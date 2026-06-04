Rodada La Paloma rugirá el último domingo de la Feria San Juan del Río 2026

San Juan del Río, 26 de mayo de 2026.-- La Rodada Biker La Paloma rugirá el domingo 28 de junio en el centro histórico sanjuanense con la convocatoria proyectada de aproximadamente mil motociclistas, en lo que será el cierre del fin de semana final de la Feria San Juan del Río 2026.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó este lunes que la prueba motorizada conserva su lugar tradicional en el calendario ferial, donde acumula casi una década de ediciones consecutivas y se ha consolidado como una de las congregaciones bikers más nutridas del Bajío.

La caravana sale del Centro Expositor o de un punto del primer cuadro, según el formato definitivo que la organización confirmará en próximos días, con recorrido por Avenida Juárez, Plaza Independencia y arterias del centro histórico.

El nombre del evento, La Paloma, alude a la fecha del cierre, vinculada a la imagen religiosa que identifica al municipio en sus festejos patronales.

La edición 2018 reunió a 450 motociclistas; las posteriores han escalado hasta cifras cercanas al millar, con presencia de clubes de Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y Jalisco.

La Rodada Biker La Paloma cerrar\u00e1 la Feria San Juan del R\u00edo 2026 con mil motociclistas el domingo 28 de junio. rotativo.com.mx

El motociclismo sanjuanense conserva ocho clubes locales con actividad regular y participación en eventos regionales. La asociación civil que organiza La Paloma ha vinculado el formato con causas altruistas en ediciones recientes, con donaciones a familias de la comunidad y exhibición de motos previa al arranque.

La presencia infantil ha crecido como elemento distintivo del evento, con sesiones de fotografía con motociclistas para niños sanjuanenses durante el periodo de exhibición previa.

¿Cómo participar en la Rodada Biker La Paloma 2026?

La rodada se mantiene como evento abierto al motociclista que se sume al punto de concentración el día de arranque, sin necesidad de inscripción individual previa para la mayoría de las categorías.

Los clubes locales y regionales coordinan rutas con la asociación organizadora. La salida tradicional se ha realizado en horario matutino o vespertino según la edición; el dato definitivo del 2026 será publicado en los próximos días por la organización de La Paloma y la Dirección del Deporte Municipal.

El cierre de la Feria San Juan del Río 2026 combina la rodada con la segunda función de Cuernos Chuecos en la Plaza de Toros del recinto ferial y la última charreada del Lienzo Salvador Gómez Centeno, ambos también el 28 de junio. La jornada anterior, el sábado 27, ya había movilizado a quinientos cuatrimotos en la Ruta San Juanazo.

La rodada se inserta también dentro del operativo de seguridad coordinado por cinco corporaciones durante los 12 días de la fiesta patronal, con respaldo permanente de la SSPM, Protección Civil y Cruz Roja.

La Avenida Juárez aplicará cierre temporal durante el paso del contingente. El cierre del periodo ferial llegará dos días después con la presentación de Matute en el Jardín Independencia.