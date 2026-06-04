Remite AMEQ unidades al corralón por aumento de pasaje en San Juan del Río

San Juan del Río, 4 de junio de 2026.- La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) remitió al corralón 22 unidades del transporte público en San Juan del Río por cobrar un pasaje superior al autorizado, en tanto que algunos vehículos circulaban con avisos de una tarifa de 13 pesos a partir del lunes.
La dependencia estatal sostiene que no existe autorización para subir el pasaje en el municipio y que la tarifa vigente se mantiene en 10 pesos, tanto en el servicio urbano como en el suburbano.
El aumento de pasaje señalado en los avisos carece de respaldo oficial: la autoridad confirmó que ningún ajuste tarifario fue aprobado para San Juan del Río ni para los próximos días, pese a los letreros colocados en las ventanillas de varias unidades.
¿Cuál es la tarifa autorizada del transporte en San Juan del Río?
La tarifa autorizada para el transporte público continúa en 10 pesos. A ese esquema se suma el programa Tarifa Unidos, con el que estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y personal de servicio comunitario pagan 2 pesos, mientras el concesionario recibe 9 pesos por cada viaje realizado bajo ese beneficio.
El programa Tarifa Unidos opera ya en el municipio y ha beneficiado a cerca de 25 mil usuarios, según la agencia, que lo presenta como una ventaja económica tanto para los pasajeros como para los operadores integrados al esquema.
Las unidades que cobren montos distintos a los autorizados enfrentan multas de hasta 5 mil pesos, la remisión del vehículo al corralón y, en caso de reincidencia o de quejas formales, procedimientos de revocación de la concesión. La agencia mantiene un operativo permanente de inspección para detectar las irregularidades.
El conflicto por el transporte público en la región no es nuevo, ya que los usuarios han reportado cobros irregulares y prácticas que la autoridad ha buscado contener.
La agencia pidió a los usuarios reportar cualquier cobro indebido a través de la línea telefónica *8800, sus redes oficiales o los agentes de movilidad, mecanismo con el que se activan las sanciones contra las unidades señaladas.