Piedragil convoca a abogados a foros del Poder Judicial en Querétaro

Diputado tomó protesta a delegación de la CONCAAM en Querétaro y anunció calendarización de foros.

Sinuhé Piedragil toma protesta a delegado de la CONCAAM en el Congreso de Querétaro

Sinuhé Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, encabezó la toma de protesta de la CONCAAM en Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 22 de mayo de 2026. --- A días de que la LXI Legislatura entre al análisis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Piedragil Ortiz, convocó al gremio de la abogacía queretana a participar en los foros que se calendarizarán en el Congreso local.

La invitación se formalizó este jueves durante la toma de protesta del delegado de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM) en la entidad.

Piedragil Ortiz tomó protesta al maestro Rogelio Estrada García como delegado de la CONCAAM en Querétaro, así como al consejo directivo que lo acompañará.

La ceremonia contó con la presencia del presidente nacional de la confederación, José Neira García, además del Fiscal General, Víctor Antonio De Jesús Hernández, y del subsecretario de Gobierno, Carlos Hale Palacios, en representación del Ejecutivo estatal.

“Los invito a que se sumen a los foros que llevaremos a cabo, vamos a concretar la calendarización”, expresó el diputado a los asistentes, al sostener que la voz del gremio será determinante durante la discusión legislativa.

Sinuh\u00e9 Piedragil toma protesta a delegado de la CONCAAM en el Congreso de Quer\u00e9taro Asistieron a la ceremonia el Fiscal General, representantes del Ejecutivo y del Poder Judicial, además de delegados de seis entidades. rotativo.com.mx

El Poder Judicial estuvo representado por Eduardo Sarabia, acompañado de los magistrados Eduardo Sarabia Sánchez y Cecilia Pérez Cepeda; por el Ejército asistió José Ramón Pereira Hernández, comandante del Cuarto Regimiento de la XVII Zona Militar.

En su intervención, el presidente de la Mesa Directiva reconoció que el proceso de elección de juzgadores del año pasado dejó como saldo una participación limitada de aspirantes, al tratarse de un ejercicio inédito en el país.

Sinuh\u00e9 Piedragil toma protesta a delegado de la CONCAAM en el Congreso de Quer\u00e9taro Asistieron a la ceremonia el Fiscal General, representantes del Ejecutivo y del Poder Judicial, además de delegados de seis entidades. rotativo.com.mx

Por ello consideró positivo que la próxima semana el Congreso de la Unión discuta la propuesta para reorientar la elección judicial al 2028, pues advirtió que mantenerla en 2027 generaría un escenario de “bastante tráfico electoral”.

Piedragil exhorta a abogados queretanos a buscar candidaturas judiciales

El diputado hizo un exhorto directo al gremio para que se sume a la agenda nacional y participe con su registro en el próximo proceso de elección de juzgadores.

Sinuh\u00e9 Piedragil toma protesta a delegado de la CONCAAM en el Congreso de Quer\u00e9taro Asistieron a la ceremonia el Fiscal General, representantes del Ejecutivo y del Poder Judicial, además de delegados de seis entidades. rotativo.com.mx

Sostuvo que el Poder Judicial requiere perfiles destacados como los que existen entre los abogados queretanos, e invitó al gremio a “no tener miedo”, dejar de lado la resistencia y buscar el escrutinio y encuentro con la ciudadanía.

La toma de protesta de la CONCAAM contó también con la presencia de expresidentes y delegados de la confederación de Sinaloa, Baja California, Estado de México, Veracruz, Campeche y Tamaulipas.


Sinuh\u00e9 Piedragil toma protesta a delegado de la CONCAAM en el Congreso de Quer\u00e9taro Asistieron a la ceremonia el Fiscal General, representantes del Ejecutivo y del Poder Judicial, además de delegados de seis entidades. rotativo.com.mx

¿Qué define la Ley Orgánica del Poder Judicial que discutirá Querétaro?

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro regula la estructura, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia, los juzgados de primera instancia y los órganos auxiliares.

Sinuh\u00e9 Piedragil toma protesta a delegado de la CONCAAM en el Congreso de Quer\u00e9taro Asistieron a la ceremonia el Fiscal General, representantes del Ejecutivo y del Poder Judicial, además de delegados de seis entidades. rotativo.com.mx

Su análisis en la LXI Legislatura ocurre en un contexto de transformación nacional del sistema judicial mexicano tras la reforma constitucional federal de 2024 y la elección de juzgadores celebrada el año pasado.

Al cierre de la ceremonia, Piedragil expresó respeto al gremio jurídico y recordó que Querétaro ha sido cuna de la Constitución Política Mexicana y origen de numerosos profesionales del Derecho.

gobiernoabogadoslegislaturacongreso

Reciente

Viviana Landeras Cortés es presentada como reina de la Feria San Juan del Río 2026 en el Portal del Diezmo
San Juan del Río

Viviana Landeras, presentada como reina de la Feria San Juan del Río 2026

El alcalde la nombró rostro de los valores y las tradiciones familiares del municipio queretano

Operativo de Bomberos y Protección Civil en estacionamiento de Unidad Deportiva Maquío tras picadura de abejas en San Juan del Río
San Juan del Río

Abejas pican en Maquío de San Juan del Río

Una mujer fue trasladada a hospital; el resto recibe valoración médica en ambulancias en San Juan del Río.

Sesión del Pleno del Congreso de Querétaro celebrada en Tequisquiapan con presencia del alcalde Héctor Magaña Rentería
Legislatura

Congreso sesiona en Tequisquiapan: cinco dictámenes

El Distrito Judicial de San Juan del Río abrirá el 10 de septiembre la entrada gradual del nuevo Código en Querétaro.

Francisco Reséndiz López entrega reconocimientos a padres del CAI No. 1 durante Festival de la Familia 2026 del SEDIF en Querétaro.
Editorial

Festival de la Familia 2026 reconoce a padres del CAI

El Centro de Atención Infantil No. 1 reúne a familias con bailes regionales y convivencia organizada por la coordinación del SEDIF.