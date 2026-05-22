Congreso exhorta declarar Farolitos patrimonio estatal de Querétaro

La 61 Legislatura turnó al gobernador el exhorto para reconocer la peregrinación sanjuanense como patrimonio inmaterial.

Peregrinos portan farolitos en avenida Juárez de San Juan del Río durante la procesión a la Virgen de Guadalupe.

Miles de devotos recorren el centro histórico de San Juan del Río cada 11 de diciembre con farolitos encendidos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de mayo de 2026. --- La 61 Legislatura del Estado de Querétaro aprobó por unanimidad un acuerdo que exhorta al gobernador Mauricio Kuri González a emitir la declaratoria de la Peregrinación de los Farolitos en Honor a la Virgen de Guadalupe como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, una tradición sanjuanense que cumplirá 78 años este 11 de diciembre y que hasta ahora solo cuenta con reconocimiento municipal.

El dictamen turnado al titular del Ejecutivo argumenta que la peregrinación aporta al folklore, las costumbres y las manifestaciones religiosas de la región, y transmite identidad a quienes la integran cada año.

El acuerdo no obliga al gobernador a expedir la declaratoria, sino que coloca el reconocimiento en su mesa para decisión. Al momento de la redacción, el Ejecutivo estatal no ha fijado postura ni calendario sobre la solicitud del Congreso.

Peregrinos portan farolitos en avenida Ju\u00e1rez de San Juan del R\u00edo durante la procesi\u00f3n a la Virgen de Guadalupe. La diputada presidenta de la Mesa Directiva al someter a votación el exhorto aprobado por unanimidad en sesión ordinaria. rotativo.com.mx

El movimiento legislativo replica el camino que recorrió el exhorto similar aprobado el 27 de febrero de 2026 a favor del arte textil de lana del municipio de Colón, también turnado al gobernador y todavía sin decreto publicado.

Con los Farolitos, el Congreso suma una segunda manifestación queretana en espera de elevarse a patrimonio estatal en lo que va del año.


Peregrinos portan farolitos en avenida Ju\u00e1rez de San Juan del R\u00edo durante la procesi\u00f3n a la Virgen de Guadalupe. Miles de devotos recorren el centro histórico de San Juan del Río cada 11 de diciembre con farolitos encendidos. rotativo.com.mx

Una declaratoria municipal que el Congreso busca escalar

San Juan del Río ya protege la peregrinación con instrumento local. El 11 de diciembre de 2023, en sesión solemne, el Ayuntamiento aprobó el decreto que reconoce a los Farolitos como Patrimonio Histórico Cultural Inmaterial del Municipio, una declaratoria que garantiza la protección, fomento y desarrollo de la tradición sanjuanense.


La escalada al ámbito estatal abriría la posibilidad de recursos, promoción turística y mecanismos de salvaguarda con alcance distinto al municipal, aunque ni el dictamen legislativo ni el comunicado oficial precisan qué beneficios concretos derivarían de la declaratoria del Ejecutivo.

Peregrinos portan farolitos en avenida Ju\u00e1rez de San Juan del R\u00edo durante la procesi\u00f3n a la Virgen de Guadalupe. La diputada presidenta de la Mesa Directiva al someter a votación el exhorto aprobado por unanimidad en sesión ordinaria. rotativo.com.mx

¿Qué tradición busca proteger el Congreso?

La Peregrinación de los Farolitos surgió el 11 de diciembre de 1948, cuando se realizó la procesión de antorchas como parte de los preparativos para la coronación de la imagen de la Virgen de Guadalupe, efectuada el 19 de enero de 1949.

Desde entonces, cada tarde del 11 de diciembre, miles de peregrinos recorren el centro histórico portando faroles encendidos hasta el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Es la única procesión en México donde los fieles desfilan con farolitos formando una columna de luz, característica que la distingue del resto de manifestaciones marianas del país.

Peregrinos portan farolitos en avenida Ju\u00e1rez de San Juan del R\u00edo durante la procesi\u00f3n a la Virgen de Guadalupe. Miles de devotos recorren el centro histórico de San Juan del Río cada 11 de diciembre con farolitos encendidos. rotativo.com.mx

El Congreso describió la peregrinación como un reflejo del sincretismo religioso de la ciudad, en el que confluyen barrios y comunidades enteras de San Juan del Río. El acuerdo turnado al Ejecutivo permanece en espera del trámite que decida el gobernador para los próximos meses.

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