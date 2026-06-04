Rodada La Paloma rugirá el último domingo de la Feria San Juan del Río 2026

El motociclismo tomará Avenida Juárez y Plaza Independencia en la clausura del fin de semana.

Rodada Biker La Paloma Feria San Juan del Río 2026 mil motociclistas cierre 28 de junio

La Rodada Biker La Paloma cerrará la Feria San Juan del Río 2026 con mil motociclistas el domingo 28 de junio.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de mayo de 2026.-- La Rodada Biker La Paloma rugirá el domingo 28 de junio en el centro histórico sanjuanense con la convocatoria proyectada de aproximadamente mil motociclistas, en lo que será el cierre del fin de semana final de la Feria San Juan del Río 2026.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó este lunes que la prueba motorizada conserva su lugar tradicional en el calendario ferial, donde acumula casi una década de ediciones consecutivas y se ha consolidado como una de las congregaciones bikers más nutridas del Bajío.

La caravana sale del Centro Expositor o de un punto del primer cuadro, según el formato definitivo que la organización confirmará en próximos días, con recorrido por Avenida Juárez, Plaza Independencia y arterias del centro histórico.

El nombre del evento, La Paloma, alude a la fecha del cierre, vinculada a la imagen religiosa que identifica al municipio en sus festejos patronales.

La edición 2018 reunió a 450 motociclistas; las posteriores han escalado hasta cifras cercanas al millar, con presencia de clubes de Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y Jalisco.

Rodada Biker La Paloma Feria San Juan del R\u00edo 2026 mil motociclistas cierre 28 de junio La Rodada Biker La Paloma cerrar\u00e1 la Feria San Juan del R\u00edo 2026 con mil motociclistas el domingo 28 de junio. rotativo.com.mx

El motociclismo sanjuanense conserva ocho clubes locales con actividad regular y participación en eventos regionales. La asociación civil que organiza La Paloma ha vinculado el formato con causas altruistas en ediciones recientes, con donaciones a familias de la comunidad y exhibición de motos previa al arranque.

La presencia infantil ha crecido como elemento distintivo del evento, con sesiones de fotografía con motociclistas para niños sanjuanenses durante el periodo de exhibición previa.

¿Cómo participar en la Rodada Biker La Paloma 2026?

La rodada se mantiene como evento abierto al motociclista que se sume al punto de concentración el día de arranque, sin necesidad de inscripción individual previa para la mayoría de las categorías.

Los clubes locales y regionales coordinan rutas con la asociación organizadora. La salida tradicional se ha realizado en horario matutino o vespertino según la edición; el dato definitivo del 2026 será publicado en los próximos días por la organización de La Paloma y la Dirección del Deporte Municipal.

El cierre de la Feria San Juan del Río 2026 combina la rodada con la segunda función de Cuernos Chuecos en la Plaza de Toros del recinto ferial y la última charreada del Lienzo Salvador Gómez Centeno, ambos también el 28 de junio. La jornada anterior, el sábado 27, ya había movilizado a quinientos cuatrimotos en la Ruta San Juanazo.

La rodada se inserta también dentro del operativo de seguridad coordinado por cinco corporaciones durante los 12 días de la fiesta patronal, con respaldo permanente de la SSPM, Protección Civil y Cruz Roja.

La Avenida Juárez aplicará cierre temporal durante el paso del contingente. El cierre del periodo ferial llegará dos días después con la presentación de Matute en el Jardín Independencia.

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