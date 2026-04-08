Programa Miércoles en El Granjeno deja 170 atenciones en San Juan del Río

Ocho dependencias municipales atienden a vecinos de El Granjeno con servicios y reforestación.

Roberto Cabrera Valencia encabeza jornada del programa Miércoles en El Granjeno, San Juan del Río, junto a vecinos

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante el encuentro con liderazgos comunitarios de El Granjeno.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de abril de 2026. — Más de 170 atenciones ciudadanas brindaron ocho dependencias del gobierno municipal de San Juan del Río durante la decimotercera edición del programa Miércoles en El Granjeno, una jornada itinerante que combinó mesas de servicio, reforestación de espacios deportivos, donación de jitomate y rehabilitación de la cancha de basquetbol en esta comunidad rural del municipio.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, encabezó el encuentro acompañado por integrantes del Gabinete y liderazgos vecinales de la localidad.

El programa Miércoles forma parte de la estrategia Sanjuanízate que el ayuntamiento puso en marcha en febrero pasado para llevar atención semanal a las 83 comunidades rurales del municipio.

Roberto Cabrera Valencia encabeza jornada del programa Mi\u00e9rcoles en El Granjeno, San Juan del R\u00edo, junto a vecinos Brigadas municipales realizaron labores de poda, deshierbe y limpieza en espacios públicos de la comunidad de El Granjeno. rotativo.com.mx

Cada miércoles, el gobierno municipal traslada dependencias completas a una localidad distinta con el objetivo de resolver trámites en sitio, ejecutar obras menores de mantenimiento urbano y abrir un canal directo entre vecinos y autoridades sin requerir traslados al centro de la cabecera.

En el encuentro con liderazgos comunitarios, Cabrera Valencia y el Gabinete municipal plantearon la corresponsabilidad entre ciudadanía y administración como eje del esquema.

La reunión sirvió para identificar necesidades específicas de la localidad y comprometer acciones que las brigadas ejecutaron durante las horas siguientes en distintos puntos de El Granjeno.


Roberto Cabrera Valencia encabeza jornada del programa Mi\u00e9rcoles en El Granjeno, San Juan del R\u00edo, junto a vecinos Brigadas municipales realizaron labores de poda, deshierbe y limpieza en espacios públicos de la comunidad de El Granjeno. rotativo.com.mx

Ocho dependencias atienden a vecinos en El Granjeno

Las mesas de servicio operaron simultáneamente con la participación del Sistema Municipal DIF, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, y Seguridad Pública.

A las dependencias se sumó una campaña de salud visual instalada para atender a familias del lugar. El esquema replica el formato aplicado semanas antes en Estancia de Bordos, donde las mismas dependencias brindaron 35 atenciones en la tercera edición del programa.

Roberto Cabrera Valencia encabeza jornada del programa Mi\u00e9rcoles en El Granjeno, San Juan del R\u00edo, junto a vecinos Brigadas municipales realizaron labores de poda, deshierbe y limpieza en espacios públicos de la comunidad de El Granjeno. rotativo.com.mx

La Dirección de Medio Ambiente y Ecología, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, plantó más de 50 árboles en el campo de futbol y la cancha de basquetbol de la comunidad, además de coordinar una donación de ropa de segunda mano para familias de El Granjeno.

Por su parte, la Secretaría de Servicios Públicos ejecutó tareas de poda, deshierbe y limpieza en espacios públicos de la localidad.


Roberto Cabrera Valencia encabeza jornada del programa Mi\u00e9rcoles en El Granjeno, San Juan del R\u00edo, junto a vecinos Brigadas municipales realizaron labores de poda, deshierbe y limpieza en espacios públicos de la comunidad de El Granjeno. rotativo.com.mx

¿Qué entregó el gobierno municipal en El Granjeno?

La Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó la cancha de basquetbol de la comunidad y abrió un registro de personas interesadas en la venta de productos básicos a bajo costo, esquema que el ayuntamiento opera de forma permanente.

Roberto Cabrera Valencia encabeza jornada del programa Mi\u00e9rcoles en El Granjeno, San Juan del R\u00edo, junto a vecinos Brigadas municipales realizaron labores de poda, deshierbe y limpieza en espacios públicos de la comunidad de El Granjeno. rotativo.com.mx

Como parte del cierre de la jornada, la dependencia entregó jitomate a familias asistentes a las mesas de atención. La cifra de 170 atenciones registrada en El Granjeno coincide con el balance reportado en la quinta edición del programa realizada semanas atrás en Puerta de Alegrías, lo que confirma un patrón sostenido de demanda ciudadana en las comunidades rurales que el esquema visita cada semana.

Las próximas sedes del programa serán difundidas a través de los canales oficiales del ayuntamiento sanjuanense.

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