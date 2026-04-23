Cabrera lleva el gabinete a Santa Bárbara La Cueva: edición 17 del Miércoles deja 180 atenciones

Cabrera reúne nueve dependencias y dos campañas de salud en la edición 17 del programa Sanjuanízate.

Roberto Cabrera Valencia encabeza la edición 17 del programa Miércoles en Santa Bárbara La Cueva, San Juan del Río

El alcalde Roberto Cabrera Valencia se reunió con liderazgos vecinales de Santa Bárbara La Cueva en la edición 17 del programa Miércoles.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de abril de 2026. —El gabinete municipal completo de San Juan del Río se desplegó este miércoles en Santa Bárbara La Cueva para la edición número 17 del programa Miércoles, una jornada de servicios directos que dejó más de 180 atenciones ciudadanas, además de campañas de salud visual, donación de jitomate, rehabilitación de espacios deportivos y obras de pintura vial en la comunidad.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó el encuentro acompañado por secretarios, directores de área y titulares de organismos municipales, junto con liderazgos vecinales de la localidad.

Roberto Cabrera Valencia encabeza la edici\u00f3n 17 del programa Mi\u00e9rcoles en Santa B\u00e1rbara La Cueva, San Juan del R\u00edo Las mesas de servicio en Santa Bárbara La Cueva sumaron más de 180 atenciones ciudadanas durante la jornada del miércoles. rotativo.com.mx

El programa forma parte de la estrategia Sanjuanízate que el ayuntamiento puso en marcha en febrero pasado para llevar atención semanal a las 83 comunidades rurales del municipio. Con la jornada en Santa Bárbara La Cueva, la administración suma 17 ediciones desde que arrancó en Arcila durante la primera semana de febrero, lo que deja 66 comunidades aún por visitar antes de que la gestión concluya en septiembre de 2027.

Roberto Cabrera Valencia encabeza la edici\u00f3n 17 del programa Mi\u00e9rcoles en Santa B\u00e1rbara La Cueva, San Juan del R\u00edo Las mesas de servicio en Santa Bárbara La Cueva sumaron más de 180 atenciones ciudadanas durante la jornada del miércoles. rotativo.com.mx

Las mesas de servicio reunieron al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Finanzas, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública y la Coordinación Técnica de Desarrollo Económico. La cifra de atenciones se ubica por debajo de la edición 13 en El Granjeno, donde ocho dependencias brindaron más de 170, y de la edición 9 en Ojo de Agua, que cerró con 180 atenciones.

Roberto Cabrera Valencia encabeza la edici\u00f3n 17 del programa Mi\u00e9rcoles en Santa B\u00e1rbara La Cueva, San Juan del R\u00edo Las mesas de servicio en Santa Bárbara La Cueva sumaron más de 180 atenciones ciudadanas durante la jornada del miércoles. rotativo.com.mx

Obras menores y donaciones complementan la jornada

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Obra Institucional, pintó tres reductores de velocidad, colocó dos señaléticas preventivas de cruce peatonal, dos de cruce escolar y dos de precaución, además de instalar la señalética del Centro de Salud comunitario y pintar dos pasos peatonales.

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente entregó ropa de segunda mano y donó 30 árboles para reforestación local.

Roberto Cabrera Valencia encabeza la edici\u00f3n 17 del programa Mi\u00e9rcoles en Santa B\u00e1rbara La Cueva, San Juan del R\u00edo Las mesas de servicio en Santa Bárbara La Cueva sumaron más de 180 atenciones ciudadanas durante la jornada del miércoles. rotativo.com.mx

Brigadas de Servicios Públicos Municipales realizaron labores de poda, deshierbe y limpieza de espacios públicos. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario aplicó vacunación y desparasitación de ganado, mientras que la Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó espacios deportivos y entregó jitomate de manera gratuita a los habitantes.

La administración no precisó cuántos compromisos puntuales asumió este miércoles ni la fecha en que regresará a verificar su cumplimiento.

¿Qué seguimiento ha dado el municipio a las jornadas previas?

De las 17 comunidades visitadas hasta este miércoles, solo Arcila y Estancia de Bordos han tenido seguimiento documentado a los acuerdos cerrados durante el Sanjuanízate.

Roberto Cabrera Valencia encabeza la edici\u00f3n 17 del programa Mi\u00e9rcoles en Santa B\u00e1rbara La Cueva, San Juan del R\u00edo Las mesas de servicio en Santa Bárbara La Cueva sumaron más de 180 atenciones ciudadanas durante la jornada del miércoles. rotativo.com.mx

En Arcila, el cumplimiento incluyó la siembra de 20 árboles, la donación de 20 ejemplares más a la Casa Ejidal, tres toneladas de cemento y una silla de ruedas para el Centro de Salud comunitario. En Estancia de Bordos, el alcalde regresó con una jornada de reforestación que sumó a 70 niñas y niños y más de 50 madres y padres de familia.

Santa Bárbara La Cueva no aparece por primera vez en la agenda municipal: la comunidad inauguró nuevas oficinas de subdelegación en noviembre de 2023 con donaciones del DIF, recibió equipamiento tecnológico bajo el programa Mitad tú, mitad yo en julio de ese mismo año, y en febrero de 2024 estrenó el camino de 817 mil pesos que la conecta con La Soledad y San Sebastián de las Barrancas.

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