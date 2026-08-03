Vinculan a proceso a cuatro personas por robo con violencia en una farmacia de San Juan del Río

La autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada al considerar el riesgo para la víctima, una persona adulta mayor.

Cuatro personas fueron vinculadas a proceso por el robo con violencia cometido en una farmacia de San Juan del Río.

La Fiscalía de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de cuatro personas por su probable participación en un robo con violencia a una farmacia de San Juan del Río, donde un empleado fue agredido y despojado de dinero y un teléfono celular.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 3 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de cuatro personas por el delito de robo a comercio con violencia cometido el 3 de julio en una farmacia de este municipio.

De acuerdo con la investigación ministerial, Luis Jesús "N", Yoselin "N", José Armando "N" y Rodolfo "N" ingresaron al establecimiento, donde presuntamente arrojaron un líquido al rostro del empleado para someterlo y lo amenazaron con un arma punzocortante. Durante la agresión se apoderaron de un teléfono celular y dinero en efectivo.

La detención se realizó con apoyo de la Policía Municipal de San Juan del Río. La Policía de Investigación del Delito desarrolló entrevistas a testigos y otros actos de investigación que permitieron acreditar la probable intervención de las cuatro personas en el hecho.

En audiencia inicial celebrada el 6 de julio, la autoridad judicial calificó de legal la detención, resolvió la vinculación a proceso e impuso prisión preventiva justificada al considerar el riesgo para la víctima, una persona adulta mayor. El plazo fijado para la investigación complementaria es de un mes.

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