San Juan del Río, 3 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de cuatro personas por el delito de robo a comercio con violencia cometido el 3 de julio en una farmacia de este municipio.
De acuerdo con la investigación ministerial, Luis Jesús "N", Yoselin "N", José Armando "N" y Rodolfo "N" ingresaron al establecimiento, donde presuntamente arrojaron un líquido al rostro del empleado para someterlo y lo amenazaron con un arma punzocortante. Durante la agresión se apoderaron de un teléfono celular y dinero en efectivo.
La detención se realizó con apoyo de la Policía Municipal de San Juan del Río. La Policía de Investigación del Delito desarrolló entrevistas a testigos y otros actos de investigación que permitieron acreditar la probable intervención de las cuatro personas en el hecho.
En audiencia inicial celebrada el 6 de julio, la autoridad judicial calificó de legal la detención, resolvió la vinculación a proceso e impuso prisión preventiva justificada al considerar el riesgo para la víctima, una persona adulta mayor. El plazo fijado para la investigación complementaria es de un mes.