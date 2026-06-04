Remite AMEQ unidades al corralón por aumento de pasaje en San Juan del Río

La Agencia de Movilidad sostiene que la tarifa autorizada es de 10 pesos y que ninguna actualización fue aprobada para el municipio.

Unidad de transporte público de San Juan del Río con un aviso de tarifa colocado en la ventanilla delantera.

Unidades del transporte público de San Juan del Río operan bajo la tarifa de 10 pesos autorizada por la Agencia de Movilidad estatal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 4 de junio de 2026.- La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) remitió al corralón 22 unidades del transporte público en San Juan del Río por cobrar un pasaje superior al autorizado, en tanto que algunos vehículos circulaban con avisos de una tarifa de 13 pesos a partir del lunes.

La dependencia estatal sostiene que no existe autorización para subir el pasaje en el municipio y que la tarifa vigente se mantiene en 10 pesos, tanto en el servicio urbano como en el suburbano.

El aumento de pasaje señalado en los avisos carece de respaldo oficial: la autoridad confirmó que ningún ajuste tarifario fue aprobado para San Juan del Río ni para los próximos días, pese a los letreros colocados en las ventanillas de varias unidades.

¿Cuál es la tarifa autorizada del transporte en San Juan del Río?

La tarifa autorizada para el transporte público continúa en 10 pesos. A ese esquema se suma el programa Tarifa Unidos, con el que estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y personal de servicio comunitario pagan 2 pesos, mientras el concesionario recibe 9 pesos por cada viaje realizado bajo ese beneficio.

El programa Tarifa Unidos opera ya en el municipio y ha beneficiado a cerca de 25 mil usuarios, según la agencia, que lo presenta como una ventaja económica tanto para los pasajeros como para los operadores integrados al esquema.

Las unidades que cobren montos distintos a los autorizados enfrentan multas de hasta 5 mil pesos, la remisión del vehículo al corralón y, en caso de reincidencia o de quejas formales, procedimientos de revocación de la concesión. La agencia mantiene un operativo permanente de inspección para detectar las irregularidades.

El conflicto por el transporte público en la región no es nuevo, ya que los usuarios han reportado cobros irregulares y prácticas que la autoridad ha buscado contener.

La agencia pidió a los usuarios reportar cualquier cobro indebido a través de la línea telefónica *8800, sus redes oficiales o los agentes de movilidad, mecanismo con el que se activan las sanciones contra las unidades señaladas.

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