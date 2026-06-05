Fertilizantes para el Bienestar abre centro de entrega en San Juan del Río

San Juan del Río, Querétaro, 5 de junio de 2026.- El programa federal Fertilizantes para el Bienestar habilitó un Centro de Distribución Agricultura (CEDA) en San Juan del Río, donde productores del municipio y de Tequisquiapan pueden recoger de forma gratuita el insumo asignado para sus cultivos.

El centro opera en la localidad de Puerta de Palmillas, sobre la carretera a Huichapan, y forma parte de la red estatal con la que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reparte el fertilizante en Querétaro. La entrega es directa, sin intermediarios y sin costo alguno.

Centro de Distribución Agricultura instalado en Puerta de Palmillas, donde productores recogen su paquete de fertilizante sin costo. rotativo.com.mx

Quien aparezca en el padrón debe consultar su asignación en el portal oficial de la dependencia y presentarse con una identificación vigente en el CEDA que le corresponda. A partir de esa consulta, cada derechohabiente cuenta con 120 días para recoger su paquete.

¿Dónde se recoge el fertilizante gratuito en San Juan del Río?

El punto de entrega para los productores sanjuanenses y de Tequisquiapan se ubica en Puerta de Palmillas, en el kilómetro 45 de la carretera a Huichapan, con domicilio conocido y código postal 76837. La operación estatal del programa se apoya en 10 Centros de Distribución repartidos en zonas agrícolas del estado.

Centro de Distribución Agricultura instalado en Puerta de Palmillas, donde productores recogen su paquete de fertilizante sin costo. rotativo.com.mx

¿Qué se necesita para recibir el apoyo?

El requisito principal es estar inscrito en el padrón y acudir con identificación oficial. El beneficio se dirige a productoras y productores de pequeña escala dedicados a cultivos prioritarios como maíz y frijol, con prioridad para mujeres, personas con discapacidad y comunidades indígenas. Cada beneficiario recibe hasta 300 kilogramos de fertilizante por hectárea, con un tope de 600 kilogramos por persona.

En Querétaro, la distribución de 2026 arrancó el 20 de abril con una meta de 16 mil 900 productores y más de 9 mil toneladas de fertilizante para una superficie estimada en 30 mil 152 hectáreas. Los insumos —fosfato diamónico (DAP) y urea— son suministrados por Petróleos Mexicanos.

Centro de Distribución Agricultura instalado en Puerta de Palmillas, donde productores recogen su paquete de fertilizante sin costo. rotativo.com.mx

La apertura del centro se suma a otros esfuerzos de apoyo al campo en la región, donde los gobiernos estatal y municipal han canalizado insumos agrícolas a productores del valle sanjuanense en los últimos ciclos.

¿Hasta cuándo hay tiempo de recogerlo?

El plazo corre de forma individual: 120 días contados a partir de que el productor consulta su asignación en línea. La Secretaría llamó a integrarse a la Contraloría Social, el mecanismo ciudadano que vigila que el insumo llegue completo y que nadie cobre por un beneficio que es gratuito.