Querétaro, 13 de enero de 2026. — La presidenta de la Legislatura del Estado de Querétaro, Gina Guzmán Álvarez, informó que los asuntos resueltos en el Pleno aumentaron 44% durante el primer trimestre de su gestión al frente de la Mesa Directiva.
Los asuntos pasaron de 97 a 173 entre octubre y diciembre de 2025, lo que representa el fin de la parálisis legislativa que enfrentaba el Congreso de Querétaro.
La mandataria legislativa destacó que el diálogo y el consenso permitieron cumplir el compromiso de incrementar la productividad en una tercera parte.
La cantidad de asuntos ingresados en Oficialía de Partes también registró un incremento significativo, al pasar de 301 a 385 iniciativas, decretos, acuerdos y reformas constitucionales, precisó la legisladora. Del total de asuntos, 250 fueron presentados por diputadas y diputados, lo que representa el 66% de los trabajos ingresados.
Gina Guzmán Álvarez presidenta Legislatura Querétaro presenta avances legislativos primer trimestre. rotativo.com.mx"Las y los diputados de esta LXI Legislatura mantenemos el diálogo como bandera y refrendamos el compromiso para con las y los queretanos", aseguró Guzmán Álvarez durante la presentación de resultados ante medios de comunicación.
La diputada reconoció el trabajo de colaboradores de las áreas administrativas y equipos multidisciplinarios que acompañan a cada legislador. Enfatizó que estos resultados demuestran que en el Congreso estatal existen condiciones para lograr consensos y entregar resultados que beneficien a las familias queretanas.
Guzmán Álvarez reiteró que el compromiso continúa firme durante los 90 días restantes de su gestión al frente de la Mesa Directiva, que concluye el 31 de marzo de 2026.