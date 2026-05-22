Congreso sesiona en Tequisquiapan y fija fecha del Código Civil en SJR

Tequisquiapan, 22 de mayo de 2026. --- El Distrito Judicial de San Juan del Río será el primero en operar bajo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a partir del 10 de septiembre de 2026, según el decreto que el Pleno del Congreso de Querétaro aprobó este jueves durante la sesión itinerante celebrada en Tequisquiapan.

El resto de los distritos judiciales del estado adoptarán el nuevo marco de manera gradual y escalonada, sujeto a disponibilidad presupuestal y a las determinaciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

La sesión, encabezada por el presidente de la Mesa Directiva, el morenista Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, se realizó en la cabecera del Pueblo Mágico con la anuencia del presidente municipal Héctor Iván Magaña Rentería.

El Pleno aprobó cinco dictámenes durante la sesión celebrada en la cabecera tequisquiapense con asistencia de funcionarios y ciudadanos. rotativo.com.mx

Piedragil sostuvo que el formato itinerante busca acercar el trabajo legislativo a los habitantes de los 18 municipios, dentro de la negociación entre bancadas que pactó dos periodos consecutivos para la Mesa Directiva entre Morena, PAN y PRI.

El paquete aprobado incluyó cinco dictámenes. La Comisión de Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes presentó la reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar toda Forma de Discriminación en el Estado y a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tipifica de forma expresa la discriminación laboral por embarazo y maternidad como forma de violencia laboral, e impone a la Secretaría del Trabajo el deber de implementar campañas de sensibilización.





El Pleno aprobó cinco dictámenes durante la sesión celebrada en la cabecera tequisquiapense con asistencia de funcionarios y ciudadanos. rotativo.com.mx

Tequisquiapan, sede legislativa por un día

La misma comisión sacó adelante la reforma al artículo 45 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que incorpora el principio de interés superior de la infancia como criterio rector para las autoridades estatales y municipales.

La Comisión de Turismo avaló modificaciones a los artículos 41 fracción XV y 64 fracción I de la Ley de Turismo del Estado, con el fin de regularizar a los prestadores de servicios turísticos frente a fraudes y mal uso de datos sensibles, en contraste con la sesión anterior del Pleno que el 30 de abril aprobó la minuta constitucional del Plan B.

El Pleno aprobó cinco dictámenes durante la sesión celebrada en la cabecera tequisquiapense con asistencia de funcionarios y ciudadanos. rotativo.com.mx

Los legisladores también exhortaron al Poder Ejecutivo estatal a emitir el decreto que declare a la Peregrinación de los Farolitos en honor a la Virgen de Guadalupe, ya reconocida como patrimonio cultural inmaterial municipal de San Juan del Río, como patrimonio cultural inmaterial del Estado de Querétaro.

En Asuntos Generales, el panista Luis Antonio Zapata Guerrero formuló exhorto a la Comisión Federal de Electricidad; la diputada Sully Yanira Mauricio Sixtos abordó el tema del Buen Gobierno tequisquiapense y Teresita Calzada Rovirosa expuso peticiones ciudadanas del municipio, en una jornada que coincidió con la agenda municipal del alcalde Magaña Rentería.