San Juan del Río, 8 de abril de 2026. — Más de 170 atenciones ciudadanas brindaron ocho dependencias del gobierno municipal de San Juan del Río durante la decimotercera edición del programa Miércoles en El Granjeno, una jornada itinerante que combinó mesas de servicio, reforestación de espacios deportivos, donación de jitomate y rehabilitación de la cancha de basquetbol en esta comunidad rural del municipio.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, encabezó el encuentro acompañado por integrantes del Gabinete y liderazgos vecinales de la localidad.
El programa Miércoles forma parte de la estrategia Sanjuanízate que el ayuntamiento puso en marcha en febrero pasado para llevar atención semanal a las 83 comunidades rurales del municipio.
Brigadas municipales realizaron labores de poda, deshierbe y limpieza en espacios públicos de la comunidad de El Granjeno. rotativo.com.mx
Cada miércoles, el gobierno municipal traslada dependencias completas a una localidad distinta con el objetivo de resolver trámites en sitio, ejecutar obras menores de mantenimiento urbano y abrir un canal directo entre vecinos y autoridades sin requerir traslados al centro de la cabecera.
En el encuentro con liderazgos comunitarios, Cabrera Valencia y el Gabinete municipal plantearon la corresponsabilidad entre ciudadanía y administración como eje del esquema.
La reunión sirvió para identificar necesidades específicas de la localidad y comprometer acciones que las brigadas ejecutaron durante las horas siguientes en distintos puntos de El Granjeno.
Brigadas municipales realizaron labores de poda, deshierbe y limpieza en espacios públicos de la comunidad de El Granjeno. rotativo.com.mx
Ocho dependencias atienden a vecinos en El Granjeno
Las mesas de servicio operaron simultáneamente con la participación del Sistema Municipal DIF, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, y Seguridad Pública.
A las dependencias se sumó una campaña de salud visual instalada para atender a familias del lugar. El esquema replica el formato aplicado semanas antes en Estancia de Bordos, donde las mismas dependencias brindaron 35 atenciones en la tercera edición del programa.
Brigadas municipales realizaron labores de poda, deshierbe y limpieza en espacios públicos de la comunidad de El Granjeno. rotativo.com.mx
La Dirección de Medio Ambiente y Ecología, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, plantó más de 50 árboles en el campo de futbol y la cancha de basquetbol de la comunidad, además de coordinar una donación de ropa de segunda mano para familias de El Granjeno.
Por su parte, la Secretaría de Servicios Públicos ejecutó tareas de poda, deshierbe y limpieza en espacios públicos de la localidad.
Brigadas municipales realizaron labores de poda, deshierbe y limpieza en espacios públicos de la comunidad de El Granjeno. rotativo.com.mx
¿Qué entregó el gobierno municipal en El Granjeno?
La Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó la cancha de basquetbol de la comunidad y abrió un registro de personas interesadas en la venta de productos básicos a bajo costo, esquema que el ayuntamiento opera de forma permanente.
Brigadas municipales realizaron labores de poda, deshierbe y limpieza en espacios públicos de la comunidad de El Granjeno. rotativo.com.mx
Como parte del cierre de la jornada, la dependencia entregó jitomate a familias asistentes a las mesas de atención. La cifra de 170 atenciones registrada en El Granjeno coincide con el balance reportado en la quinta edición del programa realizada semanas atrás en Puerta de Alegrías, lo que confirma un patrón sostenido de demanda ciudadana en las comunidades rurales que el esquema visita cada semana.
Las próximas sedes del programa serán difundidas a través de los canales oficiales del ayuntamiento sanjuanense.