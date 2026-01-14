Libramiento de 95 km conectará San Juan del Río con Aeropuerto de Querétaro

La obra vial beneficiará a más de 25 comunidades y reducirá tiempos de traslado con conexión directa al Aeropuerto Internacional de Querétaro mediante carreteras 57, 200 y 100.

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante conferencia sobre proyectos de desarrollo urbano y reordenamiento territorial.

Martin García Chavero
San Juan del Río, 14 de enero de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río confirmó que el libramiento metropolitano abarcará 95 kilómetros de extensión y conectará directamente con el Aeropuerto Internacional de Querétaro, beneficiando a más de 25 comunidades del municipio.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia informó que la obra vial iniciará en el kilómetro 142 de la carretera federal 57, cerca de Palmillas, y tendrá un impacto significativo en la movilidad regional.

La Secretaría de Desarrollo Urbano precisó que el libramiento atravesará comunidades estratégicas como El Sitio, Fundadores, Santa Rosa de Viterbo, La Llave y La Valla de Tequisquiapan.

La ruta conectará con la carretera estatal 200, cruzará la carretera federal 100 hacia la Sierra Gorda y se incorporará en el kilómetro 61 para cerrar conexión con el aeropuerto estatal, explicó la dependencia municipal.

El presidente municipal sostuvo que el proyecto contempla una caseta en la zona de El Sitio-Fundadores que permitirá reducir significativamente los tiempos de recorrido.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia anuncia libramiento metropolitano de 95 km en San Juan del Río.

"Este libramiento fortalece la conectividad regional y nos prepara para el crecimiento futuro", aseguró Cabrera Valencia durante la conferencia de prensa.

La obra forma parte de la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano que integra proyectos de infraestructura de mediano y largo plazo.

Las autoridades municipales mantienen reuniones de coordinación con el gobierno estatal para definir alcances y plazos de ejecución.

Más de 25 comunidades ubicadas al otro lado de la carretera 57 se verán directamente beneficiadas con mejores accesos y reducción de distancias hacia el aeropuerto internacional.

El libramiento también facilitará el traslado hacia San Luis Potosí mediante la continuación por la carretera federal 57.

