Querétaro será sede del Encuentro de la Red de Centros de las Artes

La secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain, confirmó la cita nacional tras reunirse con el coordinador del Centro Nacional de las Artes.

La secretaria de Cultura de Querétaro, Ana Paola López Birlain, durante la reunión con el coordinador del Centro Nacional de las Artes.

La cita reunirá a integrantes de la red para compartir experiencias y trazar proyectos culturales conjuntos en todo el país.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de junio de 2026.- Querétaro será la sede del Encuentro de la Red de Centros de las Artes los días 8 y 9 de octubre, un foro nacional que reunirá a integrantes de los recintos artísticos del país para compartir experiencias y trazar proyectos conjuntos.

El anuncio lo hizo la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, tras una reunión de trabajo con el coordinador del Centro Nacional de las Artes, Vicente Jurado.

La funcionaria explicó que la cita representa una oportunidad para estrechar los lazos entre los centros y dar continuidad a iniciativas en beneficio de la cultura a escala nacional. Sostuvo que, con el evento, la entidad se afianzará como un espacio para el diálogo y la reflexión artística.

Para el gobierno estatal, integrar la red nacional supera la colaboración institucional: implica abrir puertas, compartir experiencias e intercambiar talento entre creadores de distintas regiones, además de acercar nuevas propuestas a los públicos queretanos.

¿Cuándo será el Encuentro de la Red de Centros de las Artes?

El encuentro se realizará el 8 y 9 de octubre en Querétaro. La fecha quedó definida en la reunión entre López Birlain y Jurado, donde ambas instancias acordaron los términos de la colaboración y el alcance del programa. La titular ha sostenido una agenda de proyectos culturales municipales que ahora se enlaza con este circuito de alcance nacional.

La secretaria señaló que la participación del estado en este foro suma a Querétaro a una conversación cultural que rebasa sus fronteras y conecta a sus artistas con pares de toda la República.

¿Qué es la Red de Centros de las Artes?

La Red de Centros de las Artes agrupa a los recintos coordinados por el Centro Nacional de las Artes en distintas entidades. El Centro de las Artes de Querétaro se incorporó a ese circuito en septiembre de 2011, mediante la cooperación entre el organismo federal y el gobierno estatal, con sede en el Centro Histórico de la capital.

Desde entonces, el recinto opera como un espacio de formación, investigación y producción artística, sumado a la oferta cultural que el estado proyecta con eventos como el Hay Festival Querétaro y con una nueva galería estatal prevista para este año.

López Birlain adelantó que el programa del encuentro se construirá en coordinación con las sedes participantes, con la meta de que las conclusiones deriven en acciones concretas para el sector.

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