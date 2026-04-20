San Juan del Río, 20 de abril de 2026. — Regularizar las 283 colonias que integran San Juan del Río tomará al menos 20 años y trascenderá a las próximas administraciones municipales, reconoció el alcalde Roberto Cabrera Valencia tras entregar 145 escrituras este lunes.

El mandatario situó el avance actual en "poco más de una decena" de colonias regularizadas desde el inicio de su gestión en octubre de 2024, una cifra que frente a las 283 pendientes representa menos del 5% del universo total y deja al programa con un horizonte que rebasa su periodo de gobierno, que concluye en septiembre de 2027.

El cálculo temporal es la primera proyección pública que hace el gobierno municipal sobre el horizonte real del programa.

La cifra actualizada también ajusta el universo que la propia administración había manejado hace tres meses. En enero de 2026, la Secretaría de Desarrollo Urbano informó que trabajaba en la regularización de 183 asentamientos irregulares de "más de 250 colonias", con un avance del 60% en proceso y meta de entregar más de mil escrituras durante la gestión.

El conteo de este lunes redefine la base a 283 colonias totales: el 60% citado en enero corresponde al subconjunto de 183 asentamientos en trámite activo, no al universo completo del municipio.

La diferencia entre ambas cifras explica la distancia entre el discurso de avance y el reconocimiento de que el problema trascenderá la administración.

Más de 300 escrituras acumuladas al cierre de enero más las 145 entregadas este lunes colocan a la gestión Cabrera en aproximadamente 445 títulos de propiedad, un resultado relevante en términos absolutos, pero insuficiente frente a la meta inicial de mil escrituras y al universo de 283 colonias por regularizar.

El municipio opera dos programas diferenciados. El primero, "Regularizando tu hogar, hacemos un mejor San Juan", atiende colonias urbanas que nacieron como asentamientos irregulares y tramitan su conversión a régimen regular para acceder a escrituración.

El segundo, "Con tu regularización hacemos un mejor San Juan", se aplica en comunidades rurales donde familias extensas reparten terrenos entre parientes para vivienda y terminan generando sobrepuestos legales cuando los donantes originales —abuelos o padres— fallecen sin haber formalizado la transmisión.





La administración Cabrera ha entregado aproximadamente 445 escrituras acumuladas sobre un universo de 283 colonias por regularizar. Infografía: Rotativo.

El programa depende de tres niveles de gobierno

La regularización combina trámites federales, estatales y municipales, explicó Cabrera al justificar la temporalidad extendida. Cada colonia requiere un tratamiento diferenciado que puede tardar desde meses hasta años, y en algunos casos el expediente queda activo en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) federal sin que el municipio pueda acelerarlo.

"Son trajes a la medida, no podemos decir que tenemos una secuencia temporal por colonia igual", planteó el alcalde. "A veces hay unas que se van tardando más, incluso trasciende la administración y no las pudimos regularizar, porque se encuentra el trámite en Insus, si corresponde a este, ya tiene todos los expedientes dar el resultado", agregó.

¿Cuál es el horizonte real del programa?

El alcalde proyectó 20 años para "avances muy consolidados" sobre el universo total, frente a las cuatro décadas de crecimiento desordenado que generaron el rezago.

Reconoció que no habrá nuevos programas paralelos antes de que termine su administración y que hará un corte de alcances este año para definir los compromisos realistas de cierre.

Los detalles pormenorizados del avance por colonia los remitió a la secretaria Edith Álvarez Flores, titular de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales.

El argumento económico del programa ya había sido planteado por Cabrera desde enero de 2026, cuando explicó que el reordenamiento territorial permite incrementar los ingresos propios por predial, licencias de construcción y traslados de dominio.

San Juan del Río es el cuarto municipio con menor presupuesto per cápita del estado de Querétaro, según el propio mandatario.