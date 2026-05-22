SEDIF celebra a padres del CAI No. 1 en Querétaro

El Centro de Atención Infantil No. 1 reúne a familias con bailes regionales y convivencia organizada por la coordinación del SEDIF.

Francisco Reséndiz López entrega reconocimientos a padres del CAI No. 1 durante Festival de la Familia 2026 del SEDIF en Querétaro.

Niñas y niños del Centro de Atención Infantil No. 1 presentaron bailes regionales acompañados por sus maestras durante el festejo a sus padres.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de mayo de 2026. --- Mamás y papás del Centro de Atención Infantil No. 1 (CAI) recibieron reconocimientos en el Festival de la Familia 2026 que el Sistema Estatal DIF (SEDIF) organizó este viernes en sus instalaciones, donde las y los niños del plantel presentaron bailes regionales acompañados por sus maestras.

El director de Rehabilitación y Asistencia Social del organismo, Francisco Reséndiz López, encabezó el protocolo y agradeció a las familias la confianza de dejar a sus hijos bajo cuidado del SEDIF.

El funcionario destacó el trabajo de las y los padres en la crianza positiva y el acompañamiento al desarrollo integral de los menores que cursan educación inicial y preescolar en el CAI No. 1.

Reséndiz López dijo que el organismo refrenda su compromiso con los infantes mediante atención educativa y alimentación nutritiva, según el Sistema Estatal DIF del gobierno de Querétaro.

Francisco Res\u00e9ndiz L\u00f3pez entrega reconocimientos a padres del CAI No. 1 durante Festival de la Familia 2026 del SEDIF en Quer\u00e9taro. Mamás y papás del CAI No. 1 recibieron reconocimiento por su acompañamiento en la formación de los menores que cursan educación inicial y preescolar. rotativo.com.mx

"Estamos muy contentos de recibirlos en este centro de atención, sepan que estamos muy orgullosos de recibir a sus hijos, y en este día tan especial queremos festejarlos a ustedes, mamás y papás", expresó el director ante los asistentes.

La actividad busca fomentar valores como empatía, respeto y solidaridad entre las familias del plantel, según informó la dependencia, que ha mantenido festejos del DIF dirigidos a la población infantil bajo su resguardo durante 2026.

La coordinadora de los Centros de Atención Infantil, Laura Elena Paniagua García, dio la bienvenida a los asistentes y subrayó que la infancia se construye con momentos felices y atención de calidad de las familias. La funcionaria llamó a dedicar tiempo de convivencia a los menores, particularmente en etapa preescolar.

El balance anual del SEDIF correspondiente a 2025 reportó que la Coordinación de Centros Integrales de Desarrollo operó ocho preescolares con atención a 11 mil 230 niñas y niños en la entidad.

Francisco Res\u00e9ndiz L\u00f3pez entrega reconocimientos a padres del CAI No. 1 durante Festival de la Familia 2026 del SEDIF en Quer\u00e9taro. Niñas y niños del Centro de Atención Infantil No. 1 presentaron bailes regionales acompañados por sus maestras durante el festejo a sus padres. rotativo.com.mx

El protocolo concluyó con una actividad para compartir alimentos entre familias y personal docente, donde los asistentes intercambiaron experiencias sobre educación infantil.

El festival se enmarca en la estrategia del SEDIF para vincular a los padres con la dinámica formativa del plantel, complementaria a la red de protección infantil que opera el Sistema DIF en el estado.

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