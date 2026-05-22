Programa Viernes en San Francisco suma 80 atenciones en San Juan del Río

San Juan del Río, 22 de mayo de 2026. --- Veinticinco jornadas comunitarias acumula el esquema itinerante con el que el gobierno de San Juan del Río traslada al gabinete completo a localidades rurales del municipio.

La décima realizada en viernes aterrizó este día en San Francisco, donde diez dependencias municipales instalaron mesas de atención simultáneas y reportaron más de 80 servicios directos a vecinos de la comunidad.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, acompañado por el gabinete, sostuvo un encuentro con los liderazgos de San Francisco antes del despliegue.

Diez dependencias municipales instalaron mesas de atención simultáneas con más de 80 servicios a vecinos de la localidad. rotativo.com.mx

La reunión, planteada por el alcalde bajo la lógica de corresponsabilidad entre vecinos y autoridades, abrió la dinámica que ha repetido formato desde Santa Rita en marzo, cuando el programa sumó su cuarta edición en viernes con más de 50 atenciones y la rehabilitación de una cancha de basquetbol.

Diez dependencias municipales instalaron mesas de atención simultáneas con más de 80 servicios a vecinos de la localidad. rotativo.com.mx

En las mesas instaladas participaron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las secretarías de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, Finanzas y Desarrollo Agropecuario, además de la Coordinación de Desarrollo Económico y una campaña de salud visual que operó de manera paralela.

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La Dirección de Obra Institucional, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, concentró las intervenciones físicas del día: pintó nueve reductores de velocidad, cuatro pasos peatonales, colocó dos señaléticas preventivas de cruce escolar y una de identificación del Centro de Salud San Francisco.

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La Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa y árboles a las familias asistentes, mientras la Secretaría de Desarrollo Social aplicó pintura en la plaza principal de la comunidad.

Programa Viernes en San Francisco crece bajo formato itinerante en SJR

El esquema acumula registros distintos en sus ediciones recientes. La edición previa en La Mesa de San Antonio reportó 110 atenciones bajo el mismo formato, mientras que la jornada en Santa Isabel El Coto sumó cerca de 100 servicios con nueve dependencias en abril.

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La administración no precisó cuántas de las más de 80 atenciones de San Francisco correspondieron a cada dependencia ni qué porcentaje de los solicitantes recibió resolución inmediata a sus trámites.





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¿Qué dependencias acompañan al alcalde en el Programa Viernes?

Cabrera Valencia y las y los integrantes del Gabinete Municipal puntualizaron ante los líderes de la localidad que el trabajo en equipo busca ofrecer más resultados a las y los habitantes de la demarcación.

El programa de trabajo en comunidades acumula 25 ediciones desde su arranque, aunque el calendario de visitas para las próximas semanas y el criterio de selección de localidades no han sido detallados públicamente por el ayuntamiento.