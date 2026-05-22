Piedragil convoca a abogados a foros del Poder Judicial en Querétaro

Querétaro, 22 de mayo de 2026. --- A días de que la LXI Legislatura entre al análisis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Piedragil Ortiz, convocó al gremio de la abogacía queretana a participar en los foros que se calendarizarán en el Congreso local.

La invitación se formalizó este jueves durante la toma de protesta del delegado de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM) en la entidad.

Piedragil Ortiz tomó protesta al maestro Rogelio Estrada García como delegado de la CONCAAM en Querétaro, así como al consejo directivo que lo acompañará.

La ceremonia contó con la presencia del presidente nacional de la confederación, José Neira García, además del Fiscal General, Víctor Antonio De Jesús Hernández, y del subsecretario de Gobierno, Carlos Hale Palacios, en representación del Ejecutivo estatal.

“Los invito a que se sumen a los foros que llevaremos a cabo, vamos a concretar la calendarización”, expresó el diputado a los asistentes, al sostener que la voz del gremio será determinante durante la discusión legislativa.

Asistieron a la ceremonia el Fiscal General, representantes del Ejecutivo y del Poder Judicial, además de delegados de seis entidades. rotativo.com.mx

El Poder Judicial estuvo representado por Eduardo Sarabia, acompañado de los magistrados Eduardo Sarabia Sánchez y Cecilia Pérez Cepeda; por el Ejército asistió José Ramón Pereira Hernández, comandante del Cuarto Regimiento de la XVII Zona Militar.

En su intervención, el presidente de la Mesa Directiva reconoció que el proceso de elección de juzgadores del año pasado dejó como saldo una participación limitada de aspirantes, al tratarse de un ejercicio inédito en el país.

Asistieron a la ceremonia el Fiscal General, representantes del Ejecutivo y del Poder Judicial, además de delegados de seis entidades. rotativo.com.mx

Por ello consideró positivo que la próxima semana el Congreso de la Unión discuta la propuesta para reorientar la elección judicial al 2028, pues advirtió que mantenerla en 2027 generaría un escenario de “bastante tráfico electoral”.

Piedragil exhorta a abogados queretanos a buscar candidaturas judiciales

El diputado hizo un exhorto directo al gremio para que se sume a la agenda nacional y participe con su registro en el próximo proceso de elección de juzgadores.

Asistieron a la ceremonia el Fiscal General, representantes del Ejecutivo y del Poder Judicial, además de delegados de seis entidades. rotativo.com.mx

Sostuvo que el Poder Judicial requiere perfiles destacados como los que existen entre los abogados queretanos, e invitó al gremio a “no tener miedo”, dejar de lado la resistencia y buscar el escrutinio y encuentro con la ciudadanía.

La toma de protesta de la CONCAAM contó también con la presencia de expresidentes y delegados de la confederación de Sinaloa, Baja California, Estado de México, Veracruz, Campeche y Tamaulipas.





Asistieron a la ceremonia el Fiscal General, representantes del Ejecutivo y del Poder Judicial, además de delegados de seis entidades. rotativo.com.mx

¿Qué define la Ley Orgánica del Poder Judicial que discutirá Querétaro?

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro regula la estructura, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia, los juzgados de primera instancia y los órganos auxiliares.

Asistieron a la ceremonia el Fiscal General, representantes del Ejecutivo y del Poder Judicial, además de delegados de seis entidades. rotativo.com.mx

Su análisis en la LXI Legislatura ocurre en un contexto de transformación nacional del sistema judicial mexicano tras la reforma constitucional federal de 2024 y la elección de juzgadores celebrada el año pasado.

Al cierre de la ceremonia, Piedragil expresó respeto al gremio jurídico y recordó que Querétaro ha sido cuna de la Constitución Política Mexicana y origen de numerosos profesionales del Derecho.