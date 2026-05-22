SEDIF celebra a padres del CAI No. 1 en Querétaro

Querétaro, 22 de mayo de 2026. --- Mamás y papás del Centro de Atención Infantil No. 1 (CAI) recibieron reconocimientos en el Festival de la Familia 2026 que el Sistema Estatal DIF (SEDIF) organizó este viernes en sus instalaciones, donde las y los niños del plantel presentaron bailes regionales acompañados por sus maestras.
El director de Rehabilitación y Asistencia Social del organismo, Francisco Reséndiz López, encabezó el protocolo y agradeció a las familias la confianza de dejar a sus hijos bajo cuidado del SEDIF.
El funcionario destacó el trabajo de las y los padres en la crianza positiva y el acompañamiento al desarrollo integral de los menores que cursan educación inicial y preescolar en el CAI No. 1.
Reséndiz López dijo que el organismo refrenda su compromiso con los infantes mediante atención educativa y alimentación nutritiva, según el Sistema Estatal DIF del gobierno de Querétaro.
Mamás y papás del CAI No. 1 recibieron reconocimiento por su acompañamiento en la formación de los menores que cursan educación inicial y preescolar. rotativo.com.mx
"Estamos muy contentos de recibirlos en este centro de atención, sepan que estamos muy orgullosos de recibir a sus hijos, y en este día tan especial queremos festejarlos a ustedes, mamás y papás", expresó el director ante los asistentes.
La actividad busca fomentar valores como empatía, respeto y solidaridad entre las familias del plantel, según informó la dependencia, que ha mantenido festejos del DIF dirigidos a la población infantil bajo su resguardo durante 2026.
La coordinadora de los Centros de Atención Infantil, Laura Elena Paniagua García, dio la bienvenida a los asistentes y subrayó que la infancia se construye con momentos felices y atención de calidad de las familias. La funcionaria llamó a dedicar tiempo de convivencia a los menores, particularmente en etapa preescolar.
El balance anual del SEDIF correspondiente a 2025 reportó que la Coordinación de Centros Integrales de Desarrollo operó ocho preescolares con atención a 11 mil 230 niñas y niños en la entidad.
Niñas y niños del Centro de Atención Infantil No. 1 presentaron bailes regionales acompañados por sus maestras durante el festejo a sus padres. rotativo.com.mx
El protocolo concluyó con una actividad para compartir alimentos entre familias y personal docente, donde los asistentes intercambiaron experiencias sobre educación infantil.
El festival se enmarca en la estrategia del SEDIF para vincular a los padres con la dinámica formativa del plantel, complementaria a la red de protección infantil que opera el Sistema DIF en el estado.