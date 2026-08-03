Tráiler volcado bloquea autopista México-Querétaro en Palmillas y provoca caos vial nocturno

La unidad ingresó presuntamente a exceso de velocidad al distribuidor de la federal 45; sin lesionados y la carga fue traspasada a otro tráiler para liberar la vialidad

Grúa realiza maniobras para retirar un tráiler volcado en el distribuidor vial de Palmillas, en San Juan del Río.

Personal especializado realizó maniobras para retirar el tráiler siniestrado, luego de trasladar la carga a otra unidad para liberar la circulación en la autopista.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 3 de agosto de 2026.- La tarde-noche del domingo, el distribuidor vial de Palmillas se convirtió en el centro de un operativo de emergencia que mantuvo paralizada la autopista México-Querétaro durante varias horas.

Un tráiler de carga perdió el control al ingresar presuntamente a exceso de velocidad al entronque con la carretera federal 45, en la comunidad de Palmillas, municipio de San Juan del Río, y terminó volcado sobre la vía, bloqueando por completo la circulación en ambos sentidos de la autopista federal 57.

Larga fila de autom\u00f3viles detenidos por el cierre de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en Palmillas. El cierre total de la autopista federal 57 provocó largas filas de vehículos en dirección a Querétaro y Ciudad de México durante varias horas. rotativo.com.mx

La magnitud del accidente quedó evidente en cuestión de minutos: las filas de vehículos se extendieron kilómetros en ambas direcciones mientras los conductores, atrapados sin ruta alterna inmediata, aguardaban en medio de la oscuridad.

Quienes se dirigían hacia la Ciudad de México y quienes avanzaban rumbo a Querétaro o San Juan del Río enfrentaron la misma imagen: calaveras encendidas, motores apagados y la incertidumbre de no saber cuánto tiempo duraría el cierre.

Filas de veh\u00edculos permanecen detenidas sobre la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro tras la volcadura de un tr\u00e1iler en Palmillas. Kilómetros de vehículos quedaron varados en ambos sentidos de la autopista México-Querétaro debido al cierre provocado por la volcadura de un tráiler en el distribuidor vial de Palmillas. rotativo.com.mx

La Guardia Nacional tomó conocimiento del hecho y desplegó personal en la zona para mantener el orden y, de manera prioritaria, resguardar la carga que transportaba el tráiler siniestrado, a fin de prevenir posibles saqueos.

Patrullas de la Guardia Nacional resguardan el operativo tras la volcadura de un tr\u00e1iler en Palmillas. La Guardia Nacional desplegó un operativo para controlar la circulación y resguardar la carga del tráiler accidentado mientras se realizaban las labores de retiro. rotativo.com.mx

La presencia de elementos federales resultó determinante para contener la situación en un punto de la autopista que, por su configuración vial, representa un riesgo permanente para el transporte pesado.

Las maniobras de extracción no fueron sencillas. Las grúas que acudieron al lugar enfrentaron la dificultad de trabajar en condiciones nocturnas sobre una vialidad de alto tráfico, con la unidad volcada obstruyendo el carril y parte de los acotamientos.

Filas de veh\u00edculos permanecen detenidas sobre la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro tras la volcadura de un tr\u00e1iler en Palmillas. Kilómetros de vehículos quedaron varados en ambos sentidos de la autopista México-Querétaro debido al cierre provocado por la volcadura de un tráiler en el distribuidor vial de Palmillas. rotativo.com.mx

La solución operativa implicó traspalear la totalidad de la carga a otro tráiler antes de poder mover la unidad accidentada, lo que extendió considerablemente el tiempo de afectación. Fue ya entrada la noche cuando los vehículos de arrastre lograron incorporar el tráiler al camino y despejar el paso.

A pesar de la gravedad del accidente, la Guardia Nacional no reportó personas lesionadas, lo que representó el único dato favorable de una noche que puso en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad del distribuidor de Palmillas frente al tránsito de carga pesada.

Gr\u00faa realiza maniobras para retirar un tr\u00e1iler volcado en el distribuidor vial de Palmillas, en San Juan del R\u00edo. Personal especializado realizó maniobras para retirar el tráiler siniestrado, luego de trasladar la carga a otra unidad para liberar la circulación en la autopista. rotativo.com.mx

El punto, ubicado en el cruce de la autopista México-Querétaro con la federal 45, acumula un historial de incidentes protagonizados por vehículos de gran tonelaje que no reducen la velocidad al momento de incorporarse al entronque.

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