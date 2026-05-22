Querétaro, 22 de mayo de 2026. --- La 61 Legislatura del Estado de Querétaro aprobó por unanimidad un acuerdo que exhorta al gobernador Mauricio Kuri González a emitir la declaratoria de la Peregrinación de los Farolitos en Honor a la Virgen de Guadalupe como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, una tradición sanjuanense que cumplirá 78 años este 11 de diciembre y que hasta ahora solo cuenta con reconocimiento municipal.

El dictamen turnado al titular del Ejecutivo argumenta que la peregrinación aporta al folklore, las costumbres y las manifestaciones religiosas de la región, y transmite identidad a quienes la integran cada año.

El acuerdo no obliga al gobernador a expedir la declaratoria, sino que coloca el reconocimiento en su mesa para decisión. Al momento de la redacción, el Ejecutivo estatal no ha fijado postura ni calendario sobre la solicitud del Congreso.

La diputada presidenta de la Mesa Directiva al someter a votación el exhorto aprobado por unanimidad en sesión ordinaria. rotativo.com.mx

El movimiento legislativo replica el camino que recorrió el exhorto similar aprobado el 27 de febrero de 2026 a favor del arte textil de lana del municipio de Colón, también turnado al gobernador y todavía sin decreto publicado.

Con los Farolitos, el Congreso suma una segunda manifestación queretana en espera de elevarse a patrimonio estatal en lo que va del año.





Miles de devotos recorren el centro histórico de San Juan del Río cada 11 de diciembre con farolitos encendidos. rotativo.com.mx

Una declaratoria municipal que el Congreso busca escalar

San Juan del Río ya protege la peregrinación con instrumento local. El 11 de diciembre de 2023, en sesión solemne, el Ayuntamiento aprobó el decreto que reconoce a los Farolitos como Patrimonio Histórico Cultural Inmaterial del Municipio, una declaratoria que garantiza la protección, fomento y desarrollo de la tradición sanjuanense.





La escalada al ámbito estatal abriría la posibilidad de recursos, promoción turística y mecanismos de salvaguarda con alcance distinto al municipal, aunque ni el dictamen legislativo ni el comunicado oficial precisan qué beneficios concretos derivarían de la declaratoria del Ejecutivo.

La diputada presidenta de la Mesa Directiva al someter a votación el exhorto aprobado por unanimidad en sesión ordinaria. rotativo.com.mx

¿Qué tradición busca proteger el Congreso?

La Peregrinación de los Farolitos surgió el 11 de diciembre de 1948, cuando se realizó la procesión de antorchas como parte de los preparativos para la coronación de la imagen de la Virgen de Guadalupe, efectuada el 19 de enero de 1949.

Desde entonces, cada tarde del 11 de diciembre, miles de peregrinos recorren el centro histórico portando faroles encendidos hasta el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Es la única procesión en México donde los fieles desfilan con farolitos formando una columna de luz, característica que la distingue del resto de manifestaciones marianas del país.

Miles de devotos recorren el centro histórico de San Juan del Río cada 11 de diciembre con farolitos encendidos. rotativo.com.mx

El Congreso describió la peregrinación como un reflejo del sincretismo religioso de la ciudad, en el que confluyen barrios y comunidades enteras de San Juan del Río. El acuerdo turnado al Ejecutivo permanece en espera del trámite que decida el gobernador para los próximos meses.