Regionales de San Juan vuelven al ruedo con dos charreadas durante la Feria 2026

San Juan del Río, 2 de junio de 2026.- Los Regionales de San Juan, uno de los equipos charros centenarios de México, volverán al ruedo con dos jornadas de charreada tradicional dentro de la Feria San Juan del Río 2026, programadas para el miércoles 24 y el domingo 28 de junio en el Lienzo Charro Salvador Gómez Centeno.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó la calendarización este lunes durante la rueda de prensa celebrada en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo, con énfasis en la antigüedad del equipo local como referente nacional del deporte nacional.
El primer enfrentamiento coincide con el día de San Juan Bautista y con los festejos por los 495 años de la fundación de la ciudad, fechas en las que el Lienzo Charro tradicionalmente abre sus puertas a media mañana para suertes de cala de caballo, piales en el lienzo, jineteo de toro y manganas a pie.
La segunda jornada cerrará la programación del fin de semana del 28 de junio con un cartel adicional que integrará agrupaciones invitadas de otros municipios de la región.
San Juan del Río conserva el equipo charro Regionales, uno de los más antiguos del país, dato que el munícipe destacó durante la conferencia.
La actividad charra se complementa con la Cabalgata de la Amistad del 18 de junio, que abre el periodo ferial con galope por el centro histórico, y con las dos funciones de Cuernos Chuecos en la Plaza de Toros del recinto ferial los días 21 y 28 de junio.
¿Cómo se accede al Lienzo Charro Salvador Gómez Centeno?
El acceso al Lienzo Salvador Gómez Centeno opera con boleto independiente del recinto ferial, según el esquema histórico de las charreadas sanjuanenses. El patronato no ha difundido el costo definitivo de las dos jornadas y los detalles operativos quedarán confirmados en los próximos días.
El recinto charro está ubicado a las afueras del primer cuadro y dispone de gradas con vista directa al ruedo.
La charrería forma parte del programa cultural y deportivo que el municipio ha reforzado en la edición 2026 de la fiesta patronal, junto con el programa de espectáculos taurinos sin peleas de gallos que el cabildo aprobó como giro normativo de la edición.
Las dos charreadas suman al cartel de actividades ecuestres que arranca el 18 de junio con la Cabalgata de la Amistad y se prolonga hasta el 30, día de la clausura.