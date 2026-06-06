Querétaro será sede del Encuentro de la Red de Centros de las Artes

Querétaro, 6 de junio de 2026.- Querétaro será la sede del Encuentro de la Red de Centros de las Artes los días 8 y 9 de octubre, un foro nacional que reunirá a integrantes de los recintos artísticos del país para compartir experiencias y trazar proyectos conjuntos.
El anuncio lo hizo la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, tras una reunión de trabajo con el coordinador del Centro Nacional de las Artes, Vicente Jurado.
La funcionaria explicó que la cita representa una oportunidad para estrechar los lazos entre los centros y dar continuidad a iniciativas en beneficio de la cultura a escala nacional. Sostuvo que, con el evento, la entidad se afianzará como un espacio para el diálogo y la reflexión artística.
Para el gobierno estatal, integrar la red nacional supera la colaboración institucional: implica abrir puertas, compartir experiencias e intercambiar talento entre creadores de distintas regiones, además de acercar nuevas propuestas a los públicos queretanos.
¿Cuándo será el Encuentro de la Red de Centros de las Artes?
El encuentro se realizará el 8 y 9 de octubre en Querétaro. La fecha quedó definida en la reunión entre López Birlain y Jurado, donde ambas instancias acordaron los términos de la colaboración y el alcance del programa. La titular ha sostenido una agenda de proyectos culturales municipales que ahora se enlaza con este circuito de alcance nacional.
La secretaria señaló que la participación del estado en este foro suma a Querétaro a una conversación cultural que rebasa sus fronteras y conecta a sus artistas con pares de toda la República.
¿Qué es la Red de Centros de las Artes?
La Red de Centros de las Artes agrupa a los recintos coordinados por el Centro Nacional de las Artes en distintas entidades. El Centro de las Artes de Querétaro se incorporó a ese circuito en septiembre de 2011, mediante la cooperación entre el organismo federal y el gobierno estatal, con sede en el Centro Histórico de la capital.
Desde entonces, el recinto opera como un espacio de formación, investigación y producción artística, sumado a la oferta cultural que el estado proyecta con eventos como el Hay Festival Querétaro y con una nueva galería estatal prevista para este año.
López Birlain adelantó que el programa del encuentro se construirá en coordinación con las sedes participantes, con la meta de que las conclusiones deriven en acciones concretas para el sector.