las intervenciones físicas del día: pintó nueve reductores de velocidad, cuatro pasos peatonales, colocó dos señaléticas preventivas de cruce escolar y una de identificación del Centro de Salud San Francisco.

Roberto Cabrera Valencia con l\u00edderes comunitarios de San Francisco durante jornada 25 en San Juan del R\u00edo Diez dependencias municipales instalaron mesas de atención simultáneas con más de 80 servicios a vecinos de la localidad. rotativo.com.mx

La Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa y árboles a las familias asistentes, mientras la Secretaría de Desarrollo Social aplicó pintura en la plaza principal de la comunidad.

Programa Viernes en San Francisco crece bajo formato itinerante en SJR

El esquema acumula registros distintos en sus ediciones recientes. La edición previa en La Mesa de San Antonio reportó 110 atenciones bajo el mismo formato, mientras que la jornada en Santa Isabel El Coto sumó cerca de 100 servicios con nueve dependencias en abril.

Roberto Cabrera Valencia con l\u00edderes comunitarios de San Francisco durante jornada 25 en San Juan del R\u00edo Diez dependencias municipales instalaron mesas de atención simultáneas con más de 80 servicios a vecinos de la localidad. rotativo.com.mx

La administración no precisó cuántas de las más de 80 atenciones de San Francisco correspondieron a cada dependencia ni qué porcentaje de los solicitantes recibió resolución inmediata a sus trámites.


Roberto Cabrera Valencia con l\u00edderes comunitarios de San Francisco durante jornada 25 en San Juan del R\u00edo Diez dependencias municipales instalaron mesas de atención simultáneas con más de 80 servicios a vecinos de la localidad. rotativo.com.mx

¿Qué dependencias acompañan al alcalde en el Programa Viernes?

Cabrera Valencia y las y los integrantes del Gabinete Municipal puntualizaron ante los líderes de la localidad que el trabajo en equipo busca ofrecer más resultados a las y los habitantes de la demarcación.

El programa de trabajo en comunidades acumula 25 ediciones desde su arranque, aunque el calendario de visitas para las próximas semanas y el criterio de selección de localidades no han sido detallados públicamente por el ayuntamiento.

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