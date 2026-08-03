San Juan del Río, 3 de agosto de 2026.- La tarde-noche del domingo, el distribuidor vial de Palmillas se convirtió en el centro de un operativo de emergencia que mantuvo paralizada la autopista México-Querétaro durante varias horas.

Un tráiler de carga perdió el control al ingresar presuntamente a exceso de velocidad al entronque con la carretera federal 45, en la comunidad de Palmillas, municipio de San Juan del Río, y terminó volcado sobre la vía, bloqueando por completo la circulación en ambos sentidos de la autopista federal 57.

El cierre total de la autopista federal 57 provocó largas filas de vehículos en dirección a Querétaro y Ciudad de México durante varias horas. rotativo.com.mx

La magnitud del accidente quedó evidente en cuestión de minutos: las filas de vehículos se extendieron kilómetros en ambas direcciones mientras los conductores, atrapados sin ruta alterna inmediata, aguardaban en medio de la oscuridad.

Quienes se dirigían hacia la Ciudad de México y quienes avanzaban rumbo a Querétaro o San Juan del Río enfrentaron la misma imagen: calaveras encendidas, motores apagados y la incertidumbre de no saber cuánto tiempo duraría el cierre.

Kilómetros de vehículos quedaron varados en ambos sentidos de la autopista México-Querétaro debido al cierre provocado por la volcadura de un tráiler en el distribuidor vial de Palmillas. rotativo.com.mx

La Guardia Nacional tomó conocimiento del hecho y desplegó personal en la zona para mantener el orden y, de manera prioritaria, resguardar la carga que transportaba el tráiler siniestrado, a fin de prevenir posibles saqueos.

La Guardia Nacional desplegó un operativo para controlar la circulación y resguardar la carga del tráiler accidentado mientras se realizaban las labores de retiro. rotativo.com.mx

La presencia de elementos federales resultó determinante para contener la situación en un punto de la autopista que, por su configuración vial, representa un riesgo permanente para el transporte pesado.

Las maniobras de extracción no fueron sencillas. Las grúas que acudieron al lugar enfrentaron la dificultad de trabajar en condiciones nocturnas sobre una vialidad de alto tráfico, con la unidad volcada obstruyendo el carril y parte de los acotamientos.

Kilómetros de vehículos quedaron varados en ambos sentidos de la autopista México-Querétaro debido al cierre provocado por la volcadura de un tráiler en el distribuidor vial de Palmillas. rotativo.com.mx

La solución operativa implicó traspalear la totalidad de la carga a otro tráiler antes de poder mover la unidad accidentada, lo que extendió considerablemente el tiempo de afectación. Fue ya entrada la noche cuando los vehículos de arrastre lograron incorporar el tráiler al camino y despejar el paso.

A pesar de la gravedad del accidente, la Guardia Nacional no reportó personas lesionadas, lo que representó el único dato favorable de una noche que puso en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad del distribuidor de Palmillas frente al tránsito de carga pesada.

Personal especializado realizó maniobras para retirar el tráiler siniestrado, luego de trasladar la carga a otra unidad para liberar la circulación en la autopista. rotativo.com.mx

El punto, ubicado en el cruce de la autopista México-Querétaro con la federal 45, acumula un historial de incidentes protagonizados por vehículos de gran tonelaje que no reducen la velocidad al momento de incorporarse al entronque.